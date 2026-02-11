Forbes Magazin (Video): Bišćanka Alma Osmanović Salman o dronovima bez GPS-a kao novoj realnosti

U novoj emisiji Forbe Magazin donosimo intervju sa Bišćankom Almom Osmanović Salman, koja koja danas spada među vodeće istraživače iz oblasti sigurnosti dronova i autonomnih sistema, te je dobitnica više prestižnih međunarodnih stipendija. Alma je doktorica telekomunikacijskih nauka, dobitnica prestižne Fulbright stipendije, te od 2021. godine radi na Univerzitetu u Bristolu u Velikoj Britaniji.

Osim o svom poslovnom putu, ova uspješna doktorica nauka za Forbes magazin govori i koliko su autonomni sistemi zaista sigurni, zašto dronovi bez GPS-a postaju nova realnost, kako cyber napadi mogu ugroziti elektroenergetske sisteme, ali i zašto je zaštita kritične infrastrukture jedno od ključnih sigurnosnih pitanja današnjice.

U emisiji pogledajte i analizu kako se ružičasti porez provodi u praksi globalno, te kako je propao najveći posao u historiji rudarstva.