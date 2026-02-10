Sportistkinji Anniki Malacinski zabranjeno je učešće na Zimskim olimpijskim igrama samo zato što je žena

Američka sportistkinja Annika Malacinski ove godine se ne takmiči na Zimskim olimpijskim igrama. Razlog nema nikakve veze s njenim znanjem, treninzima ili sposobnostima. Razlog je to što je žena.

Malacinski se bavi nordijskom kombinacijom, jedinstvenim sportom koji u jednoj disciplini spaja skijaško trčanje i skijaške skokove. To je jedini olimpijski sport u kojem ženama nije dopušteno da se takmiče.

Žene nikada nisu učestvovale u nordijskoj kombinaciji na Olimpijskim igrama. Uoči Igara 2026. godine, Međunarodni olimpijski komitet donio je odluku da se ženska konkurencija ne uvede, uz obrazloženje da sport „nije primjenjiv u ženskoj kategoriji“. Kao razloge naveli su malu gledanost ženskih takmičenja i mali broj zemalja koje učestvuju.

Ova odluka, donesena 2022. godine, bila je razorna za Malacinski. U tekstu objavljenom u časopisu Self prisjetila se trenutka kada je saznala za odluku, dok je bila u avionu koji se vraćao s trening kampa u Sloveniji.

„Pet godina sam trenirala za svoj sport i bila sam potpuno spremna da ispišem historiju. Čak sam u sebi razmišljala da zamolim stjuardesu za čašu šampanjca u iščekivanju objave“, napisala je Malacinski.

„Umjesto toga, plakala sam osam sati bez prestanka.

„Dok sam sjedila tamo, u zraku, spoznaja da će moj san ostati nedostižan još četiri godine potpuno me slomila.“

Posljednjih godina Međunarodni olimpijski komitet tvrdi da su Olimpijske igre rodno ravnopravne, odnosno da u njima učestvuje jednak broj žena i muškaraca. Međutim, činjenica da nordijska kombinacija ostaje isključivo muški sport jasno pokazuje ozbiljnu pukotinu u toj tvrdnji.

REUTERS/Marko Djurica

Zbog ove odluke, Malacinski mora sa strane gledati kako njen brat, koji se također takmiči u nordijskoj kombinaciji, ove godine učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama bez nje.

Na TikToku je napisala: „Toliko sam ponosna na svog brata. Ponosna na njegov olimpijski san. I istovremeno tugujem za snom koji meni nije dopušteno da slijedim.“

„Mlađim djevojčicama poručujem: vaši snovi su važni. Olimpijske igre i dalje isključuju žene.“

Malacinski dolazi iz porodice sportista i kaže da se u nordijsku kombinaciju zaljubila još kao djevojčica. Vjerovala je da su u sportu presudni trud i zasluge i da će, ako radi dovoljno naporno, stići do vrha.

„Sada shvatam da put ka Olimpijskim igrama nije samo pitanje jačeg treninga ili boljih rezultata. Radi se o tome da li vam je uopće data stvarna prilika. Pristup odlučuje ko će biti primijećen, ko će dobiti podršku i čiji su snovi ugrađeni u sistem, a čiji se tretiraju kao sporedni“, napisala je.

„Iako su mi ova vrata zatvorena, odbijam vjerovati da je tu kraj moje priče. Više se ne borim da budem najbolja. Samo želim da mi se dopusti da stanem na istu stazu kao i moje muške kolege.“

