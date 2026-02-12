Kako je stolar kojem su skupljali novac da nastavi karijeru, stigao do zlata na Olimpijadi

Švicarski skijaš Franjo von Allmen osvojio je zlatnu medalju u superveleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu Cortini. 24-godišnji Švicarac ušao je u usko vrhunsko društvo od tri skijaša kojima je pošlo za rukom osvojiti tri discipline na jednim Zimskim olimpijskim igrama. Prije njega to su učinili Jean-Claude Killy iz Francuske, u Grenobleu 1968. godine, te Austrijanac Anton “Toni” Sailer, u Cortini d'Ampezzo davne 1956. godine. U ženskoj konkurenciji to je uspjelo Hrvatici Janici Kostelić (Salt Lake City 2002.).

Uprkos rekordima, za mladog skijaša je mnogo važnije da uživa u Olimpijadi i svakoj novoj utrci. “Možda će mi za nekoliko godina biti važno šta piše na papiru, za sada ne”, kazao je novinarima, prenosi AFP.

Voli i motore

Na Olimpijskim igrama Franjo je i dio jednog trenda, podsjeća Spiegel Sport, gdje sve više mladih spotista osvaja medalje. Dvadesetdvogodišnja Emma Aicher, osvojila je srebro u spustu, dok je drugoplasirani u muškoj konkurenciji bio 24-godišnji Giovanni Franzoni. Bivši skijaš Marco Büchel, koji sada komentira utrke za ZDF, tvrdi kako iskustvo više nije ključ uspjeha. Današnje staze su kruće i tehnički zahtjevnije, kaže on, pa prednost imaju vozači s osjećajem za skijanje, poput von Allmena. Više nije pitanje baciti se niz padinu hrabrošću, nego maksimalno iskoristiti brzinu u dugim zavojima za pobjedu. Von Allmen to radi bolje od svih.

Franjo, koji je 2023. debitovao u Svjetskom kupu, danas je svjetski prvak u spustu, svjetski prvak u ekipnoj kombinaciji i ljubitelj motokrosa, ali ne toliko da bi njime zamijenio skijanje.

“Super je što mogu voziti motore bez pritiska jer je to hobi. Zaista uživam u tome. Ne mislim da bih ikada želio to raditi profesionalno”, kaže Franjo dodajući: “Motokros je nešto iz čega mogu mnogo naučiti i za skijanje.”

Skijaška karijera ne traje cijeli život, ali mogu dovoljno dugo raditi u građevinarstvu i kasnije. Zato sada želim u potpunosti uživati ​​u svom životu skijaša i zasad se isključivo fokusirati na sport, Franjo von Allmen

Franjo je počeo skijati vrlo rano, imao je tek dvije godine kada je stao na skije na padinama u okolini svog rodnog mjesta u Boltigenu, malom selu u okrugu Obersimmentala u kantonu Bern. Odrastao je na farmi i danas kruži anegdota da mu je zbog brzine lokalna mesnica u njegovom rodnom mjestu posvetila kobasicu.

Danas je višestruki prvak, kojem su medalje donijele i novčanu satisfakciju. O važnosti novca kaže: “Važan je, sigurno. Istovremeno, ne možete ga ponijeti sa sobom kada umrete. Činjenica da mogu jako dobro živjeti s novcem koji zaradim je definitivno super. A također i to što ne moram svaki put provjeravati novčanik prije odlaska u restoran. Mogu to staviti u perspektivu i svjestan sam da sam privilegovan”, kaže von Allmen u intervjuu za watson.ch.

Četverogodišnja škola za stolara

Međutim, nije u njegovom slučaju uvijek bilo ovako. Ulazak u profesionalni svijet sporta desio se sa skromnijih startnih pozicija. Imao je 17 godina kada je umro njegov otac. Za njega i njegovu porodicu,koja se našla u finansijskim problemima, ovo je bio jako težak period. Kako u to vrijeme nije bio dio nacionalnog tima, te je sve troškove vezano uz kupovinu opreme i priprema za takmičenje, morao sam pokrivati, čak je razmišljao i da odustane od skijanja. Majka Susanna brinula se o troje djece i kako sačuvati porodičnu firmu u Boltigenu. Ali, ni mještani nisu ostali neosjetljivi na njegovu situaciju, te su u selu pokrenuli crowdfunding kampanju kroz koju je prikupljeno oko 18.000 eura, u znak podrške za nastavak njegove sportske karijere. Von Allmen je došao vremenom do švicarske, a potom i do svjetskog vrha u skijanju.

Uporedo sa ovim sportom, švicarski skijaš je završio i četverogodišnju školu za stolara, te je dodatne finansije obezbjeđivao radeći sezonski, tokom ljeta na gradilištima.

Toliko je bio posvećen ovom poslu da je i nakon što je postao svjetski prvak razmišljao da se tokom ljeta vrati zanatskom poslu. “Nisam uspio. Došlo je do novih obaveza. I onda sam sebi rekao: Skijaška karijera ne traje cijeli život, ali mogu dovoljno dugo raditi u građevinarstvu i kasnije. Zato sada želim u potpunosti uživati ​​u svom životu skijaša i zasad se isključivo fokusirati na sport”, kazao je za watson.ch.