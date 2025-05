Air Force One na poklon: Trump dobija luksuzni Boeing od katarske kraljevske porodice – već izaziva kontroverze

Budući da više nije mogao čekati da Boeing isporuči nove verzije aviona za američku administraciju 747, američki predsjednik Donald Trump prihvatit će poklon katarske kraljevske porodice koja će mu pokloniti novi Air Force One 747-8, a zanimljivo je moći će ga koristiti i nakon što završi predsjednički mandat i ode iz Bijele Kuće.

Trumpa su i u prvom mandatu obasipali skupim poklonima, naročito Saudijska Arabija i Kina, ali ovo je nasjkuplji poklon ikada koji će stići u Washington. No, je li etično, prihvatiti ovakvu vrstu poklona, odmah su se zapitale demokrate, sugerirajući na čin ravan korupciji. Podsjećamo, kataloška cijena aviona 747-8 u putničkoj verziji, iznosi 400.000 dolara.

Zašto je prihvatio avion

“Dakle, činjenica da Ministarstvo odbrane dobija POKLON, BESPLATNO, avion 747 koji bi privremeno zamijenio 40 godina stari Air Force One, kroz vrlo javnu i transparentnu transakciju, toliko uzrujava Pokvarene Demokrate da insistiraju da platimo, PO NAJVIŠOJ CIJENI, za avion,” napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

U istom tonu se oglasila i portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt: “Svaki poklon koji daje strana vlada uvijek se prihvata u potpunoj usklađenosti sa svim relevantnim zakonima. Administracija predsjednika Trumpa posvećena je punoj transparentnosti.”

Prema riječima portparola Ministarstva odbrane Katara, Alija Al-Ansarija, potencijalni aranžman je i dalje u fazi razmatranja u saradnji s američkim Ministarstvom odbrane. “Nijedna odluka još nije donesena”, izjavio je Al-Ansari, prenosi Reuters.

Prvi je o ovom planiranom poklonu izvijestio ABC News u nedjelju, što je odmah izazvalo buru reakcija i ustavnopravnih pitanja.

Donald Trump je ranije dogovorio s Boeingom isporuku modela 747-8 do 2024. godine. Taj rok je sada pomjeren – zvaničnik Ratnog vazduhoplovstva SAD-a je prošle sedmice izjavio pred Kongresom da Boeing trenutno planira završetak do 2027. godine.

Trump je u februaru lično obišao katarski Boeing 747-8 na Međunarodnom aerodromu Palm Beach. Bijela kuća je tada saopćila da je posjeta imala za cilj da se predsjednik bolje upozna s mogućim konfiguracijama budućih aviona Air Force One.

Trumpova predsjednička biblioteka

Međutim, pravni i etički nadzornici odmah su izrazili zabrinutost. Organizacija Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) upozorila je da bi prihvatanje ovakvog poklona moglo biti kršenje Klauzule o emolumentima iz Ustava SAD, koja zabranjuje američkim zvaničnicima da primaju poklone ili druge koristi od stranih država bez odobrenja Kongresa.

“Ovo zaista izgleda kao da jedna strana država – u kojoj predsjednik ima lične poslovne interese – poklanja predsjedniku avion vrijedan 400 miliona dolara neposredno pred njegov sastanak s vrhom te iste države”, izjavio je portparol CREW-a, Jordan Libowitz, prenosi Reuters.

Moguće posljedice nadilaze pitanje percepcije. Trump bi ove sedmice trebao posjetiti Katar kao dio šire turneje po Bliskom istoku. Zvaničnici su naglasili da avion neće biti predstavljen niti prihvaćen tokom te posjete.

ABC je, pozivajući se na izvore, izvijestio da su pravnici iz pravne službe Bijele kuće i Ministarstva pravde pripremili analizu kojom zaključuju da bi bilo zakonito i ustavno da Ministarstvo odbrane prihvati avion kao poklon, a zatim ga kasnije prebaci u Trumpovu predsjedničku biblioteku.