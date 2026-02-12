Direktor Instagrama tvrdi: Šesnaest sati dnevno na aplikaciji je problem, ali nije ovisnost

Direktor Instagrama Adam Mosseri odbacio je tvrdnje da je njegova platforma nanijela štetu mentalnom zdravlju maloljetnika, izjavivši pred sudom u Kaliforniji da čak i naizgled pretjerano korištenje društvenih mreža ne znači nužno ovisnost.

Mosseri, koji Instagram vodi već osam godina, svjedočio je u historijskom suđenju koje je ove sedmice počelo u Los Angelesu, postavši prvi visoki rukovodilac koji se pojavio pred sudom u ovom predmetu.

Očekuje se da će proces trajati šest sedmica i da će predstavljati test pravnih argumenata kojima se tehnološke kompanije nastoje pozvati na odgovornost zbog utjecaja na mlade ljude.

Advokati kompanije Meta, u čijem je vlasništvu Instagram, tvrde da je glavna tužiteljica u predmetu, poznata pod inicijalima K.G.M., pretrpjela štetu zbog drugih okolnosti u svom životu, a ne zbog Instagrama.

U tužbi se spominje i YouTube, dok su Snapchat i TikTok postigli nagodbe prije početka suđenja.

Mosseri je jedan od vodećih rukovodilaca kompanije Meta, koja posjeduje i Facebook i WhatsApp.

Iz Mete poručuju da će porota morati utvrditi da li je Instagram bio značajan faktor u pogoršanju mentalnog zdravlja tužiteljice, naglašavajući da dokazi pokazuju kako se suočavala s ozbiljnim izazovima i prije nego što je počela koristiti društvene mreže.

Na početku svjedočenja Mosseri se složio s općom tvrdnjom glavnog advokata tužiteljice Marka Laniera da Instagram treba učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi korisnike, posebno mlade, zaštitio na platformi.

Ipak, Mosseri je rekao da ne smatra da je moguće precizno odrediti koliko je korištenja Instagrama previše.

Prema njegovim riječima, to da li je korištenje problem predstavlja ličnu stvar, objašnjavajući da jedna osoba može koristiti Instagram više nego neko drugi i pritom se osjećati dobro.

Važno je razlikovati kliničku ovisnost od problematične upotrebe, dodao je.

“Siguran sam da sam nekada rekao da sam bio ovisan o nekoj seriji na Netflixu kada sam je gledao do kasno u noć, ali to nije isto što i klinička ovisnost.”

Ipak, Mosseri je u više navrata istakao da nije stručnjak za ovisnosti odgovarajući na Lanierova pitanja.

Lanier je tokom ispitivanja spomenuo interno istraživanje Mete u kojem je kompanija pitala 269.000 korisnika Instagrama o njihovim iskustvima na aplikaciji i utvrdila da je 60 posto njih u prethodnoj sedmici vidjelo ili doživjelo zlostavljanje.

Advokat je dodao da je K.G.M. podnijela više od 300 prijava Instagramu zbog zlostavljanja na platformi, te upitao Mosserija da li je bio upoznat s tim podatkom.

Mosseri je odgovorio da za to nije znao, javlja BBC.

Lanier je zatim upitao šta misli o tome da je najduže pojedinačno korištenje Instagrama od strane K.G.M. trajalo 16 sati u jednom danu.

To zvuči kao problematična upotreba, odgovorio je šef Instagrama, ali to nije nazvao ovisnošću.

Mosseri je također upitan o razmjeni elektronske pošte među rukovodiocima Mete iz 2019. godine, u kojoj su raspravljali o mogućim negativnim posljedicama funkcije koja omogućava korisnicima da mijenjaju svoj fizički izgled na fotografijama.

Među onima koji su izrazili zabrinutost zbog filtera za slike bio je i Nick Clegg, koji je nekoliko godina obavljao funkciju direktora za globalne poslove u Meti, nakon više od decenije provedene kao zastupnik u parlamentu.

On je upozorio da bi Meta mogla s pravom biti optužena da stavlja rast ispred odgovornosti, što bi na kraju imalo negativan utjecaj na reputaciju kompanije.

Mosseri je izjavio da je kompanija na kraju odlučila zabraniti filtere koji su išli dalje od oponašanja efekata šminke.

Nakon što je Lanier osporio tu tvrdnju, Mosseri je priznao da je zabrana takvih filtera naknadno izmijenjena, ali je negirao da je u potpunosti ukinuta.

Meta i druge društvene mreže, uključujući YouTube, Snapchat i TikTok, suočavaju se s hiljadama drugih tužbi koje su pokrenule porodice, državni tužioci i školski okruzi širom Sjedinjenih Američkih Država.

Pri dolasku na sud Mosserija je dočekala grupa ljudi ispred zgrade, među kojima su bili posmatrači, demonstranti i roditelji koji nisu uključeni u tužbu, ali tvrde da su svjedočili patnji svoje djece zbog, kako navode, ovisnosti o društvenim mrežama.

Mariano Janin iz Londona jedan je od takvih roditelja.

Držeći fotografiju svoje kćerke Mije, koja je 2021. godine izvršila samoubistvo u dobi od 14 godina, Janin je rekao da je doputovao u Los Angeles kako bi pratio suđenje i izrazio podršku ideji da korištenje društvenih mreža treba ograničiti za mlade korisnike.

Kada bi promijenili svoj poslovni model, stvari bi bile drugačije, rekao je Janin. Trebali bi štititi djecu. Imaju tehnologiju, imaju sredstva.

Među ostalim poznatim ličnostima od kojih se očekuje svjedočenje u ovom predmetu su izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg i glavni izvršni direktor YouTubea Neal Mohan.

