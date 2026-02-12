Gotovo 800 letova Lufthanse otkazano, piloti i kabinsko osoblje stupili u štrajk

Stotine letova kompanije Lufthansa otkazane su u četvrtak nakon što su piloti i stjuardese stupili u štrajk u najvećoj njemačkoj aviokompaniji, koja se godinama suočava s poteškoćama u smanjenju troškova u svojoj matičnoj avioliniji.

Kompanija je u saopćenju navela da je otkazano gotovo 800 letova, čime su poremećeni planovi putovanja za oko 100.000 putnika.

Ova situacija izuzetno teško i nerazmjerno pogađa naše putnike, saopćila je Lufthansa, dodajući da očekuje povratak redovnom redu letenja u petak.

Njemačko udruženje aerodroma ADV procijenilo je da će biti otkazano više od 460 letova, pri čemu će gotovo 70.000 putnika biti pogođeno štrajkom.

REUTERS/Jon Nazca

Informativne table za polaske na aerodromima u Frankfurtu i Minhenu, glavnim čvorištima Lufthanse u Njemačkoj, pokazivale su da je većina letova za taj dan otkazana, uključujući i one prema prekomorskim destinacijama.

Lufthansa je ranije saopćila da će pokušati preusmjeriti putnike na letove svojih drugih aviokompanija ili partnerskih prijevoznika prije nego što u petak ponovo uspostavi redovan saobraćaj.

Štrajk su organizirali sindikat pilota VC i sindikat kabinskog osoblja UFO, a dolazi u trenutku kada u Berlinu počinje filmski festival Berlinale, dok se u Minhenu u petak otvara Sigurnosna konferencija, na kojoj se okupljaju političari i vojni zvaničnici iz cijelog svijeta.

Piloti su u sporu s matičnom aviokompanijom Lufthansa i njenim teretnim odjelom zbog pitanja penzija.

Njihov sindikat je prošle godine, nakon provedenog glasanja, najavio spremnost na štrajk kako bi izvršio pritisak na kompaniju da odobri povoljnije uslove za penzionisanje.

Pregovori su u međuvremenu nastavljeni, ali su vođeni povremeno i bez konkretnog rezultata.

Lufthansa, koja je svoju matičnu aviokompaniju ranije opisala kao problematični segment poslovanja, tvrdi da nema finansijskog prostora za ispunjavanje sindikalnih zahtjeva, piše Reuters.

Odvojeno od toga, sindikat kabinskog osoblja UFO pozvao je svoje članove u podružnici CityLine da stupe u štrajk zbog planiranog gašenja letnih operacija te kompanije i, kako navode, upornog odbijanja poslodavca da pregovara o kolektivnom socijalnom planu.

Istovremena obustava rada pilota je slučajnost, ali dobrodošla, izjavio je predstavnik sindikata UFO Harry Jaeger.

Please enable JavaScript

