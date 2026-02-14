Kako je žena napola crnkinja, napola pripadnica autohtonog naroda, krajem 19. stoljeća izgradila uspješnu kiparsku karijeru

Edmonia Lewis napola crnkinja, napola pripadnica autohtonog naroda, uspjela je razviti uspješnu transatlantsku kiparsku karijeru. I to kao siroče. Rođena u siromaštvu.

Umalo je linčovana 1862. godine.

Imala je talent, inteligenciju, hrabrost i ambiciju. Ipak, bezbroj ljudi s tim osobinama nije uspio savladati strukturne prepreke koje je Lewis nadvladala.

Ne umanjujući njenu individualnu sposobnost i odlučnost, Muzej Peabody Essex u Salemu, Massachusetts, danas otvara izložbu, pozicionirajući ljude koji okružuju Lewis – i naslijeđene i odabrane, kao ključne za njen uspjeh.

Foto/Edmonia Lewis, ‘Zauvijek slobodna’, 1867. Kararski mramor; Umjetnička galerija Univerziteta Howard, Washington DC / Licencirano od strane Art Resource, NY/Metropolitanski muzej umjetnosti/Forbes

Ostala bez roditelja sa pet godina, Lewis su odgajale tetke po majci koje su je duboko inspirisale kao umjetnicu, podučavajući je radu s brezovom korom i bodljama dikobraza, izradi tekstila i mokasina te korištenju različitih materijala za pripovijedanje.

Polubrat joj je odlučno pomagao finansirati školovanje. Na fakultetu je upoznala Fredericka Douglassa. Zajednica crnih i bijelih abolicionista koju je upoznala nakon preseljenja u Boston postala je njena prva grupa pokrovitelja.

U njenom krugu bio je i Edward Mitchell Bannister, jedan od prvih komercijalno i kritički uspješnih crnih slikara u Americi. Oboje su imali ateljee u zgradi na Tremont Streetu u Bostonu. Bannisterova supruga Christiana organizirala je prvu izložbu koja je javno predstavila Lewisine skulpture u oktobru 1864.

Svijet poznaje Edmoniju Lewis kao prvu crnu i autohtonu kiparicu koja je stekla međunarodno priznanje; Muzej Peabody Essex želio je razumjeti njenu mrežu podrške.

„Morali smo saznati više o njenoj zajednici i ljudima koji su je podržavali, onima koji su je inspirirali i hranili njenu umjetnost i njen život“, rekao je Jeffrey Richmond-Moll, kustos američke umjetnosti u PEM-u i su-kustos izložbe. „Njena priča je moguća zbog onoga što je bila i zbog njene odlučnosti i duha, ali i zbog ljudi kojima se okružila.“

Lewis je krajem 1865. otputovala u Rim, pridruživši se vodećim američkim kiparima svoje generacije. Bila je rimokatolkinja. U živopisnoj zajednici američkih umjetnica u egzilu pomogla je oblikovati feministički pristup neoklasicističkoj skulpturi.

Lewis potvrđuje izreku da čovjek postaje funkcija ljudi kojima se okružuje. Njena veličina, kao što je to često slučaj, oslanjala se na veličinu ljudi oko nje.

Njeni gipsani portreti i živopisne, naturalističke kamene skulpture prikazuju snažne žene, društvene reformiste, pripadnike autohtonih naroda i religijske figure. Kroz klasično inspirirane radove, Lewis je uzdizala savremene priče o emancipaciji, autohtonoj suverenosti i vjerskim slobodama.

„Edmonia Lewis: Said in Stone“ uključuje 30 skulptura iz javnih i privatnih zbirki širom SAD-a i inostranstva, uz niz dodatnih predmeta u različitim medijima, pružajući posjetiteljima priliku da upoznaju njeno majstorstvo u radu s mramorom i njen izuzetni, složeni život.

Autohtoni umjetnički svjetovi

Foto/Edmonia Lewis, ‘Hiawathina ženidba’, modelirano 1866, isklesano 1870. Mramor. Richmond. J. Harwood i Louise B. Cochrane Fond za američku umjetnost, 2024.26. Muzej likovnih umjetnosti Virginije/Forbes

Lewis je rođena u malom mjestu blizu Albanyja, New York, od majke koja je bila pripadnica Mississaugas of the Credit First Nation, naroda Anishinaabe u današnjem Ontariju. Majka je bila poznata po svojoj kreativnosti u tkanju i vezenju. Dio izložbe pod nazivom „Indigenous Artistic Worlds“ naglašava umjetničke tradicije Anishinaabea kao središnje za Lewisino kreativno oblikovanje.

Organizatori su željeli prenijeti vizualni i materijalni svijet u koji je bila uronjena od djetinjstva — svijet autohtonih kultura.

Izloženi štap za hodanje s figuralnom glavom i drvene kutlače otkrivaju tradiciju rezbarenja među kulturama u kojima je odrasla.

Središnji rad ovog dijela izložbe je „Hiawatha’s Marriage“ (modelirano 1866), inspirirano epskom pjesmom Henryja Wadswortha Longfellowa „The Song of Hiawatha“, tada nacionalnom senzacijom.

Lewis je bila svjesna potražnje za tom tematikom i shvatila da, kao žena autohtonog porijekla, može ponuditi drugačiju perspektivu. U njenoj interpretaciji Minnehaha ne slijedi Hiawathu, već ga predvodi — za razliku od većine tadašnjih prikaza.

U vremenu kada je postojao mit o „nestajućoj rasi“, Lewis u djelu „Old Arrow Maker“ prikazuje kontinuitet između generacija, oca i kćer u činu stvaranja, aludirajući na vlastito nasljeđe kreativnosti.

Pravila je više verzija „Hiawatha’s Marriage“ i „Old Arrow Maker“ u različitim veličinama kako bi odgovarale različitim budžetima kupaca. Poslovna žena.

“Forever Free”

Foto/Henry Rocher, Edmonia Lewis (1845-1907), oko 1870. Otisak od albumina i srebra na kartici. Preneseno iz Specijalnih kolekcija, Biblioteka likovnih umjetnosti, Biblioteka Harvard Collegea, Zaveštanje Everta Jansena Wendella. 2010.67. Umjetnički muzeji Harvarda, Muzej Fogg./Predsjednik i članovi Hardvard koledža/Forbes

Njen otac bio je slobodan crnac. Prve umjetničke uspjehe postigla je izrađujući male portretne medaljone poznatih američkih abolicionista tokom Građanskog rata. Nakon preseljenja u Rim nastavila je svoju posvećenost borbi protiv ropstva djelom „Forever Free“, prvom skulpturom crnog umjetnika u SAD-u koja slavi emancipaciju.

Skulptura prikazuje dvije figure koje same sebe oslobađaju — revolucionaran prikaz u vremenu kada su bijeli kipari često prikazivali emancipaciju kao dar Abrahama Lincolna.

Lewis je svojim likovima davala djelatnost i autonomiju — i zahtijevala isto za sebe.

Insistirala je da bude viđena i priznata, u vremenu kada je sama ideja žene kiparice bila osporavana, a ideja crne kiparice gotovo nezamisliva za tadašnju bijelu javnost.

Nikada zaboravljena

Popularna verzija njene ostavštine tvrdi da je nakon smrti u Londonu 1907. bila zaboravljena, pa ponovo otkrivena u 20. i 21. stoljeću.

To nije tačno.

Afroamerička zajednica igrala je ključnu ulogu u očuvanju njenog nasljeđa.

Istraživačka novinarka i aktivistica za građanska prava Ida B. Wells posjedovala je jednu njenu skulpturu i 1927. je posudila Institutu za umjetnost u Chicagu za izložbu o historiji afričke i afroameričke umjetnosti. W.E.B. Du Bois pisao je o Lewis. Umjetnici harlemske renesanse poznavali su i pamtili njeno ime.

James A. Porter, pionir proučavanja afroameričke umjetnosti i profesor na Univerzitetu Howard, održavao je njeno ime prisutnim u akademskim krugovima.

Sestrinstvo Delta Sigma Theta doniralo je prvu Lewisinu skulpturu Smithsonianu.

U životu, pa čak i nakon smrti, Edmonia Lewis bila je okružena velikim ljudima.

Chadd Scott, Forbes