Zašto su novi automobili toliko skupi

Novi automobili ili kamioneti danas u prosjeku koštaju skoro 50.000 dolara (43.000 eura).

„Cijene novih vozila već više od godinu dana bilježe stabilan, iako spor, rast“, navodi Kelley Blue Book, u vlasništvu kompanije Cox Automotive, u nedavnom izvještaju. „Nakon što su dostigle vrhunac u septembru, cijene su uglavnom ostale stabilne, na nivou nešto ispod 50.000 dolara“, dodala je.

To nije malo. Zašto su automobili toliko skupi i koliko dugo će to trajati?

Računarski čipovi

Još od perioda pandemije postojao je nedostatak neophodnih čipova, a taj je manjak ograničio proizvodnju novih vozila. Bila je to klasična priča o ponudi i potražnji.

Kriza s čipovima „uticala je na to šta je bilo dostupno“, rekla je Stephanie Brinley, analitičarka kompanije S&P Global Mobility. „Proizvođači automobila fokusirali su se na vozila s većim profitnim maržama“, kako bi što bolje iskoristili ograničene količine čipova kojima su raspolagali.

Od tada je nestašica čipova ublažena. Međutim, kada cijene jednom porastu, često se više ne vraćaju na prethodni nivo.

Električna vozila

Proizvodnja i prodaja električnih vozila su porasle. Administracija predsjednika Joe Biden-a u Sjedinjenim Američkim Državama zalagala se za veći broj električnih vozila kako bi se smanjile emisije gasova s efektom staklene bašte iz motora s unutrašnjim sagorijevanjem.

Da bi proizveli više električnih vozila, proizvođači su ulagali u proizvodnju baterija i fabrike za izradu električnih automobila. To je skuplje od proizvodnje tradicionalnih vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem, s obzirom na obim potrebnih investicija, čime je povećana prosječna cijena svih vozila.

Administracija Donalda Trampa nije naklonjena električnim vozilima. Ipak, isporuke električnih vozila i dalje rastu, iako sporijim tempom nego što je Bidenova administracija očekivala.

Preferencije potrošača

„Automobili su potrošačka dobra i, kao i kod drugih potrošačkih preferencija, postoji inflacija u preferencijama“, rekla je Erin Keating, izvršna analitičarka kompanije Cox Automotive.

Prosječna cijena od 50.000 dolara iz Kelley Blue Book zasniva se na stvarnoj prodaji vozila, a kupci se često opredjeljuju za skuplje modele.

Potrošači se, kako je navela Kiting, okreću većim i skupljim vozilima.

„Potrošači i dalje glasaju svojim novčanikom“, dodala je.

Carine

Administracija Donalda Trampa početkom 2025. godine najavila je uvođenje carina na raznovrsnu robu, uključujući automobile i kamione. Carine se naplaćuju uvoznicima, a ti troškovi se najčešće prebacuju na potrošače.

Zbog carina, proizvođači automobila i dobavljači prilagođavaju svoje strategije. Američki proizvođači pokušavaju da pronađu dobavljače s većim udjelom domaće proizvodnje kako bi smanjili troškove carina.

„Ne reagujemo pretjerano i ne mijenjamo dobavljače masovno i preko noći“, rekao je Sven Hoenecke, izvršni potpredsjednik za nabavku u kompaniji Forvia Hella.

Ipak, očekuje se da će carine dodatno podići cijene tokom 2026. godine.

„Vidjećemo određene inflatorne pritiske“, zaključila je Kiting.

Bill Koenig, saradnik Forbesa