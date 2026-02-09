Upoznajte vlasnike milijardere koji su se sastali u u Super Bowlu LX

Robert Kraft zna ponešto o pobjeđivanju, s obzirom na to da će u nedjelju njegovi New England Patriotsi igrati u Super Bowlu 11. put otkako je kupio franšizu 1994. godine. Nijedan drugi vlasnik u NFL-u ne može se približiti tom podvigu. Drugo mjesto dijele porodica Rooney, vlasnici Pittsburgh Steelersa, i porodica DeBartolo-York, koja posjeduje San Francisco 49erse, sa po osam nastupa u najvećoj utakmici američkog fudbala.

A ako Kraftov tim uspije pobijediti Seattle Seahawkse u Super Bowlu LX, Patriotsi će postati prva NFL franšiza koja je osvojila sedam Lombardi trofeja. To ih više ne bi izjednačilo sa Steelerima.

Bez obzira na ishod na terenu, Kraft je već pobjednik. Iz skromnog djetinjstva u predgrađu Bostona, ovaj 84-godišnjak danas je “težak” s procijenjenih 13,8 milijardi dolara. To mu donosi 78. mjesto na Forbes 400 listi za 2025. godinu. Riječ je o rangiranju najbogatijih Amerikanaca. Veliki dio tog bogatstva duguje zapanjujućem rastu Patriotsa, četvrte najvrijednije franšize NFL-a. Njihova vrijednost se procjenjuje na oko devet milijardi dolara (uključujući dug). To je ogroman skok u odnosu na 172 miliona dolara za koje je kupio Kraft prije tri decenije.

Ako historija išta pokazuje, oni još nisu završili sa “maksimiziranjem profita”.

Veliki rast vrijednosti NFL timova

Od 1998. godine, kada je Forbes počeo procjenjivati ​​vrijednost NFL franšiza, timovi su u prosjeku porasli za više od 2.300%, sa 288 miliona na 7,1 milijardu dolara. To se dogodilo zahvaljujući, prije svega, vrtoglavom rastu prihoda od medijskih prava, koji su svakom klubu donijeli procijenjenih 392 miliona dolara prošle sezone.

Očekuje se da će Seahawksi, čiju je vrijednost Forbes nedavno procijenio na 6,7 ​​milijardi dolara (14. u NFL-u), nastaviti taj zamah ove godine. Iako je tim prošle sedmice objavio da nije na prodaju, mnogi stručnjaci iz lige vjeruju da će franšiza biti stavljena na tržište u nekom trenutku nakon Super Bowla. I da će postići rekordnu cijenu za kontrolni paket. Vjerovatno preko sedam milijardi dolara, a moguće i znatno više ako dođe do rata nadmetanja.

„To je historija NFL-a“, kaže Marc Ganis, predsjednik konsultantske firme Sportscorp, kojeg često nazivaju „33. vlasnikom“ NFL-a zbog njegovih bliskih veza s donosiocima odluka u ligi. „Stranke plaćaju više jer vide da su poslovanje, menadžment i struktura lige toliko jaki da će u budućnosti vrijediti više nego što je danas.“

Testament Paula Allena

Suosnivač Microsofta Paul Allen kupio je Seahawkse 1997. godine za 194 miliona dolara. Od njegove smrti 2018. godine, timom upravlja njegov trust, a njegova sestra Jody je predsjednica i Seahawksa i NBA tima Portland Trail Blazers. Međutim, Allenov testament je predviđao da se njegova sportska imovina s vremenom proda, a prihod donira u dobrotvorne svrhe, što je godinama podsticalo nagađanja o tome kada će timovi biti ponuđeni na prodaju.

Očekuje se da će Trail Blazersi uskoro dobiti novog vlasnika, nakon što su u septembru objavili sporazum s vlasnikom Carolina Hurricanesa, Tomom Dundonom, za navodnih 4,25 milijardi dolara. Sada, kada su Seahawksi na pragu druge titule Super Bowla, izgleda da je i na njih došao red. I dok Jody Allen neće dobiti ni dolar od onoga što se čini rekordnim ugovorom, prodaja bi mogla podići cijene u ligi i povećati bogatstvo drugih vlasnika NFL-a – uključujući Krafta.

Foto: Tommy Gilligan-USA TODAY Sports

New England Patriotsi

Za Krafta, Patriotsi su oduvijek bili lična stvar.

Na veliko nezadovoljstvo svog oca, koji je želio da njegov sin potpuno izbjegava sport i postane rabin, Kraft je odrastao kao strastveni navijač bostonskih timova. Godine 1971., više od decenije nakon što je igrao na poziciji halfbacka i safetyja na Univerzitetu Columbia, kupio je sezonske ulaznice za Patriotse za svoja četiri sina. Njegova pokojna supruga Myra smatrala je to neodgovornim bacanjem novca.

