Kako će Davos 2026 promijeniti globalno poslovanje: Pet ključnih signala

Geopolitičke tenzije između SAD-a i Evrope možda su dominirale medijskim izvještavanjem o godišnjoj konferenciji Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu 2026.

Međutim, dok se druge rasprave odvijaju izvan fokusa javnosti, poslovni lideri koji se oslanjaju isključivo na novinske naslove rizikuju da propuste važne signale o budućnosti rada, tehnologije i poslovanja.

Davos je forum za diskusiju, a razgovori između elita iz svijeta biznisa, politike i akademske zajednice pružaju ključne uvide u glavne trendove koji će pokretati rast, ili neuspjeh, u godini koja dolazi.

Forbes donosi pregled pet ključnih, ali često zanemarenih tema koje su se pojavile ove sedmice u Švicarskoj, i njihovo značenje za sve koji posluju u 2026. godini.

Prelazak umjetne inteligencije sa pompe do stvarne vrijednosti

Još jednom, kada se razgovor na Davosu 2026. okrenuo budućnosti poslovne tehnologije, umjetna inteligencija bila je u centru pažnje.

Međutim, za razliku od euforičnog entuzijazma prethodnih godina, fokus je sada bio čvrsto usmjeren na vrijednost. Konkretno, kada će kompanije početi ostvarivati povrat od ogromnih ulaganja u AI infrastrukturu?

Česta tema razgovora bila je potreba da se vide poboljšanja u pokazateljima koji nadilaze smanjenje troškova, poput kvaliteta podataka, zadovoljstva kupaca i unapređenja vještina radne snage.

Pitanje skaliranja bilo je visoko na agendi, a jedna od ključnih rasprava odnosila se na to kako „implementirati inovativne tehnologije u velikom obimu i na odgovoran način“.

Ova promjena tona jasno pokazuje da je došlo vrijeme da se prevaziđe hajp i stvori stvarna vrijednost u praksi.

Fragmentacija globalnog tehnološkog pejzaža

Promjene u geopolitici dovode do toga da se AI ekosistem udaljava od zajedničkih standarda, okvira i regulativa. Ovo je bila još jedna važna poruka koja se mogla čuti ispod površine na Davosu 2026., ukazujući na ozbiljne izazove s kojima će se AI lideri suočiti u godinama koje dolaze.

Razgovori su bili fokusirani na sve izraženiji trend da države grade vlastitu infrastrukturu, dok protekcionističke trgovinske politike stvaraju prepreke za zajednički razvoj i implementaciju novih tehnologija.

Digitalni suverenitet i sposobnost država da kontrolišu primjenu tehnologije preko granica bili su među glavnim temama, uz upozorenja da različita pravila i modeli upravljanja mogu usporiti inovacije i ugušiti rast.

Nestabilnost lanaca snabdijevanja postaje novo normalno stanje

Nestabilnost uzrokovana geopolitičkim promjenama i ekonomskom neizvjesnošću znači da otpornost više nije samo pitanje kriznih planova, već postaje ključni pokretač rasta. Poruka koja je odjekivala hodnicima Davosa ove godine bila je jasna: kompanije i vlade više ne bi trebale planirati samo kako da prebrode privremene poremećaje.

Umjesto toga, političke i ekonomske turbulencije treba posmatrati kao novo normalno stanje i prilagoditi se novom operativnom okruženju „strukturne nestabilnosti“.

Sveobuhvatna poruka je da su tehnološki proboji, manjak radne snage i vještina te klimatske promjene učinili poremećaje trajnim, prisiljavajući stalno preoblikovanje globalne trgovine.

Kanadski premijer Mark Carney imao je jednostavnu poruku za one koji se nadaju povratku „dobrih starih vremena“.

Hitna potreba za rješavanjem krize tehnoloških vještina

Ako se žele ostvariti potencijalne koristi umjetne inteligencije i digitalne transformacije, kompanije moraju odmah djelovati na prekvalifikaciji i dodatnoj obuci zaposlenih. Ovo je još jedna ključna poruka koju su poslali poslovni stručnjaci i lideri okupljeni u Davosu.

Iako se predviđa da će AI do 2030. godine stvoriti 170 miliona novih radnih mjesta (uz istovremeno ukidanje 92 miliona postojećih), kompanije se i dalje suočavaju s poteškoćama pri zapošljavanju, jer se radnici ne obučavaju dovoljno brzo.

U središtu ovogodišnjih diskusija bila su istraživanja Manpower Groupa koja pokazuju da 55% zaposlenih u svim ulogama nije prošlo nikakvu obuku na radnom mjestu u posljednjih 12 mjeseci.

To sugeriše da poslodavci ne uspijevaju uspostaviti kulturu kontinuiranog učenja potrebnu da bi industrije iskoristile prilike koje donose nove tehnologije. Davos 2026. jasno je poručio da lideri moraju prevazići izolirane i parcijalne programe obuke te razviti sveobuhvatne strategije koje integrišu obrazovanje u svijet rada.

Povjerenje kao pokazatelj poslovnog uspjeha

Najnoviji Edelmanov Barometar povjerenja predstavljen na Davosu 2026 pokazao je da se poslovni način razmišljanja sve više okreće „zatvorenosti“. To ukazuje na opće slabljenje povjerenja koje utiče na percepciju vlada, korporacija, tehnologije i medija.

Na panel-diskusijama ovo je predstavljeno kao nespremnost da se vjeruje umjetnoj inteligenciji, kao i sumnja u sposobnost vlada da nas provedu kroz političku i ekonomsku neizvjesnost. Ove nalaze i njihov utjecaj na rasprave u Davosu magazin Fortune opisao je kao sumorne, procjena s kojom je teško ne složiti se.

Poruka je jasna: nedostatak povjerenja prijeti da zaustavi rast, transformaciju i inovacije, a kompanije moraju uložiti napor da povrate kredibilitet kroz transparentnost, odgovornost i usklađivanje s vrijednostima svojih kupaca.

Davos 2026 je jasno pokazao jedno: prednost će imati lideri koji uspiju pretvoriti neizvjesnost u disciplinovan operativni model.

Fokus na mjerljive rezultate AI-ja, prihvatanje fragmentacije kao dizajnerskog ograničenja, izgradnja otpornosti na stalne poremećaje, ozbiljna ulaganja u vještine te izgradnja povjerenja kroz transparentnost i odgovornost, to su ključni prioriteti. Naslovi u medijima će se mijenjati, ali ovi signali će nastaviti oblikovati odluke tokom cijele godine.

Bernard Marr, Forbes