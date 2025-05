Kako je Trump osvojio svijet za 100 dana: “Postigao je dva najvažnija cilja”

Sto dana nakon početka njegovog drugog mandata, svijet se vrti oko američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Evropi se države utrkuju u naoružavanju u nadi da će odbraniti Ukrajinu ili možda i same sebe.

U Aziji proizvođači traže gdje da premjeste proizvodne linije, jer pravila igre više nisu jasna. U Latinskoj Americi, umorni i siromašni ostaju kod kuće, jer osjećaju da se “zemlja slobodnih” promijenila. Sličan osjećaj postoji i u Sjedinjenim Američkim Državama – neizvjesnost se uvukla u najmoćnije institucije: Wall Street, Capitol Hill, savezne agencije, elitne univerzitete.

S druge strane, Donald Trump izgleda sretnije nego ikad – ponovo na svom tronu.

„Opuštenije je i ima više lojalnih ljudi“, kaže Andrew Weiss, koji je radio u Trumpovoj organizaciji od 1981. do 2017. Gotovo svi žele pjevati njegove hvalospjeve.

„U prvih 100 dana, predsjednik Trump je ispunio stotine obećanja i postigao svoja dva ključna cilja – granica je sigurna i inflacija prestaje“, tvrdila je glasnogovornica Caroline Leavitt, pretjerujući s napretkom u pogledu inflacije.

“To se moglo očekivati”

Trumpovi prioriteti su jasni još od 1980-ih i 1990-ih. Na primjer – međunarodna trgovina.

“To nije slobodna trgovina”, našalio se 1988. godine. “Ako ikada pokušate nešto prodati u Japanu – zaboravite.”

Sličan stav je imao i kada je u pitanju potrošnja na odbranu. “Natjerao bih naše saveznike da plate svoj pošteni dio”, rekao je.

A što se tiče imigracije – Trump je rekao saradniku da Amerika nikada neće postati nacija u kojoj dominiraju većina i manjina. “To se nikada neće dogoditi. Nećemo postati Južnoafrička Republika.”

“Šok i nevjerica”

Foto: Reuters/Umit Bektas

Trumpov povratak u Bijelu kuću stavio je stara pitanja na vrh nacionalne agende.

„To su stvari u koje je vjerovao 30-40 godina“, kaže Gordon Sondland, bivši ambasador pri EU tokom Trumpovog prvog mandata. Navodi da je drugi mandat počeo sa “šokom i nevjericom” javnosti – ali da sve postaje logično ako se zna koliko je Trump dosljedan.

Prva stvar koju svaki predsjednik uradi jeste da izabere svoj tim. A Trumpa su oduvijek privlačili tajkuni.

„Voli se družiti s bogatima“, kaže Alan Marcus, PR konsultant koji je s njim radio devedesetih godina. “Za njega je biti bogat isto što i biti u pravu.”

U svom prvom mandatu, pokušao je uključiti Carla Icahna kao specijalnog savjetnika. Nije tražio od Icahna da proda imovinu, te je Icahnova kompanija na kraju završila pod istragom Ministarstva pravde.

Drugačiji pristup

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Ovog puta, Trump je imenovao Elona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, za posebnog državnog službenika. Musk je jedan od deset milijardera u administraciji, a većina njih ne radi ono što najbolje zna.

Iako je suosnivač Tesle često prisutan, Trump ga je prvo predstavio kao čovjeka zaduženog za smanjenje državne potrošnje.

Ali ljudi koji ga poznaju godinama sumnjaju da ga deficit zaista brine.

“Znam kako on gleda na dug – ako imaš novca, šta bi trebao vratiti?” kaže Nicholas Ribis, bivši izvršni direktor Trumpovog carstva kockanja. “On nije kao ostali. Njega ne zanima toliko budžetski deficit.”

Zatvaranje agencija i pregovori sa Zelenskim

Umjesto toga, čini se da je Ministarstvo za efikasnost vlade spremno da se suoči s birokratijom (DOGE). Trump je ukinuo USAID – agenciju koja je distribuirala pomoć siromašnima širom svijeta. Budućnost Ministarstva obrazovanja je neizvjesna, iako Linda McMahon, supruga vlasnika WWE-a, milijardera Vincea McMahona, opisuje svoj posao kao “vrhunsku misiju”.

Trump se potom okrenuo globalnoj sceni i u februaru je u Bijeloj kući ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. “Ili ćete postići dogovor, ili mi ispadamo. Nema šaljivdžija.” Dogovor je, navodno, bio – rijetki minerali u zamjenu za vojnu pomoć. Podsjećanja radi, tokom svog prvog mandata zatražio je od Zelenskog da otvori istragu o porodici Joea Bidena u zamjenu za vojnu pomoć.

Foto: Reuters/Brian Snyder

“On želi povući sve konce”

„To je klasičan Trump — on voli povući sve konce“, kaže Sondland, koji ga je prvi put sreo 1988. na republikanskoj konvenciji. Trump ga je u tom trenutku jedva primijetio, ali kada ga je vidio kako sjedi s guvernerom New Hampshirea, odjednom je bio pristojan.

“Tako on funkcioniše – važno je s kim si.”

Ovako Trump vidi svijet – postoje ljudi koji su važni i ljudi koji nisu. ‘

Kada je riječ o drugim zemljama, Trump prvo pita: “Jesu li one nuklearna sila? Zašto spašavati zemlju bez nuklearnog oružja poput Ukrajine ako to riskira izazivanje nuklearne prijetnje poput Rusije? Zato su oprezni sa Sjevernom Korejom.”

Trumpov trgovinski rat

U martu je Trump pokrenuo novi globalni trgovinski rat. U početku nije znao koliko ovlaštenja ima za carine, jer je to ranije radio Kongres, kaže bivši ministar trgovine Wilbur Ross.

Bijela kuća se pozvala na nacionalnu sigurnost i uvela carine, što je završilo na sudu – ali Bijela kuća je pobijedila.

Tako je Trump dobio priliku da vodi nezavisni trgovinski rat, destabilizirajući svjetska tržišta. On naziva tarife “recipročnima”, iako one često nisu proporcionalne.

„Ta formula ne mjeri ono što oni misle da mjeri“, kaže Ross.

“Najveći prodavač na svijetu”

Ovako izgleda život u Trumpovom novom svijetu – svaki dan nova drama iz Bijele kuće. „Najprodavaniji na svijetu“, zaključuje Ribis.

Ali pravi izazov tek dolazi: Može li čovjek koji je izgradio karijeru na pritužbama, uvjeren da svi pljačkaju Sjedinjene Države, sada preći na rješenja?

Čini se da su berze skeptične. “Tržišta su nervozna jer niko ne zna da li postoji krajnji cilj. A ako postoji – kako će svijet izgledati?” Ross pita.

Dan Alexander, Forbes