Šta otkriva fotografija večere s Muskom i Zuckerbergom iz Epsteinovih dosjea

Fotografija izvršnog direktora Mete Marka Zuckerberga i izvršnog direktora SpaceX-a Elona Muska na intimnoj večeri, u društvu osramoćenog finansijera Jeffreyja Epsteina, pojavila se u Epsteinovim dosjeima koje je objavilo Ministarstvo pravde, dodatno naglašavajući sposobnost optuženog seksualnog trgovca ljudima da dobije pristup elitnim krugovima u tehnološkom i poslovnom svijetu.

Fotografija, koju je Epstein poslao samom sebi u augustu 2015. godine, navodno prikazuje Zuckerberga i Muska za stolom, Epstein nije prikazan na fotografiji, ali je moguće da je on držao kameru, međutim, nema jasnih indicija da je razgovarao s bilo kojim od tehnoloških mogula.

U drugom e-mailu kasnije istog mjeseca, Epstein je naveo da je „večerao sa zuckerburgom, mu=k, thiel hoffman, wild”, spominjući i milijardera i suosnivača LinkedIna Reida Hoffmana te predsjednika Palantira Petera Thiela, iako njih dvojica nisu viđeni na fotografiji, na kojoj se vidi devet osoba.

Nekoliko osoba, uključujući Muska, izgleda kao da gleda prema nekome ili nečemu izvan kadra, s desne strane fotografa.

O ranijoj večeri s Muskom, Zuckerbergom i Epsteinom izvijestio je Vanity Fair 2019. godine — navodno ju je organizovao Hoffman u čast neuroznanstvenika s Massachusetts Institute of Technologyja (MIT).

Predstavnik Mete uputio je na komentare koje su Zuckerbergovi predstavnici dali Vanity Fairu 2019. godine: naveo je da se s osramoćenim finansijerom susreo „usput, samo jednom“, te da „nakon večere više nije komunicirao s Epsteinom“.

Predstavnici Elona Muska nisu odmah odgovorili na upit za komentar, ali je Musk u e-mailu Vanity Fairu 2019. rekao: „Epstein je očito jeziv tip i Zuckerberg nije moj prijatelj“, potvrdivši da je jednom sreo Epsteina u njegovoj kući, ali negirajući da ga je poznavao dovoljno dobro da bi ga upoznao s izvršnim direktorom Mete.

Musk negira povezanost sa Epsteinom

Najnovija otkrića iz Epsteinovih dosjea istakla su finansijerove duboke veze u poslovnom svijetu i uključila više prepiski s milijarderom, čelnikom SpaceX-a i Tesle. U priči Vanity Faira iz 2019. godine, Musk je rekao da ga je Epstein „više puta pokušavao nagovoriti da posjetim njegovo ostrvo. Odbio sam“.

Međutim, e-mailovi objavljeni u januaru kao dio velike količine dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde, navodno pokazuju da je Musk više puta pitao Epsteina o posjeti Little St. Jamesu, Epsteinovom privatnom ostrvu na Američkim Djevičanskim Ostrvima. Musk nikada nije optužen ni za kakvo krivično djelo i nema naznaka da je ikada posjetio ostrvo.

Uprkos e-mailovima, Musk je više puta negirao bilo kakvu blisku povezanost s Epsteinom. „Imao sam vrlo malo prepiske s Epsteinom i odbio sam ponovljene pozive da posjetim njegovo ostrvo ili letim njegovim ‘Lolita Expressom’, ali sam bio svjestan da se dio e-mail komunikacije može pogrešno protumačiti i iskoristiti od protivnika da okaljaju moje ime“, napisao je u objavi na mreži X nakon objave dosjea.

Forbes procjena

Forbes procjenjuje Muskovu neto vrijednost na 844,8 milijardi dolara, čime je daleko najbogatija osoba na svijetu, dok je Zuckerberg na četvrtom mjestu s procijenjenim bogatstvom od 226,8 milijardi dolara, a Hoffman ima procijenjenu neto vrijednost od 2,4 milijarde dolara, što ga svrstava izvan 1.500 najbogatijih ljudi na svijetu.

U vrijeme večere, međutim, Zuckerberg je imao najveće bogatstvo od njih trojice: Forbes je 2016. godine procijenio neto vrijednost suosnivača Facebooka na nešto manje od 45 milijardi dolara, znatno više od tadašnje Muskove neto vrijednosti od 10,7 milijardi dolara.

Zachary Folk, Forbes