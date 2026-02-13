Cijene čokolade naglo rastu na Dan zaljubljenih, marketinški trik ili nešto drugo

Potrošačke cijene čokolade porasle su za 14,4% na godišnjem nivou u periodu od 1. januara do početka februara, prema podacima kompanije za tržišnu analitiku Datasembly, javlja CNN.

To predstavlja značajno ubrzanje u odnosu na rast od 7,8% u istom periodu prošle godine, kao i 10,5% u 2024. godini. Istraživačka firma pratila je najpovoljnije cijene za više od 4.000 proizvoda od čokolade u 57.000 prodavnica širom Sjedinjenih Američkih Država.

Više cijene čokolade odražavaju dugotrajne posljedice globalne nestašice njenog glavnog sastojka, kakao zrna. Nestašica, djelimično uzrokovana slabim prinosima zbog ekstremnih vremenskih prilika u Zapadnoj Africi, dovela je do naglog i rekordnog rasta cijena kakaa.

„Ponuda je iznenada pala, dok je potražnja ostala uglavnom ista. Cijene su otišle u nebo“, izjavio je David Branch, sektor menadžer u institutu Wells Fargo Agri-Food Institute.

Zapadna Afrika, koja proizvodi oko 70% svjetskog kakaa, pretrpjela je toliki pad ponude da su terminski ugovori na kakao skočili sa oko 2.500 dolara po metričkoj toni sredinom 2022. godine na više od 12.600 dolara krajem 2024.

Pixabay

„Svjedočili smo nezapamćenoj inflaciji kakaa“, rekla je Stacy Taffet, direktorica za rast kompanije The Hershey Company, u razgovoru za CNN.

Iz kompanije Hershey navode da su fokusirani na to da proizvodi ostanu „što pristupačniji“, ističući da je oko 75% njihovih proizvoda cjenovno ispod 4 dolara.

Dobra vijest za potrošače i proizvođače čokolade, jeste da su cijene kakaa u međuvremenu naglo pale, spustivši se nedavno ispod 4.000 dolara po metričkoj toni, prvi put nakon nekoliko godina.

Loša vijest je da je čokolada koja se trenutno nalazi na policama proizvedena od kakaa kupljenog po znatno višim, kriznim cijenama.

„Maloprodajne cijene ostaju visoke jer proizvođači slatkiša kakao nabavljaju mjesecima unaprijed i troše postojeće zalihe“, naveo je Branch u izvještaju.

Oporavak spor i neujednačen

Kupci za Dan zaljubljenih u pojedinim gradovima suočavaju se s još većim poskupljenjima.

Prema podacima Datasemblyja dostavljenim CNN-u, cijene čokolade porasle su za 17% u Denveru i Los Angelesu, dok su u regiji Dallas–Fort Worth više za 19%.

„Olakšanje na maloprodajnom nivou dolazit će sporo i neujednačeno za potrošače“, rekao je.

Branch ne smatra da su visoke carine na uvoz u SAD glavni faktor rasta cijena čokolade.

Nakon što je pitanje pristupačnosti ponovo postalo značajan politički izazov prošlog novembra, predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom su kakao i drugi poljoprivredni proizvodi koji se ne proizvode u SAD-u izuzeti od historijskih carina.

„Ne možemo proizvoditi kakao u SAD-u, tako da nam je to bilo drago čuti“, rekla je Taffet iz Hersheyja.

Rast cijena čokolade još je jedan podsjetnik da, iako je ukupna stopa inflacije znatno pala u odnosu na četrdesetogodišnji maksimum iz 2022. godine, cijene pojedinih proizvoda i dalje brzo rastu.

Čokolada je najčešći slatkiš koji se kupuje za Dan zaljubljenih i čini oko 75% ukupne prodaje slatkiša u tom periodu, prema podacima Nacionalnog udruženja proizvođača slatkiša.

Procjenjuje se da će Amerikanci ove godine potrošiti 2,6 milijardi dolara na slatkiše za Dan zaljubljenih, prema podacima Nacionalne maloprodajne federacije, javlja CNN.

