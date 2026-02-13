Investicija od 10,75 miliona za RMU Kakanj

U okviru investicionog ciklusa vrijednog 10,75 miliona KM, Elektroprivreda BiH potpisala je ugovor o nabavci pet damper kamiona za pogon Vrtlište u RMU „Kakanj“, čime se nastavlja modernizacija transportnog sistema jednog od ključnih rudnika za stabilan rad TE Kakanj.

Prema podacima sa zvanične web stranice Elektroprivrede BiH, sredstva za realizaciju ove investicije obezbijeđena su kroz proces dokapitalizacije rudnika uglja.

Generalni direktor Elektroprivrede BiH, Sanel Buljubašić, istakao je da Elektroprivreda usmjerena ka obnovi zastarjele mehanizcije i osiguravanja dugoročno stabilne proizvodnje uglja kao ključnog resursa za elektroenergetski sistem Federacije Bosne i Hercegovine, čime se stvara uslov za održiv rad rudnika.

“Ugovorom koji smo potpisali, osigurali smo da RMU Kakanj, u narednih četiri mjeseca dobije damper kamione nosivosti 90–100 tona što predstavlja važan iskorak ka unapređenju rada površinskog kopa. Nabavka dampera omogućiti će intenziviranje radova na skidanju zaostale otkrivke, što je ključni preduslov za stabilnu eksploataciju potrebnih količina uglja i pouzdan rad TE Kakanj”, istakao je Buljubašić.

S druge strane, direktor RMU „Kakanj“, Iso Delibašić, naglasio je značaj investicije za ovaj rudnik. Istakao je da se poduzimaju koraci s ciljem povećanja proizvodnje uglja, što predstavlja jedan od ključnih stubova očuvanja energetske stabilnosti i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom.

Prema podacima objavljenim na zvaničnoj web stranici, od integracije rudnika u sistem Elektroprivreda BiH i uspostavljanja Koncerna, putem odluka o dokapitalizaciji u rudnike uglja uloženo je više od 367 miliona KM.

Kako navode, ova ulaganja dio su šire strategije očuvanja energetske sigurnosti, stabilnosti elektroenergetskog sistema i odgovornog upravljanja resursima Federacije BiH.

Za 2026. godinu, u rudnike uglja u sastavu Koncerna planirana su ulaganja veća od 35 miliona KM.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH