Jedna od najvećih muzičkih zvijezda u problemima, njen startup za mentalno zdravlje nije isplatio zaposlenike

Zondermind, startup za mentalno zdravlje kojeg je osnovala pjevačica Selena Gomez, nalazi se u krizi nakon što nije uspio isplatiti svoje zaposlenike, dobavljače i freelancere od kraja marta.

Selenina majka Mandy Teefey nedavno je zaposlenicima rekla da je uzela kredit kako bi Wondermind, kompaniju za mentalno zdravlje koju je osnovala sa svojom kćerkom, održala na životu.

Zaposlenicima je isplaćena jedna plata, ali još uvijek čekaju drugu, dok freelancerima i dobavljačima duguju desetke, ako ne i stotine hiljada dolara.

Glasnogovornik Wonderminda kaže da je kompanija ispravila situaciju i da će svima biti isplaćen novac. “Kao i mnogi startupi, Wondermind se suočava s vlastitim problemima rasta”, rekao je glasnogovornik Forbesu u pisanoj izjavi, dodajući da će u nadolazećim danima prijeći u novo poglavlje za Wondermind i nastaviti važan rad na mentalnoj kondiciji koji pomaže stotinama hiljada ljudi.

Bogatstvo Selene Gomez

Selena Gomez (32) jedna je od najbogatijih američkih poduzetnica koje su same stekle bogatstvo. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 700 miliona dolara. Uglavnom dolazi od kozmetičke linije Rare Beauty, koju je pokrenula 2020. godine. Kompanija je 2023. godine ostvarila prihod od gotovo 370 miliona dolara. Gomez je 2021. godine s majkom i Danielle Pearson pokrenula Wondermind. Ona je osnivačica i izvršna direktorica The Newsettea, ženskog biltena. Inspirisan ličnim problemima osnivača s mentalnim zdravljem, Pearson je prethodno Forbesu opisala stranicu kao seksipilniju i zabavniju konkurenciju stranicama poput Psychology Today i WebMD.

“Iskreno, sve je počelo razgovorom koji smo nas dvije vodile o našim životnim putovanjima. I puno smo toga prepoznale jedna u drugoj. Bio je to prekretnica“, rekla je Gomez tokom panela koji su ona i Tiffy održale prošlog marta na konferenciji SXSW u Austinu. Rekla je da ih je to navelo da se zapitaju: “Kako možemo učiniti isto za druge ljude?”.

Godinu dana nakon osnivanja, Wondermind je 2022. godine prikupio 5 miliona dolara u A rundi finansiranja, po procijenjenoj vrijednosti od 100 miliona dolara. Krug je vodio Serena Ventures, investicijski fond teniserke Serene Williams, uz sudjelovanje Sequoia Capitala, Lightspeed Venturesa i porodičnog ureda milijardera iz oblasti nekretnina Barryja Sternlichta.

Ozbiljna finansijska kriza?

Uprkos početnoj medijskoj pompi, Wondermind je u ozbiljnim finansijskim problemima, prema snimcima i e-mailovima koje je dobio Forbes, kao i intervjuima s trojicom trenutnih zaposlenika kompanije koji su govorili anonimno iz straha od odmazde. Osim dugova prema zaposlenicima, dvoje od tih zaposlenika tvrdi da kompanija duguje 60.000 dolara PR agenciji s kojom je prethodno sarađivala. Jedan zaposlenik kaže da Wondermind duguje desetke hiljada dolara slobodnim piscima, od kojih neki nisu plaćeni više od tri mjeseca.

Dvoje trenutnih zaposlenika tvrdi da su problemi počeli u januaru 2023., kada je Mandy Teefey postala jedina izvršna direktorica. Pearson je prethodno vodila kompaniju zajedno s njom kao suvlasnica i su-direktorica, ali je tog mjeseca odstupila. Razlozi njenog odlaska nisu poznati. Ni ona ni kompanija nisu htjeli komentarisati njen odlazak.

Prema njenom LinkedIn profilu, Teefey je bila predsjednica July Moon Productions, koja je upravljala Gomezinim filmskim, TV i muzičkim angažmanima do 2014. godine. Zatim je postala izvršna direktorica Kicked To The Curb Productions, koja je producirala Netflixovu seriju 13 Reasons Why iz 2017. (Gomez je bila izvršna producentica te serije).

Selena Gomez, Foto: Reuters

Nedostatak znanja o upravljanju

Zaposlenici vjeruju da Selenina majka nije imala operativno znanje potrebno za uspjeh brenda. Prema njihovim tvrdnjama, odbila je ključne ugovore s brendovima ako su zahtijevali učešće njezine kćerke, uključujući i višemilionski ugovor s Airbnb-om, za koji kažu da je doprinio finansijskim problemima kompanije.

Tifina šefica kabineta, Emma Wright, opisala je propali Airbnb ugovor. “Ljudi koji imaju takvo mišljenje možda ne znaju šta se dešava iza kulisa pregovora“, rekla je.

Istakla je da je Selenina majka bila potpuno posvećena spašavanju radnih mjesta i održavanju rasta kompanije.

Gomez, s druge strane, nema aktivnu ulogu u Wondermindu. “Moramo se boriti s njenim agentom da bismo je natjerali da išta uradi za nas, a ona to rijetko čini, kao što je objaviti nešto na Instagramu ili dati intervju za članak kako bismo generisali dobar promet“, rekao je jedan zaposlenik Wonderminda za Forbes. Ističe da se Gomez sa zaposlenicima sastala samo jednom u tri godine. Glasnogovornik kompanije tvrdi da to apsolutno nije tačno.

Iako su problemi možda postojali i ranije, oni su javno izašli na površinu 31. marta kada zaposlenici nisu primili plate za drugu polovinu mjeseca. Kasnije tog dana, Teefey je poslala e-mail zaposlenicima s naslovom “Važna novost”. U njemu ih je obavijestila da im je njihov zdravstveni osiguravatelj, Sequoia (ne treba je miješati s istoimenom investicijskom kompanijom koja je uložila u Wondermind 2022. godine), ukinuo beneficije — uključujući zdravstveno, stomatološko i osiguranje za vid — nedavno, 15. marta, dvije sedmice ranije, prema kopiji e-maila koju je pregledao Forbes.

“Izvinjavamo se što smo poslali e-mail na dan mentalnog zdravlja“, započela je Teefey. Probleme je pripisala kašnjenjima u plaćanjima investitora. “Kao što znate, neumorno radimo na osiguranju sljedeće runde finansiranja. Investitor koji je trebao osigurati ključno finansiranje prošle sedmice nije uspio izvršiti uplatu na vrijeme“, rekla je. Zatvaranje Serije B okarakterisala je kao neizbježno. “Iako imamo osiguranih gotovo osam miliona dolara putem Serije B i investitora koji još uvijek pokušava izvršiti uplatu, našli smo se u situaciji koju smo pokušavali izbjeći“, napisala je u e-mailu.

Zaposlenici ostali bez zdravstvenog osiguranja

Zaposlenici su obaviješteni putem maila da se moraju prijaviti za COBRA osiguranje. COBRA je američki savezni zakon koji ljudima u određenim situacijama omogućava privremeno zadržavanje svojih zdravstvenih osiguranja. To se odnosi na one koji dožive otkaz na poslu ili im se skrati radno vrijeme.

Sljedećeg dana, na zajedničkom sastanku tima, čija je snimka podijeljena s Forbesom, Teefey je pokušala umiriti zaposlenike. Za prekide u isplati plata i osiguranja okrivila je problem u pravnom sektoru, što će uskoro biti riješeno. Nije imenovala investitora koji je navodno trebao uplatiti sredstva, ali je rekla da bi sama platila zaostale obaveze.

Kada je jedna zaposlenica izrazila zabrinutost zbog male vrijednosti investicije od 8 miliona dolara spomenute u njenom e-mailu, Selenina majka je rekla da se očekuje da će ukupna vrijednost biti između 20 i 30 miliona dolara. Sljedeće korake kompanije opisala je kao pokretanje aplikacije, postizanje profitabilnosti i daljnje širenje.

Dio duga otplaćen

Drugi zaposlenik na sastanku je pitao treba li nastaviti zapošljavati honorarce uprkos brojnim pritužbama na neplaćene honorare. Ali tri dana kasnije, 4. aprila, na još jednom sastanku svih zaposlenika, Teefey je promijenila mišljenje. Poziv je otvorio glavni operativni direktor Bavik Trivedi, bivši potpredsjednik operacija u kompaniji za prtljag Away. Uvjeravao je zaposlenike da će novac biti uplaćen tog dana ili početkom naredne sedmice. Teefey je tada objavila da je kompanija osigurala dovoljno sredstava za isplatu plata do kraja mjeseca, ali je naglasila da svi projekti moraju biti obustavljeni.

“Rekla bih da ne trošimo ni dolar za Mjesec svjesnosti o mentalnom zdravlju”, rekla je, misleći na maj. Istakla je da kompanija ranije nije radila prema strogo definisanim budžetima i da se suočavala s poteškoćama u prikupljanju sredstava za Seriju B. Potencijalni investitori su kritikovali kompaniju.

Zaposlenici su isplaćeni za drugu polovinu marta i prvu polovinu aprila u dva dijela, te im je nadoknađen barem dio doprinosa kompanije za zdravstveno osiguranje, prema riječima dvoje trenutnih zaposlenika. Međutim, Wondermind je ponovo propustio isplatiti plate 30. aprila i zaposlenici od tada nisu primili platu.

Neispunjena obećanja

Najnovija informacija stigla je u četvrtak poslijepodne kada je Teefey sazvala još jedan sastanak svih zaposlenika. Objavila je da je uzela kredit s hipotekom na svoju kuću i da je kompanija u procesu isplate svih preostalih dugova zaposlenicima, dobavljačima i honorarnim radnicima. Rekla je da će uplate stići u petak i da će novac omogućiti kompaniji poslovanje do kraja mjeseca.

No u petak je Trivedi, glavni operativni direktor kompanije, objavio poruku u Slacku u kojoj se navodi da je novac za plate primljen, ali da je stigao odmah nakon prekida bankovnog plaćanja istog dana te da će stoga na bankovne račune zaposlenika stići u ponedjeljak u podne.

Zbog toga su zaposlenici zabrinuti hoće li doći do još jednog kašnjenja i hoće li kompanija preživjeti. “Čak i ako se ovaj zajam odobri, na temelju duga i onoga što se svima duguje, možda će svi biti isplaćeni, ali šta onda?“, kaže jedna osoba.

“Ako išta vrijedi, mislim da Mandy previše vjeruje u ovu kompaniju“, dodaje drugi. “Ona ima dobre namjere. Ipak, toliko je obećanja ostalo neispunjeno. Nova, velika prilika uvijek je na vidiku, ali nikad ne dođe. Žao mi je što stvari ovako idu.“

Što se tiče povezanosti sa slavnim osobama, zaposlenik je dodao da su se donedavno osjećali sigurno znajući da je Gomez suosnivačica brenda, “Ali čini se da je njeno sudjelovanje minimalno ili nepostojeće u ovom trenutku, inače vjerovatno ne bismo bili ovdje, zar ne?“

Jemima McEvoy, novinarka Forbesa