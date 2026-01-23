Bosna i Hercegovina dobija novu vjetroelektranu – investicija od 90 miliona eura

Bosna i Hercegovina dobit će još jednu vjetroelektranu. Elektroprivreda BiH i Srednjobosanski kanton potpisali su ugovore o koncesiji za razvoj projekata obnovljivih izvora energije: Vjetroelektrane „Vlašić“ i fotonaponskih elektrana „Gračanica 1“ i „Gračanica 2“ na području općine Bugojno. Vjetroelektrana „Vlašić“ s devet vjetroagregata godišnje će proizvoditi između 112 i 116 GWh električne energije. Izgradnja je predviđena na nenaseljenom platou planine Vlašić, na nadmorskoj visini od 1.850 metara, što je oko 1.000 metara više u odnosu na plato Podveležja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 90 miliona eura.

Sredstva finansiranja

Podsjećamo, krajem decembra prošle godine Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedloge sporazuma o zajmu i grantovima sa Razvojnom bankom Njemačke (KfW) za realizaciju projekta Vjetroelektrane „Vlašić“, u ukupnom iznosu od 38,43 miliona eura, uključujući i popratne mjere.

U Strategiji razvoja elektroenergetskog sektora Bosne i Hercegovine do 2030. godine energija vjetra zauzima značajno mjesto. Prema studiji energetskog sektora, Bosna i Hercegovina raspolaže velikim potencijalom energije vjetra, naročito u južnim i zapadnim dijelovima zemlje. Mjerenja provedena na oko 30 potencijalnih lokacija za izgradnju vjetroelektrana pokazuju prosječne godišnje brzine vjetra od 6 do 8 m/s na visini od 50 metara.

Ukupni potencijal analiziranih lokacija, s aspekta raspoloživog prostora, procjenjuje se na približno 900 MW. Ukoliko se ne uzimaju u obzir ograničenja poput priključenja na elektroenergetsku mrežu ili zahtjeva zaštite okoliša, ukupni tehnički potencijal energije vjetra znatno je veći i procjenjuje se na oko 2.000 MW.

Trenutna proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri oslanja se na ugalj, koji učestvuje sa oko 66%, te hidroenergiju sa približno 33%. Udio vjetroelektrana i solarnih fotonaponskih elektrana iznosi manje od 3%.

U zemlji trenutno rade tri vjetroelektrane, ukupne investicione vrijednosti oko 200 miliona eura, Foto: Reuters

Koliko je trenutno u BiH vjetroelektrana

U zemlji trenutno rade tri vjetroelektrane, ukupne investicione vrijednosti oko 200 miliona eura. Dvije se nalaze na području Tomislavgrada, Mesihovina (u pogonu od 2018. godine) i Jelovača (od 2019. godine), dok je treća, na platou Podveležje iznad Mostara, s proizvodnjom električne energije započela početkom 2021. godine.

Kako je navedeno, saradnjom na projektima Vjetroelektrane „Vlašić“ te fotonaponskih elektrana „Gračanica 1“ i „Gračanica 2“ stvaraju se temelji za buduće investicije i projekte koji će doprinijeti ekonomskom rastu, otvaranju novih radnih mjesta, unapređenju energetskog sistema, kao i jačanju saradnje između kantonalnih institucija i javnih preduzeća od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Uz saglasnost Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u decembru 2025. godine završena je finalna faza nabavke za izgradnju fotonaponskih elektrana „Gračanica 1“ i „Gračanica 2“. Ugovor o pravu građenja potpisan je za postrojenja ukupne snage 45 MW, dok su paralelno u toku aktivnosti vezane za priključenje na prijenosnu mrežu, kao i postupci eksproprijacije i izmjene namjene zemljišta.

Bosna i Hercegovina postavila je ambiciozne ciljeve u pogledu povećanja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije, s ciljem da do 2030. godine obnovljivi izvori čine 43,6% bruto finalne potrošnje energije.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH