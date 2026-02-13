Zbog prevare s ulaznicama Louvre oštećen za više od 10 miliona eura, sumnja se da je novac završavao u nekretninama u Francuskoj i Dubaiju

Nakon pljačke krunskih dragulja u oktobru prošle godine, čija tržišna vrijednost je procijenjena na oko 88 miliona eura, bez da je, prema ocjeni stručnjaka uračunata historijska i kulturna vrijednost, pariski muzej Louvre ponovo je u centru skandala.

Kako javljaju francuski mediji, francuska policija je uhapsila devet osoba, među kojima dvoje uposlenika muzeja, turističke vodiče i navodnog šefa mreže, zbog sumnje u masovnu prevaru s ulaznicama. Devet osoba je pritvoreno, saopćilo je parisko tužilaštvo, prenosi AP, u okviru istrage o sumnji na prevaru s ulaznicama koja je trajala 10 godina te prouzrokovala novčanu štetu muzeju veću od 10 miliona eura (11,8 miliona dolara).

Tužbu podnio sam Louvre

Tužilaštvo je saopćilo da su se hapšenja desila u utorak u okviru sudske istrage otvorene nakon što je Louvre podnio tužbu u decembru 2024. godine.

„Na osnovu informacija koje su dostupne muzeju, sumnjamo u postojanje mreže koja organizuje velike prevare“, kazala je glasnogovornica muzeja. Procjenjuje se da gubitak muzeja u protekloj deceniji prelazi 10 miliona eura (11,8 miliona dolara), navodi se.

Prema podacima pariskog tužilaštva, zaplijenjeno je više od 957.000 eura u gotovini (uključujući 67.000 eura u stranoj valuti), te 486.000 eura na raznim bankovnim računima. Policijski izvor rekao je za Le Parisien da su također zaplijenjena tri vozila i nekoliko bankovnih sefova.

Šta su pokazali nadzorni sistemi

Iz Louvrea je poručeno kako se muzej suočava sa ponovnim porastom i diverzifikacijom prevara s ulaznicama, zbog čega je odlučeno da se uvede strukturirani plan za borbu protiv prevara.

Istraga je pokrenuta krajem 2024.godine, nakon što je Louvre, u okviru interne politike borbe protiv finansijskih zloupotreba i stalne saradnje s policijskim organima, podnio prijavu pravosuđu u kojoj je upozorio pravosudne vlasti na učestalo prisustvo dvoje kineskih turističkih vodiča koji su, kako se sumnja, uvodili grupe posjetilaca koristeći višestruko iste ulaznice za različite osobe. Kasnije su i drugi vodiči osumnjičeni za iste prakse.

Osumnjičeni su se, pokazale su nadzorne snimke i prisluškivanja, koristili strategijom razdvajanja grupa kako bi izbjegli plaćanje naknadne za pravo na vođenje koje vodiči moraju platiti. Istražitelji su također posumnjali na interne saučesnike unutar muzeja, kojima su vodiči navodno davali gotovinu u zamjenu za izbjegavanje kontrola.

Tužilaštvo je 2. juna 2025. otvorilo formalnu sudsku istragu zbog organizirane prevare, organiziranog pranja novca, aktivne i pasivne korupcije u javnom sektoru, pomaganja u nezakonitom ulasku i boravku te korištenja lažnih administrativnih dokumenata, prenosi Le Parisien.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, umrežena skupina osumnjičenih mogla je dnevno uvoditi do 20 turističkih grupa.

Dio novca koji su tokom 10 godina nezakonito stekli, je prema sumnji tužilaštva, uložen u nekretnine u Francuskoj i Dubaiju.