AI naoružanje stiže u Zaljev: Saudijska Arabija u pregovorima sa američkim startupom

Saudijska Arabija planira nabavku modela V-Bat za obavještajne, nadzorne i izviđačke misije dok pojačava svoju ulogu na Crvenom moru.

Saudijska Arabija vodi pregovore o kupovini dronova od američkog start-upa za vještačku inteligenciju Shield AI, dok administracija Donalda Trumpa podstiče prodaju oružja zemljama bogatim energentima u Zaljevu, izjavila su u ponedjeljak dva izvora upoznata s razgovorima za Middle East Eye.

Razgovori su još u ranoj fazi, ali bi dronovi kompanije iz San Diega mogli biti korišteni dok Saudijska Arabija intenzivira fokus na regionalna krizna žarišta, od Jemena do Sudana.

Shield AI koristi softver za vještačku inteligenciju pod nazivom „Hivemind“ za upravljanje autonomnim dronovima.

Model V-Bat namijenjen je za obavještajne, nadzorne i izviđačke misije. Može se lansirati s brodova i ostati u zraku do 13 sati, koristeći vještačku inteligenciju za let bez GPS-a, komunikacije ili ljudskog pilota.

Saudijska Arabija je pojačala sigurnosni angažman na Crvenom i Arapskom moru usred napetosti s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U decembru je Saudijska Arabija napala pošiljku oružja iz UAE u jemenskoj luci Mukalla.

U ponedjeljak je Saudijska Arabija potpisala sporazum o vojnoj saradnji sa Somalijom, a uz podršku Egipta vodi i pregovore o jačanju sigurnosnih veza s Eritrejom.

Model V-Bat je već dostupan na tržištu i testiran je na ratištu u Ukrajini. Američki potpredsjednik JD Vance stajao je pored drona V-Bat tokom posjete Armeniji u ponedjeljak.

Noviji proizvod kompanije Shield AI je borbeni dron pod nazivom X-Bat. Njegova sposobnost vertikalnog polijetanja i slijetanja omogućava lansiranje s broda bez potrebe za pistom. Kompanija navodi da se do tri drona X-Bat mogu smjestiti u prostor predviđen za jedan tradicionalni borbeni avion ili helikopter. X-Bat je predstavljen u oktobru 2025. godine, ali još nije operativan.

Prema navodima izvora, Saudijska Arabija bi u konačnici mogla nabaviti oba sistema, ali bi za svaki bila potrebna posebna saglasnost američke administracije.

Vojna saradnja između Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država intenzivirana je u novembru, kada je prijestolonasljednik Mohammed bin Salman posjetio Bijelu kuću.

Middle East Eye je prvi izvijestio da su SAD i Saudijska Arabija postigle sporazum o odbrambenom partnerstvu koji će ubrzati prodaju oružja kraljevini. Nedavno su zakonodavci i njihovi saradnici informisani o tome kako će prodaja oružja utjecati na „kvalitativnu vojnu prednost“ Izraela.

Sporazum između Saudijske Arabije i kompanije Shield AI bio bi relativno mali u poređenju s velikim vojnim ugovorima o kojima kraljevina pregovara, uključujući nabavku borbenih aviona F-35. Ipak, za start-up čiji su investitori Palantir, Airbus i investitor rizičnog kapitala Steven Cohen, to bi mogla biti značajna prodaja.

Ministar odbrane Saudijske Arabije, princ Khalid bin Salman bin Abdulaziz, razgovarao je o prodaji oružja tokom posjete Sjedinjenim Državama krajem januara.

Saudijska Arabija ove sedmice u Rijadu organizuje vlastiti sajam odbrane, pri čemu kraljevina sve veći naglasak stavlja na zajedničku proizvodnju.

Saudijski analitičar za odbranu iz Rijada, Hesham Alghannam, izjavio je u novembru da će kraljevina sarađivati sa SAD-om na „lokalizaciji sadržaja“ u okviru sistema naoružanja.

