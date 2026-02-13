Lista 250 najvećih inovatora u historiji Amerike – gdje je završio Tesla, a gdje njegov konkurent Edison

Inovacija je ugrađena u DNK Amerike. Tokom posljednja dva i po vijeka, milioni muškaraca i žena izgradili su najdinamičniju ekonomiju u svijetu stalnim napredovanjem, isprobavanjem novih stvari i nikada se nisu zadovoljavali drugim mjestom. Da bismo počeli našu cjelogodišnju seriju specijalnih izvještaja u čast 250. rođendana Amerike, predstavljamo najinovativnije među njima. Ovo nisu samo pronalazači, već kapetani industrije koji su stvorili tehnologiju, kulturu i poslovne modele koji oblikuju našu sadašnjost.

Da bismo identifikovali 250 najvećih historijskih inovatora, prvo smo se oslonili na stručnost Forbes izvještača po temama, koji su nominovali stotine kandidata. Zatim smo konsultovali Nacionalnu kuću slavnih pronalazača da pregledamo imena i predlože nam nove ideje. Koristili smo vještačku inteligenciju, u obliku ChatGPT i Geminija, da nam pomogne u procjeni njihovog nasljeđa. Forbes urednici su odredili konačni rang, na osnovu kreativnosti, širine djelovanja, angažovanosti, promjena koje su donijeli i komercijalnog utjecaja.

Svaka osoba na ovoj listi je američki državljanin, iako mnogi nisu tako rođeni. Mnogi drugi tada nisu smatrani jednakima. Više od četvrtine ove liste čine žene i osobe druge boje kože, koje su morale da ruše barijere rasizma i seksizma, prevazilazeći pravne i društvene prepreke – da ne pominjemo nedostatak kapitala – da bi postigle veličinu.

Ilustracija: Ricardo Santos For Forbes

Prvih 50

Mjesto Ime i prezime Godine života Biografija 1 Thomas Edison 1847-1931 Otac istraživačko-razvojne laboratorije, proizveo sijalicu, podržavao jednosmjernu struju i izumio filmsku kameru i fonograf. 2 Benjamin Franklin 1706-1790 Izumitelj bifokalnih naočala i gromobrana, izgradio integrisanu medijsku imperiju pišući, štampajući i objavljujući „Poor Richard’s Almanack“ i „Pennsylvania Gazette“, koristeći položaj poštanskog direktora da kontroliše distribuciju 3 Henry Ford 1863-1947 Model T, petodnevna radna sedmica, model prodaje preko dilera. Nakon Prvog svetskog rata, podržavao Ligu naroda, preteču Ujedinjenih nacija. 4 Steve Jobs 1955-2011 U 1970-im uveo lični računar za masovno tržište sa Apple II. Trideset godina kasnije izumio smartphone. Između toga, Macintosh, iTunes i Pixar 5 Walt Disney 1901-1966 Vjerovatno najutjecajniji umjetnik dvadesetog vijeka. Njegovo nasljeđe obuhvata ne samo Mickeya i Paju Patka, već i Disneyland, koji je industrijalizovao maštu 6 Sam Walton 1918-1992 Stvorio Walmart i popularizovao maloprodaju u velikim objektima 7 J. P. Morgan 1837-1913 Prije Feda, bio de facto centralna banka Amerike, koristio kapital da ublaži finansijske krize i podržavao nove tehnologije poput električne energije 8 Alexander Graham Bell 1847-1922 Izumio telefon, izgradio ono što je postalo AT&T i pionirski radio bežične komunikacije 9 Alexander Hamilton 1755-1804 Otac američkog finansijskog sistema; također osnivač „The New York Post-a“ i banke koja je danas BNY Mellon 10 Estée Lauder 1908-2004 Pionirka kozmetike, izumjela alate moderne maloprodaje kao što su uzorci i pokloni 11 Cyrus McCormick 1809-1884 Ne samo da je izumio mehaničku žetvu, već je pionirski uveo sistem plaćanja na rate 12 John D. Rockefeller 1839-1937 Vertikalno integrisan Standard Oil učinio ga prvim američkim milijarderom. Osnovao Univerzitet u Chicagu i Rockefeller fondaciju 13 George Eastman 1854-1932 Izgradio foto-imperiju zasnovanu na „point-and-shoot“ kameri 14 Frank Woolworth 1852-1919 Njegov lanac „five and dimes“ predvideo modernu diskontnu maloprodaju 15 Andrew Carnegie 1835-1919 Izgradio čeličanu vrijednu milijarde sa strategijom „od rudnika do tržišta“, a zatim finansirao hiljade lokalnih biblioteka 16 George Westinghouse 1846-1914 Branilac naizmjenične struje, Edisona u „Ratovima struje“. Izgradio modernu elektro-mrežu 17 H. J. Heinz 1844-1919 Zamislite frižider bez začina 18 Willis Carrier 1876-1950 Izumio modernu klimatizaciju, omogućivši industriju HVAC vrijednu 250 milijardi dolara 19 Ray Kroc 1902-1984 Pretvorio brzu hranu braće McDonald u globalnog giganta putem franšize 20 Henry Luce 1898-1967 Izdavač masovnih magazina koji je definisao 20. vijek sa Time, Life i Sports Illustrated 21 Gordon Moore 1929-2023 Suosnivač Intela, poznat po „Murovom zakonu“ da se računska snaga udvostručuje svake dvije godine 22 Robert Noyce 1927-1990 „Gradonačelnik Silicijumske doline“, suosnivač Intela; ko-izumio integrisano kolo 23 John Bogle 1929-2019 U Vanguardu pionirski uveo pasivni indeksni fond (niske naknade, veći prinosi), omogućivši milionima Amerikanaca udobnu penziju. 24 Howard Hughes 1905-1976 Filmski mogul i pionir avijacije, vodio ogromnu vazduhoplovnu kompaniju i pomogao definisanju crno-bijelog krimi filma 25 An Wang 1920-1990 Inovator u memoriji računara, osnivač Wang Laboratories, koji je proizvodio elektronske procesore teksta od 1970-ih. 26 Joseph C. Wilson 1909-1971 Njegova opklada na fotokopir aparate razlog je zašto je „Xerox“ postao glagol. 27 David Sarnoff 1891-1971 Komercijalizovao televiziju u RCA i definisao je sa NBC 28 Cornelius Vanderbilt 1794-1877 Monopolista u brodarstvu i željeznici, izgradio industrijsku infrastrukturu Amerike 29 Maggie Lena Walker 1864-1934 Prva afroamerička osnivačica banke, pionirka mikrofinansija. 30 Thomas Jefferson 1743-1826 Prvi američki ispitivač patenata, izumio okretne stolice, šifre i napisao Deklaraciju nezavisnosti 31 Malcom McLean 1913-2001 Komercijalizovao standardni kontejner za transport, osnovnu jedinicu globalne trgovine 32 Edwin Land 1909-1991 Osnivač Polaroida; njegovi izumi postavili temelje za digitalne kamere i ravne ekrane 33 Wilbur Wright 1867-1912 Dao ljudima krila sa prvim avionom sposobnim za održivi let i izumio kontrolni sistem sa tri ose koji avioni koriste i danas 34 Orville Wright 1871-1948 Izgradio prvi avionski motor i pilotirao prvim letom. (Priliku je dobio bacanjem novčića) 35

