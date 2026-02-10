Forbes Magazin večeras u 20 sati: Bišćanka Alma Osmanović Salman o svom putu do vrha u istraživanju sigurnosti dronova i autonomnih sistema

U novoj emisiji Forbe Magazin koja se emitira večeras u 20 sati u programu N1 donosimo intervju sa Bišćankom Almom Osmanović Salman, koja koja danas spada među vodeće istraživače u oblasti sigurnosti tehnologija. Doktorica telekomunikacijskih nauka, dobitnica prestižne Fulbright stipendije, od 2021. godine radi na Univerzitetu u Bristolu u Velikoj Britaniji, gdje vodi istraživanja iz oblasti sigurnosti dronova i autonomnih sistema, te je dobitnica više prestižnih međunarodnih stipendija.

Osim o svom poslovnom putu, ova uspješna doktorica nauka za Forbes magazin govori i koliko su autonomni sistemi zaista sigurni, zašto dronovi bez GPS-a postaju nova realnost, kako cyber napadi mogu ugroziti elektroenergetske sisteme, ali i zašto je zaštita kritične infrastrukture jedno od ključnih sigurnosnih pitanja današnjice.

U emisiji pogledajte i analizu kako se ružičasti porez provodi u praksi globalno, te kako je propao najveći posao u historiji rudarstva.

Gledajte Forbes Magazin večeras u 20 sati ekskluzivno na N1 televiziji