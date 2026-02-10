Jahta na kojoj je princeza Diana provela svoje posljednje dane sada se može unajmiti – evo kako izgleda

Superjahta koja je nekada bila usko povezana s jednom od najpraćenijih ličnosti dvadesetog stoljeća vratila se na tržište chartera, a još uvijek ima nekoliko slobodnih termina za ljeto 2026. godine.

Isabell Princess of the Sea je motorna jahta duga 209 stopa, izgrađena 1990. godine u italijanskoj brodogradilištu Codecasa. Sedmica dana najma na ovoj jahti sada košta oko $342,568 (€290,000), plus troškovi, i dostupna je za najam putem brokerske firme Fraser.

Prvobitno lansirana pod imenom Jonikal, jahtu je naručio pokojni Mohamed Al-Fayed, egipatski biznismen i vlasnik britanskog robnog lanca Harrods i poznatog fudbalskog kluba Fulham FC.

Tokom sredine 1990-ih, Jonikal je postao privatno utočište za Al-Fayed-a i njegovu porodicu, krstareći Sredozemljem, prvenstveno oko južne Francuske i talijanske rivijere.

Foto/Jahta ima Jacuzzi na sunčanoj palubi, okružen ležaljkama za sunčanje/Fraser/Forbes

Na ovoj jahti, tokom ljeta 1997. godine, Diana, Princeza od Walesa, provela je vrijeme s Dodi Fayedom, sinom Mohameda Al-Fayeda. Diana i Dodi su bili romantično povezani, a oboje su izgubili život u saobraćajnoj nesreći samo nekoliko sedmica nakon visoko profiliranog odmora na jahti Jonikal.

Iako je Diana ranije boravila na jahtama, ovaj period označava jedno od njenih posljednjih pojavljivanja prije smrti. Preminula je sedmicu nakon što je snimljena sada ikonična fotografija na passerelli.

Fotografije iz tog perioda duboko su se ukorijenile u javnoj svijesti. Slike bivše princeze kako se opušta na palubi, daleko od kraljevskih protokola, odavale su osjećaj slobode koji je oštro kontrastirao s pritiscima koji su obilježili veći dio njenog javnog života. Sama jahta postala je nenamjerni scenograf za ključni trenutak u modernoj kraljevskoj istoriji.

Foto/Monumentalan prostor za skladištenje vodenih igračaka čini ovu jahtu savršenom jahtom za charter/

Fraser/Forbes

Nakon događaja iz 1997., plovilo je povučeno iz javnosti, mijenjajući vlasnike i imena, uključujući Sokar i kasnije Bash. Tokom vremena, evoluirala je iz veoma privatne porodične jahte u platformu oblikovanu pažljivom restauracijom.

Foto/Blagovaonica je smještena u prekrasnom ambijentu/Fraser/Forbes

Isabell Princess of the Sea, ili ukratko Isabell, prošla je refit 2024. godine i refit 2023. godine u vrijednosti od približno €10 miliona. Radovi su se fokusirali na očuvanje originalnih proporcija i karaktera jahte, uz nadogradnju tehničkih sistema i enterijera za savremenu upotrebu.

Foto/Medeno obojeno drvo i koncertni klavir krase društvene prostore/Fraser/Forbes

Originalne linije Codecasa ostale su netaknute, podsjećajući na period kada dizajn jahti favorizira ravnotežu i sigurnost plovidbe nad ekstravagancijom i “wow” efektom. Unutrašnjost odiše smirenošću i skladom, s enterijerom H2 Yacht Design (studio koji je nedavno završio najveću jahtu u Turskoj), poštujući naslijeđe jahte dok uvodi savremenu udobnost i funkcionalnost.

Smještaj:

6 kabina za do 12 gostiju

Master suite punog gabarita sa privatnim salonom, kancelarijom i garderobom

Prostrani društveni prostori: formalni trpezarijski salon, zasjenjena stražnja paluba i prostrana sunčana paluba sa jacuzziem, barom i prostorom za vanjsku trpezariju

Teretana i prostor za masažu za duže chartere i naglasak na dobrobiti

Pokreću je dva dizel motora, a izgrađena je čeličnim trupom i aluminijumskom nadgradnjom. Plovi ugodno brzinom od 14 čvorova i ima domet od približno 6,900 nautičkih milja. GT (unutrašnji volumen) je 937.

Cijene charter-a počinju od približno €290,000 ($342,568) po sedmici u niskoj sezoni. Sezonu će započeti u Zapadnom Mediteranu, uključujući popularne destinacije kao što su Portofino, Capri i St Tropez, i dostupna je za goste od sredine maja.

Katia Damborsky, Forbes