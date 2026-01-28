Forbes Magazin (Video): Bh. turizam traži iskorak

U novoj emisiji Forbes Magazina donosimo intervju sa Anom Lakić, rukovodiocem Odjela za razvoj u Turističkoj organizaciji Republike Srpske, koja pojašnjava koliko BiH zapravo koristi svoj turistički potencijal i šta je potrebno da bi turizam postao motor ekonomije zemlje.

Svjetska turistička organizacija UN-a još 2020. godine istaknula je BiH kao jednu od tri destinacije u svijetu s najvećim potencijalom rasta. Pet godina kasnije – Izazovi u sektoru su brojni – od sive ekonomije i fragmentirane evidencije posjeta do nedovoljnih ulaganja.

U Forbes Magazinu donosimo i detalje historijskog trgovinskog sporazuma između EU i Indije, analiziramo rast cijene zlata koja je u ponedjeljak premašila 5.000 dolara po unci.

Šta traže prevoznici iz regije, i zašto je Uprava najposjećenijeg muzeja na svijetu Louvre u Parizu podigla cijenu karata za ulaz u muzej za turiste izvan EU.