„To je bio jedini put kada sam je čuo kako viče na njega“, rekao je Kraftov najstariji sin, Jonathan, za Forbes 2005. godine. On je predsjednik Patriotsa.

Do tada je Kraft to mogao sebi priuštiti. Njegov tast bio je vlasnik kompanije Rand-Whitney, koja je papir pretvarala u ambalažu za hranu, kozmetiku i igračke. Kraft je kupio polovinu kompanije 1968. godine, a ostatak je preuzeo nekoliko godina kasnije. Vremenom je kompanija integrirala i druge aktivnosti, poput transporta i proizvodnje papira koji se koristi za ambalažu. Danas, Kraft Group, prema procjenama Forbesa, ostvaruje prihod veći od šest milijardi dolara. To je stavlja na 95. mjesto na listi najvećih kompanija u SAD-u za 2025. godinu, koje nisu na berzi.

Timovi za kupovinu

Kako je njegov posao rastao, Kraft je slijedio svoju strast i kupio svoju prvu sportsku franšizu 1975. godine. Bio je to profesionalni teniski tim Boston Lobsters, koji je propao tri godine kasnije. Nakon neuspješnih pokušaja preuzimanja Boston Red Soxa i Boston Celticsa, krenuo je rizičnim putem ka vlasništvu nad Patriotsima.

Sve je počelo sa zemljištem koje okružuje stadion franšize u Foxboroughu, Massachusetts. Kraft je kupio desetogodišnju opciju, po cijeni od milion dolara godišnje, što mu je dalo pravo preče kupovine nekretnine za 18 miliona dolara. Tri godine kasnije, zajedno sa svojim partnerom, kupio je sam stadion za 25 miliona dolara.

Dakle, 1993. godine, kada je tadašnji vlasnik Patriotsa James Busch Orthwein odlučio da želi preseliti tim u St. Louis ili ga prodati, Kraft je imao prednost. Svi koji su željeli kupiti franšizu, uključujući prosce poput sadašnjeg vlasnika Philadelphia Eaglesa Jeffreyja Lurieja i pisca Toma Clancyja, morali su prvo pregovarati s njim. Umjesto toga, Kraft je otputovao u St. Louis i pregovarao o vlastitoj kupovini Patriotsa 1994. godine. Platio je tada rekordnih 172 miliona dolara za NFL.

Renesansa tima u Super Bowlu pod Kraftom, Belichickom i Bradyjem

„Ovi poslovi, u konačnoj analizi, moraju se sklopiti direktno između glavnih strana“, kaže Ganis iz Sportscorp-a. U to vrijeme, bio je član Clancyjeve grupe koja je pokušavala preuzeti franšizu. „Bob je to znao. Znao je kako zaključiti posao.“

Tokom sljedećih nekoliko decenija, Kraft je ne samo preselio Patriotse na novi stadion, već je i nadgledao jedan od najuspješnijih perioda u historiji profesionalnog sporta. Predvođen legendarnim kvoterbekom Tomom Bradyjem i glavnim trenerom Billom Belichickom, New England je zabilježio 19 uzastopnih sezona s pozitivnim rezultatom od 2001. do 2019. godine. Osvojio je 17 titula u AFC East diviziji i trijumfovao u šest Super Bowla, uz još dva nastupa u finalu.

Međutim, Kraftov mandat nije prošao bez kontroverzi. Patriotsi su dva puta kažnjeni i oduzete su im dozvole za draft. Jednom nakon sezone 2007., kada je utvrđeno da su ilegalno snimali odbrambene signale New York Jetsa, a drugi put u skandalu “Deflategate”, kada je franšiza optužena za korištenje nedovoljno napumpanih fudbalskih lopti tokom AFC finala 2014. godine kako bi stekla prednost. Kraft se također suočio s prekršajnim prijavama 2019. godine zbog navodnog podsticanja na prostituciju nakon što je posjetio salon za masažu u Jupiteru na Floridi. Optužbe su kasnije odbačene nakon što je utvrđeno da su dokazi neprihvatljivi.

Uprkos tome, Kraftov utjecaj na NFL bio je ogroman, uključujući i područja radnih odnosa, međunarodne ekspanzije i medijskih prava. Njegova uloga u vraćanju CBS-a u ligu nakon što je Fox preuzeo medijska prava NFL-a početkom 1990-ih se ističe. Kraft je također bio dugogodišnji član, a trenutno obnaša funkciju predsjedavajućeg, Komiteta za emitiranje NFL-a.

Bez obzira na te doprinose, Kraft će morati čekati barem još godinu dana da bude primljen u Kuću slavnih profesionalnog fudbala. Nije uspio preći potreban prag na glasanju 50-članog panela za Klasu 2026.