Edwin Armstrong 1890-1954 Izumitelj FM radija; njegovi pronalasci osnova su za sve od smartfona do WiFi-a 36 Fred Smith 1944-2025 Kada nešto mora apsolutno da bude tamo preko noći (osnivač dostavljačke kompanije Fedex) 37 Dee Hock 1929-2022 Osnivač Vise, stvorio decentralizovanu bankarsku mrežu na koju se oslanjaju moderne kreditne kartice. 38 Ruth Handler 1916-2002 Suosnivačica Mattela (i kreatorka Barbike), transformisala industriju igračaka direktnim marketingom za djecu 39 J. C. Hall 1891-1982 Zbog njega kupujete čestitke 40 Jan Matzeliger 1852-1889 Njegova mašina za izradu cipela smanjila troškove 50%, omogućivši jeftine patike 41 C. J. Walker 1867-1919 Prodavala proizvode za njegu kose i kozmetiku posebno formulisanu za afroameričke žene 42 Clarence Saunders 1881-1953 Osnivač Piggly Wiggly, pionir samouslužnih prodavnica 43 Juan Trippe 1899-1981 Učinio Pan Am prvom globalnom aviokompanijom i stvorio ekonomsku klasu 44 King Gillette 1855-1932 Izumio jednokratni brijač i stvaranja prihoda na osnovu tog proizvoda 45 Jim Simons 1938-2024 Matematika koja je postavila temelje i za teoriju struna i za najuspješniji hedge fond na Wall Streetu 46 Ottmar Mergenthaler 1854-1899 Njegova linotajp mašina ubrzala je štampanje i smanjila troškove, stvarajući osnovu za masovne medije 47 Amar Bose 1929-2013 Omiljen među čestim putnicima zbog izuma slušalica sa poništavanjem buke 48 Thomas Watson, Sr 1874-1956 Pretvorio IBM u giganta i „nacrtao“ plan razvoja IT sektora vrijednog dva biliona dolara 49 Clarence Birdseye 1886-1956 Njegov proces brzog zamrzavanja pokrenuo je industriju zamrznute hrane 50 Kate Gleason 1865-1933 Prodavala precizne zupčanike proizvođačima automobila poput Forda. Kasnije vodila banku i dizajnirala jeftine, vatrootporne kuće

Nikola Tesla ni u prvih 100

Kako se navodi u opisu Tesla (1856-1943) je bivši Edisonov štićenik koji je „pomogao rivalu Westinghousu da pobijedi u ratovima struje, a kasnije je eksperimentisao sa besplatnom, bežičnom električnom energijom“.

Forbes 250:Americas greatest historic innovators