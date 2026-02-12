Rusija blokirala WhatsApp i usmjerava građane na državnu aplikaciju Max

Rusija je potvrdila da je blokirala aplikaciju za razmjenu poruka WhatsApp na svojoj teritoriji, te da ruske građane upućuje na korištenje državne aplikacije Max.

Ova vijest dolazi samo nekoliko dana nakon što se saznalo da ruske vlasti ograničavaju pristup Telegramu, još jednoj aplikaciji za razmjenu poruka koju u Rusiji koriste milioni ljudi, uključujući vojsku, visoke državne zvaničnike, državne medijske servise i institucije poput Kremlja i Roskomnadzora, regulatora za komunikacije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak novinarima da je odluka o blokadi WhatsAppa donesena zbog, kako je naveo, kršenja zakona od strane matične kompanije aplikacije, ne iznoseći dodatne detalje.

Max je pristupačna alternativa na tržištu za građane, nacionalni mesindžer u razvoju. Što se tiče blokade WhatsAppa, naše vlasti su zaista saopštile da je odluka donesena i provedena zbog nespremnosti korporacije da poštuje zakon, rekao je Peskov.

WhatsApp je u vlasništvu kompanije Meta, koja također posjeduje Facebook i Instagram.

Ranije u četvrtak, WhatsApp je objavio saopštenje u kojem navodi da je ruska vlada pokušala u potpunosti blokirati aplikaciju. Iz WhatsAppa su poručili da je riječ o pokušaju da se ljudi usmjere na državnu aplikaciju za nadzor.

U saopštenju se dodaje da je pokušaj izolacije više od 100 miliona korisnika od privatne i sigurne komunikacije korak unazad koji može dovesti samo do manje sigurnosti za ljude u Rusiji. Naglašeno je da kompanija nastavlja činiti sve kako bi korisnici ostali povezani.

Neki korisnici u Rusiji u četvrtak su naveli da i dalje mogu pristupiti WhatsAppu putem VPN servisa. Međutim, Kremlj je posljednjih godina pojačao mjere protiv VPN servisa širom zemlje, uključujući ograničavanje pristupa za 439 VPN usluga kako bi spriječio zaobilaženje državnih zabrana. U septembru je na snagu stupio zakon kojim se zabranjuje oglašavanje VPN servisa i drugih sredstava za zaobilaženje blokada društvenih mreža.

Ovo nije prvi put da Rusija poduzima mjere protiv ove aplikacije. U augustu 2025. godine Roskomnadzor, federalna agencija zadužena za nadzor i kontrolu medija, najavio je ograničenja video i glasovnih poziva putem WhatsAppa i Telegrama s ciljem suzbijanja kriminalnih aktivnosti. WhatsApp je tada optužio Rusiju da pokušava blokirati pristup aplikaciji za svoje korisnike u toj zemlji, javlja CNN.

Rusija je već ranije zabranila Facebook, Instagram i mrežu X.

Max je domaća aplikacija za razmjenu poruka koju Rusija unaprijed instalira na sve nove uređaje u okviru šire strategije zamjene stranih platformi.

Slično kineskoj aplikaciji WeChat, Max je zamišljen kao sveobuhvatna superaplikacija koja objedinjuje razmjenu poruka, pozive, plaćanja i druge usluge, te omogućava korisnicima potvrdu identiteta za pristup državnim platformama koje pružaju javne usluge. Kritičari su izrazili zabrinutost u vezi sa sigurnošću i privatnošću, upozoravajući da aplikacija ima prekomjerne mogućnosti praćenja i da ne nudi snažnu enkripciju.

U utorak je ruska vlada saopštila da ograničava pristup Telegramu radi zaštite ruskih građana, optužujući aplikaciju da odbija ukloniti sadržaj koji vlasti smatraju kriminalnim i terorističkim.

Osnivač Telegrama Pavel Durov, rođen u Rusiji, istog dana je poručio da pokušaji Rusije da ograniči Telegram neće uspjeti, naglasivši da se Telegram zalaže za slobodu govora i privatnost bez obzira na pritiske.

