Program zlatne vize za Katar: Detalji o dva nova modela za boravak

Vlada Katara je ovog mjeseca najavila pokretanje novog programa zlatnih viza kako bi privukla poduzetnike i rukovodioce u zemlju. Obje vize važe pet godina i mogu se obnoviti do 10 godina.

Program zlatne vize za poduzetnike

Ako želite pokrenuti ili razviti projekat u zemlji, prvi korak je dobiti podršku katarskog inkubatora u partnerstvu s programom.

Drugi korak bi bio da dokažete da ste u posljednja tri mjeseca na svom bankovnom računu imali minimalni saldo od 36.500 katarskih rijala (oko 10.000 dolara).

Dokumente treba odobriti Ministarstvo vanjskih poslova. Zauzvrat, program vam nudi pogodnosti za članstvo, kao što su niži troškovi života i mentorstvo.

Program zlatne vize za rukovodioce

Ako već živite i radite u Kataru, ali tražite dugoročniji boravak, možete odabrati program zlatne vize za rukovodioce. Vaše radno mjesto mora biti kotirano na Katarskoj berzi ili imati licencu Katarske centralne banke, a ona vas mora nominirati za program.

Za ovaj program, morali ste biti na višoj izvršnoj rukovodećoj poziciji i zaraditi 50.000 katarskih rijala za pozicije predsjedavajućeg, operativnog direktora, tehničkog direktora, finansijskog direktora i izvršnog direktora, te 80.000 katarskih rijala za ostale pozicije izvršnog direktora (što je minimalno preko 13.000 dolara mjesečno).

Oba programa vam omogućavaju da potencijalno sponzorišete supružnike i djecu.

Zlatna viza u poređenju sa programom boravka putem ulaganja u nekretnine

Ako nijedna od ovih kategorija ne odgovara vašoj situaciji, možete se odlučiti za preseljenje u Katar putem njihovog programa boravka putem investicije. Za 200.000 dolara možete investirati u nekretninu i dobiti boravišnu dozvolu ili možete investirati 3.650.000 katarskih rijala (oko milion dolara) u nekretnine, a taj dodatni iznos bi vam omogućio stalni boravak, sa zdravstvenim i obrazovnim beneficijama.

Katar trenutno ne nudi posebnu vizu za digitalne nomade, a freelanceri koji žele da se presele u ovu zemlju morali bi pronaći druge načine, poput sponzorstva.

Kvalitet života u Kataru

Doha je poluostrvo u Perzijskom zaljevu približno iste veličine kao Connecticut, ali ono što je nekada bilo „uspavani pustinjski glavni grad“ doživjelo je transformaciju i sada sve više teži da postane centar turizma i kulture, te privlačnije mjesto za iseljenike, ali kako stoji u poređenju s drugim svjetskim gradovima?

Prema Indeksu kvaliteta života po državama za 2026. godinu koji objavljuje Numbeo, Katar zauzima 18. mjesto (većinu pozicija iznad njega drže sjevernoevropske zemlje, uz Australiju, Novi Zeland, Sjedinjene Američke Države, Japan i Oman).

Numbeov indeks rangira kvalitet života na osnovu faktora kao što su sigurnost, zdravstvena zaštita, troškovi života, odnos cijena nekretnina i prihoda, vrijeme provedeno u saobraćaju tokom putovanja na posao i nivo zagađenja.

Najnoviji izvještaj Expats Insider koji je sprovela organizacija InterNations, Katar rangira na 20. mjesto, s visokim ocjenama u kvaliteti života (zdravstvena zaštita, sigurnost, mogućnosti prijevoza, okoliš i klima, te slobodno vrijeme). Također je visoko rangiran po osnovnim potrebama iseljenika (kao što su smještaj, lakoća poznavanja jezika i digitalni život). Od 47 mjesta navedenih u izvještaju, Katar se nalazi na sredini u smislu lakoće naseljavanja, pronalaženja prijatelja i osjećaja dobrodošlice, kao i karijernih izgleda, radne kulture i zadovoljstva poslom.

Nedavna studija koju je sprovela TASC Corporate Services, kompanija za ljudske resurse i outsourcing, rangirala je Dohu u Kataru na peto mjesto po broju samaca koji žive u inostranstvu, nakon Abu Dhabija i Dubaija u UAE, Sydneya i Amsterdama. Doha ima bolje od prosjeka ocjene troškova života i zdravstvene zaštite. Ima vrlo visoke brzine interneta i visoko se kotira po ličnoj sigurnosti i niskoj stopi kriminala. Isto istraživanje također rangira Dohu na osmo mjesto po broju porodica koje žive u inozemstvu od 50 ispitanih globalnih gradova.

Studija CEOWorld-a iz 2025. godine o najboljim zemljama za život po kvaliteti života rangirala je Dohu na 44. mjesto od 196 zemalja.

Katarske nove desetogodišnje zlatne vize za poduzetnike i rukovodioce dio su globalnog vala programa boravka zasnovanih na talentu, nakon što je Grčka nedavno uvela vlastiti program zlatnih viza usred rastuće potražnje širom Evrope i Novog Zelanda na južnoj hemisferi.

