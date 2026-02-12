Grok prestigao DeepSeek i postao treći najveći AI chatbot

Grok, AI chatbot kojeg je razvila kompanija xAI milijardera Elona Muska, pretekao je kineskog konkurenta DeepSeek po broju posjeta sajtovima u januaru. To ga je učinilo trećim najvećim chatbotom na svijetu, prema podacima kompanije Similarweb. I dalje je daleko iza ChatGPT-a i Geminija.

U januaru je Grok zabilježio procijenjenih 314 miliona posjeta širom svijeta, prema Similarwebu. Ovo predstavlja značajan porast u odnosu na prethodni mjesec kada je zabilježeno 271,2 miliona posjeta. I to je četvrti mjesec zaredom u kojem se pokazuje rast.

Kineski AI chatbot DeepSeek je prošlog mjeseca zaostao za Grokom, sa 298,3 miliona posjeta u januaru, dok je u decembru imao 328,9 miliona posjeta.

Veliki priliv novih korisnika

Rast aktivnosti na Groku izgleda da je potaknut prilivom novih korisnika. Podaci Similarweba pokazuju da je nešto više od polovine, 53,8%, jedinstvenih posjetilaca u januaru bilo novo. A to je najveći omjer novih i redovnih korisnika među svim glavnim chatbotovima.

ChatGPT je i dalje ubjedljivo vodeći AI chatbot, sa 5,7 milijardi posjeta u januaru. Gemini je na drugom mjestu sa 2,1 milijardom posjeta, prema podacima Similarweba.

Claude, AI chatbot iz Anthropica, bio je peti najposjećeniji u januaru, sa 202,9 miliona posjeta.

Similarweb napominje da procjene prometa za Grok uključuju samo samostalnu Grok stranicu i ne uključuju korištenje Groka integriranog u X platformu.

Mogu li drugi chatbotovi dostići ChatGPT?

Korištenje Geminija naglo je poraslo posljednjih mjeseci, dok se rast ChatGPT-a čini usporenim, prema podacima Similarweba. ChatGPT je imao isti broj posjeta (5,7 milijardi) u julu 2025. i januaru 2026. Korištenje Geminija u tom šestomjesečnom periodu se utrostručilo, sa nešto manje od 700 miliona na 2,1 milijardu posjeta. Gemini je također bio najbrže rastući chatbot u januaru, sa mjesečnim rastom od preko 19%. ChatGPT je dostigao vrhunac od 6,2 milijarde posjeta u oktobru, prije nego što je doživio blagi pad.

Muskova X platforma je također zabilježila blagi porast posjeta između decembra i januara, prema Similarwebu. Rast je iznosio 2,7% na 4,54 milijarde posjeta. U januaru je X bio šesta najposjećenija web stranica na svijetu, iza Googlea, YouTubea, Facebooka, Instagrama i ChatGPT-a. Međutim, X se suočava s izazovom konkurencije Mark Zuckerbergove platforme Trades na mobilnim uređajima, kako je Similarweb ranije rekao Forbesu. U januaru je Treds, u vlasništvu Mete, dodatno povećao svoju prednost nad X-om, zabilježivši 143,2 miliona aktivnih mobilnih korisnika dnevno širom svijeta u prve dvije sedmice godine, u poređenju sa 126,2 miliona X-a u istom periodu.

Odlazak dva osnivača

Kompanija xAI je ranije ove sedmice izgubila dva suosnivača. Istraživač Jimmy Ba je u utorak objavio da napušta xAI, i iako nije naveo razlog odlaska, Financial Times je izvijestio da je otišao zbog tenzija u tehničkom timu oko zahtjeva za poboljšanjem performansi AI modela. Suosnivač Tony Wu je u ponedjeljak na X platformi napisao da je podnio ostavku. Izjavio je da je “vrijeme za njegovo sljedeće poglavlje”. Nekoliko drugih osnivača napustilo je kompaniju posljednjih mjeseci, ostavljajući xAI sa otprilike polovinom prvobitnih suosnivača. FT je također naveo da su se neki zaposleni žalili na Muskove nerealne zahtjeve da sustigne konkurente poput OpenAI-a i da su se suočili s kritikama zbog seksualno eksplicitnog “dipfake” sadržaja koji je kreirala Grok tehnologija. To je pokrenulo regulatorne istrage u Evropi.

Conor Murray, Forbes

