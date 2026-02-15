Toyota pod pritiskom: Slab odziv dioničara i rast cijene dionica komplikuju preuzimanje od 37 milijardi dolara

Konzorcij predvođen Toyota Motor produžio je rok za preuzimanje Toyota Industries nakon slabog odziva nezavisnih dioničara na ponudu od 5,65 biliona jena (oko 37 milijardi dolara). Odbijanje investitora stavilo je grupu pred izbor: povećati ponudu ili riskirati dugotrajan sukob s aktivističkim fondom Elliott Investment Management, javlja Reuters.

Pored Toyota Motor, konzorcij čine i njen predsjednik Akio Toyoda te porodična, neizlistana kompanija Toyota Fudosan. Oni su u četvrtak priznali da nisu uspjeli uvjeriti nezavisne dioničare proizvođača viljuškara i auto-dijelova Toyota Industries da prihvate njihovu, kako se čini, nedovoljno atraktivnu ponudu. Zbog toga su odlučili produžiti rok za preuzimanje za još nekoliko sedmica. Kako prenosi Reuters, malo je vjerovatno da će taj potez pridobiti veći broj dioničara koji se i dalje protive transakciji.

Foto/Profimedia

U saopćenju, potencijalni kupci navode da i dalje imaju prostora da povećaju ponudu sa sadašnjih 18.800 jena po dionici, iako su prošlog mjeseca tvrdili da „nemaju namjeru“ to učiniti. Istovremeno priznaju da je do sada ponuđeno tek 33% ukupnih dionica.

Fond Elliott Investment Management, koji drži 7,1% udjela u ciljanoj kompaniji, ističe da to znači kako je manje od petine nezavisnih dioničara prihvatilo ponudu. Time je dovedena u pitanje tvrdnja konzorcija da ponuđena cijena „odražava unutrašnju vrijednost“ Industriesa. Aktivistički investitor je u petak ponovio poziv dioničarima da ne prodaju svoje udjele, a onima koji su ih već ponudili savjetovao da ih povuku.

Nakon što su dionice Toyota Industries u petak ujutro porasle dodatnih 2% i dosegle najviši nivo od objave transakcije, čini se malo vjerovatnim da će Toyota Motor uspjeti uvjeriti preostale četiri petine dioničara da prihvate sadašnju cijenu.

Najizravnije rješenje bilo bi podizanje ponude na 26.134 jena po dionici, čiju je vrijednost procijenio Elliott Investment Management. Takav potez donio bi privlačniji prinos manjinskim dioničarima i, u slučaju eventualnog sudskog spora, mogao bi poslužiti kao dokaz da su kupci ipak pregovarali u dobroj vjeri, iako sa zakašnjenjem.

Ipak, to nije povoljan scenarij za konzorcij predvođen predsjednikom Akio Toyoda. Alternativa je još zahtjevnija: povući se iz preuzimanja i nastaviti trpjeti pritisak Elliotta kao najvećeg vanjskog dioničara Industriesa.

Kako izvještava Reuters, u tom slučaju, aktivistički fond bi vjerovatno insistirao da kompanija proda svoja unakrsna vlasništva unutar Toyota grupe i vrati kapital svim investitorima, umjesto da najveću korist ima insiderski konzorcij, kako je predviđeno ponudom za preuzimanje.

Takav rasplet teško da bi odgovarao Toyoti. Ipak, sama prijetnja nastavka pritiska mogla bi ubrzati postizanje kompromisnog, uravnoteženijeg dogovora prije isteka novog roka.