SAD finalizirao dogovor o TikToku: Oracle i američki investitori preuzimaju kontrolu

Sjedinjene Američke Države i Kina su u četvrtak finalizirale dogovor koji će grupi investitora, koje je odobrio Trump, uključujući Oracle, dati kontrolu nad američkom jedinicom TikToka, prema navodima više medija. Time se aplikaciji omogućava da ostane u SAD-u na neodređeno vrijeme, nakon što se prethodno suočila sa odgođenom zabranom.

Tehnološki gigant Oracle, investicijska firma privatnog kapitala Silver Lake i investicijska firma sa sjedištem u Abu Dhabiju, MGX, bit će upravljački investitori novoosnovanog američkog poslovanja, poznatog kao zajedničko preduzeće TikTok USDS.

Svaki od ova tri investitora ima udio od 15% u kompaniji, dok će Oracle upravljati podacima američkih korisnika TikToka.

Algoritam za preporuku sadržaja na TikToku bit će ponovo treniran, testiran i ažuriran od strane zajedničkog preduzeća, navodi se u saopćenju objavljenom u četvrtak.

Zajedničko preduzeće će poslovati nezavisno i njime će upravljati sedmočlani upravni odbor u kojem su, između ostalih, savjetnik izvršnog direktora Oraclea Kenneth Glueck, suizvršni direktor Silver Lakea Egon Durban i glavni strateg i službenik za sigurnost u MGX-u David Scott.

Adam Presser, direktor operacija te povjerenja i sigurnosti u TikToku i bivši rukovodilac u Warner Brosu, bit će izvršni direktor američkog poslovanja TikToka.

U aprilu 2024. godine, bivši predsjednik Joe Biden potpisao je zakon kojim se matičnoj kompaniji TikToka, ByteDanceu, nalaže da proda američke operacije aplikacije kupcu kojeg odobre američke vlasti ili se suoči sa zabranom u SAD-u.

Zakon je usvojen nakon što su zakonodavci izrazili zabrinutost da bi TikTok mogao biti korišten za utjecaj na javno mnijenje u SAD-u, te da bi kineska vlada mogla prisiliti ByteDance da preda osjetljive podatke američkih korisnika aplikacije.

Vrhovni sud je potvrdio zakon koji omogućava zabranu, što je dovelo do 14-satnog prekida rada TikToka u SAD-u početkom prošle godine. Prekid je okončan izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trumpa, kojom je produžen rok za postizanje dogovora. Predsjednik je tokom 2025. godine potpisao više izvršnih uredbi kojima je produžavao rok, sve dok dogovor nije postignut.

U objavi na Truth Socialu, Trump je napisao: „Tako sam sretan što sam pomogao u spašavanju TikToka! Sada će biti u vlasništvu grupe velikih američkih patriota i investitora, najvećih na svijetu, i bit će važan glas… Samo se nadam da ću u dalekoj budućnosti biti zapamćen od onih koji koriste i vole TikTok.“

Trump je također zahvalio kineskom predsjedniku Xi Jinpingu „što je sarađivao s nama i, na kraju, odobrio dogovor. Mogao je postupiti drugačije, ali nije, i cijenimo njegovu odluku.“

Antonio Pequeño IV, Forbes