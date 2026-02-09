Njemačka ulaže 35 milijardi eura u sisteme koji mogu ciljati infrastrukturu na Zemlji

Njemačka priprema višegodišnji plan ulaganja od 35 milijardi eura u razvoj vojnih kapaciteta u svemiru, fokusiran na satelitske sisteme, sigurnu komunikaciju i zaštitu infrastrukture u orbiti, nastojeći se prilagoditi sve zahtjevnijem sigurnosnom okruženju obilježenom pojačanom aktivnošću Rusije i Kine, javlja Reuters.

Do 2030. godine, Njemačka planira izgraditi šifriranu vojnu konstelaciju od preko 100 satelita, poznatu kao SATCOM Stage 4, rekao je šef Njemačke svemirske komande Michael Traut za Reuters, na marginama svemirskog događaja uoči Singapurskog aeromitinga.

Nova mreža bit će modelirana prema arhitekturi Američke agencije za svemirski razvoj (U.S. Space Development Agency – SDA), jedinice Pentagona koja koristi satelite u niskoj Zemljinoj orbiti za komunikaciju i praćenje projektila.

Za razliku od prethodnih generacija njemačkih vojnih satelita, poput geostacionarnog sistema SATCOMBw 3, SATCOM Stage 4 će koristiti tzv. proliferiranu nisku orbitu (pLEO), sa velikim brojem manjih satelita.

Foto/Major General Michael Traut/Space Defense & Security Summit

Ovakav dizajn omogućava visokopropusnu komunikaciju s niskom latencijom, ali i veću otpornost sistema, jer gubitak pojedinačnih satelita ne ugrožava funkcionisanje cijele mreže. Konstelacija je zamišljena da u realnom vremenu povezuje tenkove, brodove, dronove i pojedinačne vojnike na terenu, uz napredne sposobnosti ranog upozorenja i praćenja projektila.

Traut je rekao da njemačka ulaganja odražavaju znatno konkurentnije i sigurnosno izazovnije svemirsko okruženje nakon ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine. Berlin i njegovi evropski saveznici, dodao je, moraju ojačati svoju odvraćajuću poziciju ulažući ne samo u sigurne komunikacije, već i u sposobnosti koje mogu ometati ili onesposobiti neprijateljske svemirske sisteme.

„Moramo unaprijediti našu odvraćajuću poziciju u svemiru, jer je svemir postao operativna, pa čak i borbena domena, i potpuno smo svjesni da naši sistemi i svemirske sposobnosti moraju biti zaštićeni i branjeni“, rekao je Traut.

Njemačka će dio sredstava usmjeriti u satelite za prikupljanje obavještajnih podataka, senzore te sisteme dizajnirane za ometanje neprijateljskih svemirskih letjelica, uključujući lasere i opremu sposobnu da cilja zemaljsku infrastrukturu povezanu sa svemirskim sistemima.

Fokus na ne-kinetičke metode

Ipak, Traut je naglasio da Njemačka ne planira raspoređivanje destruktivnog oružja u orbiti koje bi moglo stvarati opasan svemirski otpad, već će se fokusirati na nekinetičke metode poput elektronskog ometanja, laserskog zasljepljivanja i djelovanja protiv zemaljskih kontrolnih stanica.

Posebnu ulogu imat će takozvani „inspektorski sateliti“- mali svemirski aparati sposobni da se približe i nadgledaju druge satelite. Prema Trautu, Rusija i Kina su takve sposobnosti već demonstrirale.

„Postoji širok spektar mogućih efekata u elektromagnetnom, optičkom i laserskom spektru, pa čak i određene aktivne fizičke sposobnosti poput inspektorskih satelita“, rekao je.

Program daje prioritet domaćim i evropskim dobavljačima, a u industrijskom segmentu već se vode razgovori između Rheinmetalla i proizvođača satelita OHB o zajedničkoj ponudi za buduće vojne projekte. Inicijativa se uklapa i u šire evropske ciljeve stvaranja otpornog, suverenog satelitskog komunikacijskog sistema kao alternative komercijalnim mrežama poput Starlinka, uz moguće učešće kompanija poput Airbusa, Thalesa i Leonarda.

Ovo ulaganje predstavlja prekretnicu u njemačkoj odbrambenoj politici, označavajući pomak od oslanjanja na savezničke kapacitete ka izgradnji nezavisnih sposobnosti za komunikaciju, izviđanje i rano upozoravanje iz orbite. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius ranije je upozorio da bez vlastitog orbitalnog nadzora „nacije ostaju slijepe“ u kriznim situacijama, što je poruka koja jasno oslikava stratešku važnost ovog programa.