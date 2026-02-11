Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi

Kostim koji uspješno kombinuje vrhunsku funkcionalnost i estetsku eleganciju može zahtijevati i do 150 sati bojenja, slikanja, rezanja i šivanja, a njegov trošak za sportiste je često toliko visok da ga čak ni velikodušne nagrade za zlatnu medalju ne mogu u potpunosti pokriti.

Alysa Liu nastavila je svoj nevjerovatni povratak nakon dvogodišnje pauze od 2022. do 2024. godine, osvojivši zlatnu medalju u umjetničkom klizanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Uz olimpijsko zlato, čeka ih i finansijska nagrada – Amerikanci koji se popnu na najvišu stepenicu postolja 2026. godine dobit će bonus od 37.500 dolara od Američkog olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta. Ali iako bi to bio velikodušan iznos za većinu zimskih olimpijaca, 20-godišnja osvajačica medalje već je uložila otprilike toliko u jedan često zanemaren trošak svog sporta.

„To bi samo išlo na kostime“, kaže dizajnerica Lisa McKinnon iz Los Angelesa kroz smijeh – i zna o čemu priča, budući da je u protekloj godini kreirala šest kostima za Liu.

McKinnon obično naplaćuje između 3.500 i 8.000 dolara po komadu, a olimpijski kostimi su obično na gornjem kraju tog raspona. Ti troškovi se brzo gomilaju, jer većina sportista na Igre donosi najmanje tri kostima – za kratki program, slobodni program i završnu gala večer, improviziranu scenografiju kojom se zatvaraju Olimpijske igre – a to čak ne uzima u obzir ostale varijacije koje nose tokom sezone. Za razliku od trikoa koje je nosila američka ženska gimnastička reprezentacija na Ljetnim olimpijskim igrama 2024. u Parizu, koji su bili izvezeni hiljadama kristala i bisera i koštali oko 5.000 dolara, kostimi za umjetničko klizanje imaju veću cijenu ne toliko zbog materijala koliko zbog rada potrebnog za njihovu izradu. Dizajni se razvijaju postepeno, često se mijenjajući na osnovu povratnih informacija sportista, a između bojenja, airbrushinga, farbanja, rezanja i ručnog šivanja tkanine, konačni proizvod može se izraditi mjesecima. Osim toga, nema mnogo krojača koji mogu pronaći pravu ravnotežu između funkcionalnosti za performanse i estetske ljepote.

Umjetnička nota

Mnogi od najboljih svjetskih klizača, posebno oni koji se takmiče za američku nacionalnu reprezentaciju, gravitiraju malom krugu dizajnera, uključujući McKinnon, čiji klijenti uključuju Liu i aktuelnu američku nacionalnu prvakinju Amber Glenn. S druge strane, dizajner iz Quebeca Mathieu Caron sarađuje s Madison Chock i Evanom Batesom, američkim bračnim parom u plesnim plesovima koji su prije četiri godine osvojili ekipno zlato u Pekingu i koji će ove godine nastupiti uz Liu na takmičenju, dok je Japanka Satomi Ito dizajnirala kostime za Iliju Malinina, 21-godišnjeg Amerikanca koji je najveći favorit za osvajanje zlatne medalje u muškoj konkurenciji.

„Mislim da iza naših kostima stoji određeni nivo umjetničkog izražavanja koji ljudi zaista cijene“, kaže McKinnon.

Američki par Madison Chock i Evan Bates, koji su 2022. godine osvojili ekipno zlato, sarađivali su s dizajnerom Mathieuom Caronom iz Quebeca. Foto: JESSICA GOW / AFP / Profimedia

Ta potražnja stvorila je unosno tržište za odabranu grupu dizajnera. McKinnon naplaćuje 90 dolara po satu i u protekloj godini je napravio između 60 i 70 kostima po mjeri, u prosjeku oko 50 sati rada po komadu. Caron, koji će na Igrama u Milanu i Cortini imati 26 klizača, naplaćuje razumniju cijenu od oko 35 dolara po satu, ali njegov proces dizajniranja je duži, a za izradu kostima potrebno je 80 do 150 sati. Kako se Olimpijske igre, koje se održavaju svake četiri godine, približavaju, rastu i zahtjevi za brzim izmjenama i prepravkama. Kako se intenzitet povećava, raste i mogućnost profita. „Svi su spremni platiti cijenu“, kaže Caron. „Svi samo žele biti sigurni da imaju najbolju moguću opciju.“

