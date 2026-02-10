Devet najpoznatijih otmica bogataša koje nisu završile tragično – a neke su imale neobične preokrete

Otmice bogatih i slavnih ne završavaju uvijek tragično – evo pogleda na neke od najpoznatijih slučajeva koji su imali sretne završetke. Neke od ovih priča, međutim, imale su čudne obrate i do danas ostaju neriješene.

Potraga za Nancy Guthrie , majkom voditeljice emisije Today, Savannah Guthrie, ušla je u drugu sedmicu bez ikakvih tragova o 84-godišnjoj Guthrie niti javno identifikovanih osumnjičenih. Dok Savannah Guthrie apeluje na javnost za pomoć, historija nudi tračak nade, jer su brojne otmice poznatih ličnosti imale sretne završetke.

Neke od najzloglasnijih otmica u historiji – od bebe slavnog pilota Charlesa Lindbergha do neuspješne otmice prve supruge Ruperta Murdocha – završile su tragično. Ali mnoge druge – uključujući i one navedene u nastavku – riješene su tako da se žrtva na kraju ponovo ujedinila sa svojim voljenima.

2006. Kim Kardashian

Kim Kardashian, Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Kardashian je bila vezana, zatvorenih usta i zaključana u kupatilu tokom ciljane pljačke u Hôtelu de Pourtalès tokom Sedmice mode u Parizu 2016. godine. Pljačkaši su ukrali nakit vrijedan oko 10 miliona dolara, uključujući dijamantski prsten vrijedan oko četiri miliona dolara. Iako je bila zadržana samo kratko vrijeme prije nego što su pljačkaši pobjegli, kasnije je javno govorila o traumi, rekavši da se bojala za svoj život. Kardashian na kraju nije fizički povrijeđena, a u maju je osam muškaraca osuđeno za zločin, sa zatvorskim kaznama u rasponu od tri do osam godina.

2003. Eddie Lampert

Predsjedavajući ESL Investmentsa, Lampert, bio je rangiran na 288. mjestu Forbes 400 liste, s neto vrijednošću od 800 miliona dolara, kada je otet u Greenwichu, Connecticut. Nakon manje od dva dana zatočeništva u motelu, Lampert je ostavljen neozlijeđen na nepoznatoj lokaciji nakon što je obećao da će platiti otkupninu od pet miliona dolara, koju nikada nije platio. Počinioci su uhapšeni nekoliko dana kasnije. „Neizrečeni strah vrlo bogatih je da su i oni podjednako ranjivi“, napisao je New York Times u članku iz 2003. godine o otmici.

1994 Alfredo Harp Helú

Alfredo Harp Helú, suosnivač Accivala (koji je kasnije postao Banamex, jedna od najvećih banaka u Meksiku), otet je 1994. godine u Mexico Cityju dok je putovao na posao. Harpa Helúa je 106 dana držala organizirana kriminalna grupa, ali je pušten živ u januaru 1995., nakon što je plaćena otkupnina, iako iznos nije javno potvrđen od strane meksičkih vlasti ili njegove porodice. Nekoliko osoba povezanih s otmicom kasnije je uhapšeno u nizu operacija koje su provele meksičke vlasti, a nekoliko članova kriminalne mreže osuđeno je na dugogodišnje zatvorske kazne.

1989. Gayle Cook

U martu 1989. godine, Gayle Cook, milijarderka i suosnivačica proizvođača medicinskih uređaja Cook Group, oteta je iz svog doma u Bloomingtonu, Indiana, od strane Arthura Curryja, bivšeg investicijskog brokera čija je finansijska karijera propala. Curry je Cook držao zatočenu otprilike 26 sati, vezao je ljepljivom trakom i postavio niz detaljnih zahtjeva za otkupninu, uključujući 1,7 miliona dolara u gotovini i zlatu. Savezne vlasti su pratile pokušaj iznude, a agenti FBI-a uhapsili su Curryja tokom namještene isporuke otkupnine. Kasnije je osuđen na 32 godine zatvora. U vrijeme njene smrti u augustu, u dobi od 91 godine, Cook je imala procijenjenu neto vrijednost od 5,8 milijardi dolara.

