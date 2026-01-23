Uvoz goveđeg mesa u BiH iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja privremeno zabranjen – šta stoji iza odluke

Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donijela je odluku o privremenoj obustavi uvoza goveđeg mesa iz zemalja Južne Amerike – Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja. U uputstvu Ureda za veterinarstvo, prenosi Klix, navedeno je kako se na osnovu izvršenog uzorkovanja uvezenih pošiljki mesa goveda porijeklom iz zemalja Južne Amerike te dostavljenih nezadovoljavajućih/neusklađenih rezultata laboratorijskih analiza, a u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja, zabranjuje se uvoz pošiljki mesa goveda porijeklom iz Južne Amerike.

Pošiljke mesa

Kako smo ranije pisali, Bosna i Hercegovina je u prvih 11 mjeseci prošle godine najviše uvozila goveđe meso (svježe ili rashlađeno) iz Nizozemske i Italije, zatim Poljske, Belgije i Njemačke, dok je govedina stizala i iz Srbije, Austrije, Hrvatske, Litvanije, Danske i Rumunije, u ukupnoj vrijednosti od 661 milion KM.

Prema našim saznanjima, rashlađeno ili zaleđeno meso najviše se uvozilo upravo iz Južne Amerike. Bitno je naglasiti da je ovakvo meso namijenjeno preradi i ne smije se prodavati kao svježe meso.

Kako su ranije pojasnili za Forbes BiH iz Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, uvoz smrznutog mesa nije zabranjen, ali rješenje o uvozu smrznutog mesa, koje izdaje nadležni inspektor Ureda za veterinarstvo BiH, jasno navodi da je uvoznik dužan pošiljku koristiti isključivo za dalju preradu i izradu proizvoda od mesa i ne smije je koristiti u prodaji kao svježe meso nakon odmrzavanja.

Također, Ured za veterinarstvo BiH u svom saopćenju je naveo da će se pošiljkama mesa goveda iz navedenih zemalja, a koje prate veterinarsko-zdravstveni certifikat izdat zaključno sa današnjim danom, dozvoliti uvoz u BiH.

To znači da će onim narudžbama koje su već krenule prema BiH, biti dozvoljen prolaz, dok one koje nisu ukrcane za prijevoz, ostaju u zemljama porijekla do daljnjeg.

Na Forbesov upit od ranije, o tome da li je u posljednjem periodu zabilježen porast broja pošiljki koje ne ispunjavaju veterinarsko-zdravstvene uslove za uvoz, iz Ureda su odgovorili da nisu zabilježene nepravilnosti, pa je u skladu s tim, današnja odluka iznenađujuća.

Meso iz Južne Amerike redovno uvozi i Evropska unija, te je i EU u prošlosti privremeno ili djelimično zabranjivala uvoz mesa iz Brazila i Argentine zbog falsifikovanih certifikata, nedozvoljenih supstanci kao i problema u nadzoru klaonica.

Razlika uvoznih standarda

Ono što razlikuje naša dva tržišta (BiH i EU), je činjenica da EU uvozi svježe meso za direktnu potrošnju, dok BiH iz ovih zemalja uvozi uglavnom smrznuto meso za preradu. Blok zemalja EU meso uvozi sa EU-odobrenih farmi i klaonica i u okviru kvota i programa, poput naprimjer Hilton quota. S druge strane meso koje dolazi u BiH često je niže komercijalne klase namijenjeno isključivo preradi i nije nužno isto meso koje završava na EU policama kao “svježe”. Kontrola lanca pošiljke također je specifična; EU zahtijeva sljedivost od farme do stola, kontrolu hrane za životinje, kontrolu upotrebe antibiotika i hormona kao i stalni nadzor izvoznog sistema u toj zemlji. BiH uglavnom provjerava gotovu pošiljku i oslanja se više na laboratorijske nalaze pošiljke. U praksi, svaku pošiljku hrane životinjskoga porijekla pri uvozu u BiH mora pratiti veterinarsko-zdravstveni certifikat izdan od mjerodavnog tijela zemlje izvoznice. Ukoliko pošiljka hrane životinjskoga porijekla pri uvozu zadovoljava propisane uvjete, Ured za veterinarstvo BiH izdaje rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji.

Kako su za Fenu kazali iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP), Federalni veterinarski inspektorat u proteklom periodu provodio je redovne i pojačane inspekcijske nadzore kod mesoprerađivača i u maloprodajnim objektima koji vrše promet proizvoda životinjskog porijekla u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje tokom kontrole prometa crvenog mesa nije zabilježena prodaja zamrznutog mesa kao svježeg.

Iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača FBiH ističu da će tek s vremenom biti jasno kako će ova odluka utjecati na domaće tržište i tretman uvezenog mesa.

Pozdravili su, prenosi N1, jaču kontrolu uvoza, ali napomenuli da se takve mjere moraju primjenjivati ravnopravno na sve države kako bi se izbjeglo, kako navode, “pogodovanje jednima na uštrb drugih”.

Poljoprivrednici posebno ukazuju na primjer Srbije, za koju tvrde da “jednostrano krši potpisane sporazume i zabranjuje uvoz robe iz BiH”, te zahtijevaju da se “mjere uvode prema svima isto”.

Šta je Hilton quota

Hilton quota je godišnja kvota EU za uvoz vrhunskog goveđeg mesa, prema kojoj meso mora biti bez hormona rasta, namijenjeno je direktnoj potrošnji (restorani, hoteli, premium tržište). Naziv potiče iz 1979. godine, kada je dogovor postignut tokom pregovora u Hilton hotelu u Tokiju u okviru GATT-a (prethodnika WTO). U okviru Hilton Quote, EU dozvoljava uvoz određenim zemljama; Argentini, Brazilu, Urugvaju, Paragvaju, SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH