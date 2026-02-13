Lista 250 najvećih inovatora u historiji Amerike – gdje je završio Tesla, a gdje njegov konkurent Edison

Foto: Colin Waters / Alamy / Profimedia

Inovacija je ugrađena u DNK Amerike. Tokom posljednja dva i po vijeka, milioni muškaraca i žena izgradili su najdinamičniju ekonomiju u svijetu stalnim napredovanjem, isprobavanjem novih stvari i nikada se nisu zadovoljavali drugim mjestom. Da bismo počeli našu cjelogodišnju seriju specijalnih izvještaja u čast 250. rođendana Amerike, predstavljamo najinovativnije među njima. Ovo nisu samo pronalazači, već kapetani industrije koji su stvorili tehnologiju, kulturu i poslovne modele koji oblikuju našu sadašnjost.

Da bismo identifikovali 250 najvećih historijskih inovatora, prvo smo se oslonili na stručnost Forbes izvještača po temama, koji su nominovali stotine kandidata. Zatim smo konsultovali Nacionalnu kuću slavnih pronalazača da pregledamo imena i predlože nam nove ideje. Koristili smo vještačku inteligenciju, u obliku ChatGPT i Geminija, da nam pomogne u procjeni njihovog nasljeđa. Forbes urednici su odredili konačni rang, na osnovu kreativnosti, širine djelovanja, angažovanosti, promjena koje su donijeli i komercijalnog utjecaja.

Svaka osoba na ovoj listi je američki državljanin, iako mnogi nisu tako rođeni. Mnogi drugi tada nisu smatrani jednakima. Više od četvrtine ove liste čine žene i osobe druge boje kože, koje su morale da ruše barijere rasizma i seksizma, prevazilazeći pravne i društvene prepreke – da ne pominjemo nedostatak kapitala – da bi postigle veličinu.

Ilustracija: Ricardo Santos For Forbes

Prvih 50

MjestoIme i prezimeGodine životaBiografija
1 Thomas Edison1847-1931Otac istraživačko-razvojne laboratorije, proizveo sijalicu, podržavao jednosmjernu struju i izumio filmsku kameru i fonograf.
2Benjamin Franklin1706-1790Izumitelj bifokalnih naočala i gromobrana, izgradio integrisanu medijsku imperiju pišući, štampajući i objavljujući „Poor Richard’s Almanack“ i „Pennsylvania Gazette“, koristeći položaj poštanskog direktora da kontroliše distribuciju
3Henry Ford1863-1947Model T, petodnevna radna sedmica, model prodaje preko dilera. Nakon Prvog svetskog rata, podržavao Ligu naroda, preteču Ujedinjenih nacija.
4Steve Jobs1955-2011U 1970-im uveo lični računar za masovno tržište sa Apple II. Trideset godina kasnije izumio smartphone. Između toga, Macintosh, iTunes i Pixar
5Walt Disney1901-1966Vjerovatno najutjecajniji umjetnik dvadesetog vijeka. Njegovo nasljeđe obuhvata ne samo Mickeya i Paju Patka, već i Disneyland, koji je industrijalizovao maštu
6Sam Walton1918-1992Stvorio Walmart i popularizovao maloprodaju u velikim objektima
7J. P. Morgan1837-1913Prije Feda, bio de facto centralna banka Amerike, koristio kapital da ublaži finansijske krize i podržavao nove tehnologije poput električne energije
8Alexander Graham Bell1847-1922Izumio telefon, izgradio ono što je postalo AT&T i pionirski radio bežične komunikacije
9Alexander Hamilton1755-1804Otac američkog finansijskog sistema; također osnivač „The New York Post-a“ i banke koja je danas BNY Mellon
10Estée Lauder1908-2004Pionirka kozmetike, izumjela alate moderne maloprodaje kao što su uzorci i pokloni
11Cyrus McCormick1809-1884Ne samo da je izumio mehaničku žetvu, već je pionirski uveo sistem plaćanja na rate
12John D. Rockefeller1839-1937Vertikalno integrisan Standard Oil učinio ga prvim američkim milijarderom. Osnovao Univerzitet u Chicagu i Rockefeller fondaciju
13George Eastman1854-1932Izgradio foto-imperiju zasnovanu na „point-and-shoot“ kameri
14Frank Woolworth1852-1919Njegov lanac „five and dimes“ predvideo modernu diskontnu maloprodaju
15Andrew Carnegie1835-1919Izgradio čeličanu vrijednu milijarde sa strategijom „od rudnika do tržišta“, a zatim finansirao hiljade lokalnih biblioteka
16George Westinghouse1846-1914Branilac naizmjenične struje, Edisona u „Ratovima struje“. Izgradio modernu elektro-mrežu
17H. J. Heinz1844-1919Zamislite frižider bez začina
18Willis Carrier1876-1950Izumio modernu klimatizaciju, omogućivši industriju HVAC vrijednu 250 milijardi dolara
19Ray Kroc1902-1984Pretvorio brzu hranu braće McDonald u globalnog giganta putem franšize
20Henry Luce1898-1967Izdavač masovnih magazina koji je definisao 20. vijek sa Time, Life i Sports Illustrated
21Gordon Moore1929-2023Suosnivač Intela, poznat po „Murovom zakonu“ da se računska snaga udvostručuje svake dvije godine
22Robert Noyce1927-1990„Gradonačelnik Silicijumske doline“, suosnivač Intela; ko-izumio integrisano kolo
23John Bogle1929-2019U Vanguardu pionirski uveo pasivni indeksni fond (niske naknade, veći prinosi), omogućivši milionima Amerikanaca udobnu penziju.
24Howard Hughes1905-1976Filmski mogul i pionir avijacije, vodio ogromnu vazduhoplovnu kompaniju i pomogao definisanju crno-bijelog krimi filma
25An Wang1920-1990Inovator u memoriji računara, osnivač Wang Laboratories, koji je proizvodio elektronske procesore teksta od 1970-ih.
26Joseph C. Wilson1909-1971Njegova opklada na fotokopir aparate razlog je zašto je „Xerox“ postao glagol.
27David Sarnoff1891-1971Komercijalizovao televiziju u RCA i definisao je sa NBC
28Cornelius Vanderbilt1794-1877Monopolista u brodarstvu i željeznici, izgradio industrijsku infrastrukturu Amerike
29Maggie Lena Walker1864-1934Prva afroamerička osnivačica banke, pionirka mikrofinansija.
30Thomas Jefferson1743-1826Prvi američki ispitivač patenata, izumio okretne stolice, šifre i napisao Deklaraciju nezavisnosti
31Malcom McLean1913-2001Komercijalizovao standardni kontejner za transport, osnovnu jedinicu globalne trgovine
32Edwin Land1909-1991Osnivač Polaroida; njegovi izumi postavili temelje za digitalne kamere i ravne ekrane
33Wilbur Wright1867-1912Dao ljudima krila sa prvim avionom sposobnim za održivi let i izumio kontrolni sistem sa tri ose koji avioni koriste i danas
34Orville Wright1871-1948Izgradio prvi avionski motor i pilotirao prvim letom. (Priliku je dobio bacanjem novčića)
35
Edwin Armstrong		1890-1954Izumitelj FM radija; njegovi pronalasci osnova su za sve od smartfona do WiFi-a
36Fred Smith1944-2025Kada nešto mora apsolutno da bude tamo preko noći (osnivač dostavljačke kompanije Fedex)
37Dee Hock1929-2022Osnivač Vise, stvorio decentralizovanu bankarsku mrežu na koju se oslanjaju moderne kreditne kartice.
38Ruth Handler1916-2002Suosnivačica Mattela (i kreatorka Barbike), transformisala industriju igračaka direktnim marketingom za djecu
39J. C. Hall1891-1982Zbog njega kupujete čestitke
40Jan Matzeliger1852-1889Njegova mašina za izradu cipela smanjila troškove 50%, omogućivši jeftine patike
41C. J. Walker1867-1919Prodavala proizvode za njegu kose i kozmetiku posebno formulisanu za afroameričke žene
42Clarence Saunders1881-1953Osnivač Piggly Wiggly, pionir samouslužnih prodavnica
43Juan Trippe1899-1981Učinio Pan Am prvom globalnom aviokompanijom i stvorio ekonomsku klasu
44King Gillette1855-1932Izumio jednokratni brijač i stvaranja prihoda na osnovu tog proizvoda
45Jim Simons1938-2024Matematika koja je postavila temelje i za teoriju struna i za najuspješniji hedge fond na Wall Streetu
46Ottmar Mergenthaler1854-1899Njegova linotajp mašina ubrzala je štampanje i smanjila troškove, stvarajući osnovu za masovne medije
47Amar Bose1929-2013Omiljen među čestim putnicima zbog izuma slušalica sa poništavanjem buke
48Thomas Watson, Sr1874-1956Pretvorio IBM u giganta i „nacrtao“ plan razvoja IT sektora vrijednog dva biliona dolara
49Clarence Birdseye1886-1956Njegov proces brzog zamrzavanja pokrenuo je industriju zamrznute hrane
50Kate Gleason1865-1933Prodavala precizne zupčanike proizvođačima automobila poput Forda. Kasnije vodila banku i dizajnirala jeftine, vatrootporne kuće

Nikola Tesla ni u prvih 100

Kako se navodi u opisu Tesla (1856-1943) je bivši Edisonov štićenik koji je „pomogao rivalu Westinghousu da pobijedi u ratovima struje, a kasnije je eksperimentisao sa besplatnom, bežičnom električnom energijom“.

Forbes 250:Americas greatest historic innovators

