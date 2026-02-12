Zbog rizika od požara BMW globalno povlači stotine hiljada automobila – ovo su pogođeni modeli

Njemački proizvođač automobila BMW globalno povlači nekoliko stotina hiljada automobila zbog potencijalnog rizika od požara koji mogu izazvati starteri motora. Prema riječima portparola kompanije, opoziv obuhvata vozila u koja je naknadno ugrađen relej za pokretanje proizveden između jula 2020., i jula 2022. godine. Tačan period proizvodnje pogođenih automobila nije moguće precizno odrediti zbog različitih transportnih ruta između pogona za proizvodnju startera i montažnih fabrika vozila, pa se identifikacija vrši na osnovu VIN broja.

Kako je objavila specijalizirana publikacija kfz-betrieb, pogođeni modeli su Serija 2 Coupé (šifra modela: G42), Serija 3 Sedan (G20), Serija 3 Touring (G21), Serija 3 s dugim međuosovinskim razmakom (G28), Serija 4 Coupé (G22), Serija 4 Cabrio (G23), Serija 4 Gran Coupé (G26), Serija 5 Sedan (G30), Serija 5 Touring (G31), Serija 6 Gran Turismo (G32), Serija 7 Sedan (G11, G12), X3 (G01), X4 (G02), X5 (G05), X6 (G06) i Z4 (G29, uključujući mehanički identičnu Toyotu Supru).

Problem proizlazi iz mogućeg povećanog trošenja solenoida startera nakon velikog broja ciklusa pokretanja. Osim slabijih performansi pri startovanju, abrazija metala može izazvati kratki spoj u solenoidnom prekidaču, što može dovesti do lokalnog pregrijavanja startera. „U najgorem slučaju, to može izazvati požar vozila tokom rada“, naveo je portparol.

Kako se navodi u saopćenju, BMW AG preporučuje vlasnicima da vozilo ne ostavljaju bez nadzora s upaljenim motorom nakon pokretanja, naročito nakon daljinskog pokretanja. Kompanija će, navedeno je, pisati vlasnicima da zamijene potencijalno neispravne startere.

Na domaćem tržištu pogođeno je 28.582 vozila, dok se globalno procjenjuje, da opoziv obuhvata oko 575.000 jedinica. BMW će u svim potencijalno pogođenim vozilima zamijeniti starter motor, a u pojedinim slučajevima i akumulator, koji će biti prilagođen novom sistemu. Popravak traje do dva sata, navodi kfz-betrieb.