Za mnoge klizače ovo predstavlja značajan finansijski teret, jer često plaćaju svoje kostime iz vlastitog džepa. Uz nekoliko izuzetaka, kao što su Malinin, koji je prošle godine navodno zaradio oko 700.000 dolara od sponzora, i Chock i Bates, čiji se ukupni godišnji prihod procjenjuje na više od milion dolara, klizači uglavnom imaju ograničene mogućnosti zarade, kako na ledu tako i van njega. „Ne govorimo o ljudima koji zarađuju milione dolara ili čak stotine hiljada dolara svake sezone“, kaže analitičarka umjetničkog klizanja Jackie Wong. „I to je prilično skup sport.“

Dizajnerske kuće su se također uključile

Neki vrhunski klizači dobijaju kostime u zamjenu za dizajnerske preporuke, ali postoje i drugi načini za uštedu novca. Njemački par Minerva Fabienne Hase i Nikita Volodin dobili su finansijsku podršku od Katarine Witt, koja je osvojila dvije zlatne medalje za Istočnu Njemačku 1980-ih, dok je Karen Chen, koja je osvojila ekipno zlato sa američkim timom 2022. godine prije nego što se povukla iz takmičenja, veći dio svoje karijere klizala u haljinama koje je sašila njena majka, a koje su navodno koštale između 1.000 i 1.500 dolara po komadu.

U drugom alternativnom aranžmanu ove godine, kanadska klizačica Deanna Stellato-Dudek će nositi prve kostime za umjetničko klizanje koje je dizajnirao Oscar de la Renta – relativno rijedak primjer velike modne kuće koja ulazi u ovaj sport. Jedan od rijetkih izuzetaka je Vera Wang, koja se i sama skoro kvalifikovala za olimpijski tim SAD-a 1968. godine kao klizačica i koja je dizajnirala kostime za sportiste poput Nancy Kerrigan, Michelle Kwan i Nathana Chena tokom svoje legendarne modne karijere. S obzirom na ulaganja u garderobu, klizači imaju tendenciju da ponovo koriste kostime nakon penzionisanja za predstave, gala večeri i izložbe. Ponekad ih i posude. Liu je, na primjer, posudila haljinu od španske plesačice na ledu Olivije Smart za gala večer Igara 2022. godine , a plesačica Emiliea Zingas nosila je jedan od kostima Amber Glenn na ovogodišnjem prvenstvu SAD-a u St. Louisu. “Mnogo toga se razmjenjuje, ponovo koristi i reciklira”, kaže Wong. “To je sportska odjeća prerušena u modu, tako da je vrlo izdržljiva.”

“Ikea” za kostime

Za dizajnere, iako je teško zamisliti budućnost u kojoj njihov rad nije tražen među vrhunskim skejterima, to je težak posao za rast. McKinnonovo i Caronovo poslovanje je relativno malo, sa pet, odnosno 17 zaposlenih, a zapošljavanje je stalan izazov jer mnogi potencijalni radnici nemaju iskustva s rastezljivim materijalima koji se često koriste u ovom sportu.

Ipak, vodeći dizajneri istražuju načine da dopru do šire baze kupaca. Caronov dizajnerski studio pokrenuo je poluprilagođenu platformu pod nazivom Iconic Skate, koja skejterima omogućava da kombinuju unaprijed definirane opcije. “To je kao Ikea kuhinja, ali za umjetničke klizače”, kaže on.

McKinnonin studio prodaje pojednostavljene kostime koji smanjuju troškove rada i prodaju se po cijeni između 399 i 2.000 dolara. “Moraju biti jeftiniji kako bi ih ljudi mogli priuštiti”, kaže ona.

McKinnon je u pravu. Nema mnogo klizača koji mogu računati na osvajanje zlata svake četiri godine.

Justin Birnbaum, novinar Forbesa ( link do originalnog članka)