1983. Freddy Heineken

Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Freddy Heineken, milijarder i predsjednik pivare Heineken, otet je zajedno sa svojim vozačem 9. novembra 1983. godine, ispred sjedišta kompanije u Amsterdamu. Dvojica muškaraca su držana u ćeliji unutar skladišta u zapadnom Amsterdamu 21 dan dok su otmičari tražili otkupninu od 11 miliona dolara (što je ekvivalentno oko 30 miliona dolara danas). Nakon što je otkupnina plaćena u više valuta, Heineken i njegov vozač su pušteni neozlijeđeni, a kasnije ih je pronašla policija. Holandske vlasti su uspjele povratiti veći dio otkupnine, a otmičari su na kraju uhapšeni, izručeni i osuđeni na zatvorske kazne u rasponu od devet do 12 godina. “Trebali smo biti osigurani doživotno – a to nije značilo iza rešetaka. Žrtva je morala biti neko za koga se mogla brzo platiti visoka otkupnina”, našalio se Cor van Hout, jedan od osuđenih otmičara i glavni organizator plana.

1974. Patty Hearst

Patty Hearst, 19-godišnja unuka novinskog magnata Williama Randolpha Hearsta, oteta je u februaru 1974. godine iz svog stana u Berkeleyju, Kalifornija, od strane članova Simbionske oslobodilačke armije, male ljevičarske militantne grupe. Otmičari su zahtijevali da porodica Hearst podijeli milione dolara vrijedne hrane siromašnima kao uslov za njeno puštanje na slobodu. Hearst je bila zatočena nekoliko sedmica, tokom kojih je, činilo se, prihvatila ideologiju grupe, a kasnije je učestvovala u oružanoj pljački banke. Nikada nije puštena na slobodu. U septembru 1975. godine, više od godinu nakon otmice, uhapsile su je savezne vlasti, osudile za pljačku banke 1976. godine i izrekle sedam godina zatvora. Međutim, predsjednik Jimmy Carter joj je 1979. godine preimenovao kaznu, a predsjednik Bill Clinton joj je 2001. godine odobrio potpuno pomilovanje.

1973. Paul Getty III

Unuk naftnog magnata J. Paula Gettyja, tada najbogatijeg čovjeka na svijetu, otet je u Rimu u julu 1973. godine, a italijanski kriminalci koji su stajali iza otmice tražili su oko 17 miliona dolara za njegovo oslobađanje. Stariji Getty je u početku odbio platiti čak i cent otkupnine, izjavivši poznato: “Imam 14 unučadi; ako platim i peni, otet će mi se 14 unučadi.” To se promijenilo nakon što su otmičari poslali uho tinejdžera italijanskim novinama, zajedno s pramenom njegove kose. Nakon nekoliko pregovora, Getty je pristao platiti oko četiri milijarde italijanskih lira, što je tada bilo ekvivalentno 3,2 miliona dolara, znatno manje od početno traženih 17 miliona dolara (iako je zahtijevao da otac Gettyja III vrati milion dolara). Getty III je potom pušten na slobodu u decembru, nakon otprilike pet mjeseci zarobljeništva, a nekoliko njegovih otmičara, članova bande povezane s kalabrijskom mafijom, uhapšeno je 1974. godine.

1971. Theo Albrecht

Theo Albert (u sredini), Foto: Keystone Pictures USA / Zuma Press / Profimedia

Suosnivač diskontnog lanca supermarketa Aldi otet je uz prijetnju oružjem u Njemačkoj 29. novembra 1971. godine i držan u ormaru 17 dana, ali je pušten nakon što je plaćena otkupnina od sedam miliona njemačkih maraka (oko 2 miliona dolara u to vrijeme). Oba otmičara su na kraju završila iza rešetaka. Paul Kron, osuđeni provalnik poznat kao “Dijamantni Paul”, brzo je uhvaćen nakon što je pokušao platiti robu novčanicom od 500 njemačkih maraka koja je bila povezana s otkupninom. Njegov saučesnik, Heinz-Günther Ollenburg, bivši advokat, pobjegao je u Meksiko prije nego što je uhapšen i izručen radi suočavanja s optužbama. Albrecht je čak pokušao tražiti otkupninu kao poslovni trošak koji se odbija od poreza.

1963. Frank Sinatra Jr.

Devetnaestogodišnji sin legendarnog pjevača Franka Sinatre otet je u decembru 1963. godine dok je boravio u motelu u Lake Tahoeu u Kaliforniji, gdje je trebao nastupiti. Trojica muškaraca su ga otela uz prijetnju pištoljem i tražila otkupninu od 240.000 dolara. Sinatra Jr. je zadržan dva dana i pušten je neozlijeđen nakon što je otkupnina plaćena. Otmičari, Barry Keenan, Joseph Amsler i John Irwin, uhapšeni su u roku od nekoliko dana i osuđeni na saveznom sudu, a Keenan i Amsler dobili su doživotne kazne zatvora. Keenan je tvrdio da je Sinatra Jr. bio saučesnik u otmici, ali nikada nisu pronađeni dokazi koji bi to podržali.

Martina Di Licosa, novinarka Forbesa (link do originalnog članka)