Igrači Seattle Seahawksa drže trofej George Halas nakon što su Seahawksi pobijedili Los Angeles Ramse rezultatom 31-27 i osvojili utakmicu za prvenstvo NFL konferencije na Lumen Fieldu u Seattleu u januaru 2026., Foto: GARY CASKEY / UPI / Profimedia

Seattle Seahawksi

Da nije bilo Paulla Allena, Seahawksi bi možda napustili Seattle prije nekoliko decenija. Franšiza je prethodno bila u vlasništvu investitora u nekretnine Kena Behringa. Bio je nezadovoljan stadionom Kingdom i smislio je plan da preseli Seahawkse u Los Angeles. Čak je preselio operacije tima u Anaheim 1996. godine. Međutim, taj potez je osujetio ugovor o zakupu Kingdoma, koji je važio do 2005. godine, kao i prijetnje NFL-a kaznama od stotina hiljada dolara dnevno.

Srećom po ligu, Allen je bio spreman da se umiješa kada je prodaja praktično bila prisilna. Rođen u Seattleu, stekao je ogromno bogatstvo kao suosnivač Microsofta s Billom Gatesom, iako je napustio kompaniju 1975. godine nakon što mu je dijagnosticirana Hodgkinova bolest. Već se bio upustio u vlasništvo sportskih kompanija, kupivši NBA tim Portland Trail Blazers 1988. godine za 70 miliona dolara. Tako je, godinu dana nakon neuspjelog pokušaja preseljenja u Los Angeles, Allen preuzeo Seahawkse od Beringa. Napisao je ček kojim je franšiza procijenjena na tada rekordnih 194 miliona dolara.

Prodaja je potpuno promijenila putanju franšize. Allen je pomogao u izgradnji novog stadiona, koji je otvoren 2002. godine. Uložio je 130 miliona dolara od ukupno 430 miliona dolara potrebnih za izgradnju objekta koji se sada zove Lumen Field. Seattle, koji je od osnivanja 1976. godine do promjene vlasništva 1997. godine samo četiri puta stigao do NFL playoffa, postao je redovni učesnik playoffa. Pod Allenom, Seahawksi su dva puta nastupili na Super Bowlu, a svoju prvu i jedinu titulu osvojili su u februaru 2014. godine. Predvodili su ih glavni trener Pete Carroll, quarterback Russell Wilson i žestoka odbrana poznata kao “Legija Booma”.

Allenov veliki utjecaj

Međutim, na nivou lige, Ganis se sjeća Allena kao jednog od manje uključenih glavnih vlasnika. “Nije dolazio na mnogo sastanaka vlasnika”, kaže Ganis. “Ali kada je došao i kada je bio pozvan, njegov glas je imao veliku težinu.” I radni spor u ligi 2011. godine i povratak NFL-a u Los Angeles bili su pitanja u kojima je Allen imao značajan utjecaj, dodaje Ganis.

Allen, čija se neto vrijednost procjenjuje na 20,3 milijarde dolara, umro je 2018. godine od komplikacija uzrokovanih ne-Hodgkinovim limfomom. Od tada, uz sestru Jody koja je upravljala njegovim naslijeđem, Seahawksi su ostali vrlo uspješni. Tim je osvojio titulu prvaka NFC zapadne divizije 2020. godine. Ove sezone, izjednačio je najbolji rezultat u NFL-u, predvođen kvoterbekom Samom Darnoldom i trenerskim fenomenom Mikeom Macdonaldom.

„Jodie je fantastična vlasnica, nepokolebljiva u onome u što vjeruje“, rekla je McDonald ove sedmice. „Volim što je Jody naša vlasnica.“

Vrijeme je za prodaju

Međutim, ona neće još dugo ostati na čelu franšize. Pravila o vlasništvu NFL-a zabranjuju imanjima, fondacijama ili trustovima da posjeduju vlasničke udjele u timovima. Trenutak za prodaju je dodatno povoljan. Odredba u ugovoru o izgradnji Lumen Fielda bi zahtijevala od Seahawksa da državi Washington plate 10% prihoda od prodaje, ali ta odredba je u međuvremenu istekla.

Generalno, kaže Ganis, takvi procesi traju od šest mjeseci do godinu, a očekuje se da Seahawksi neće biti zvanično ponuđeni na prodaju dok se ne zaključi posao u vezi s Trail Blazersima. To bi se trebalo dogoditi ovog proljeća. (Na tržištu je i Allenov udio od 25% u MLS klubu Seattle Sounders.)

Koliko god vremena trebalo, jedno je jasno – bez obzira na pobjedu ili poraz u nedjelju, Seahawksi su na putu ka NFL rekordu.

„Mislim da bi ljudi trebali biti razočarani ako se ne proda za najmanje osam milijardi dolara“, kaže Ganis. „A s obzirom na to da sav novac ide u dobrotvorne svrhe, bilo bi zaista lijepo da broj počinje brojem 10.“

Justin Birnbaum, Forbes

Upoznajte vlasnike milijardere koji se suočavaju u Super Bowlu LX