Umjetna inteligencija “stigla” je i do školskih klupa – Hrvatska prva u regiji uvodi AI u nastavni program

Umjetna inteligencija više nije rezervirana samo za poslovni svijet, od sada postaje i dio školskih klupa. Hrvatska je prva zemlja u regiji koja će od jeseni uvesti kurikulum „Umjetna inteligencija: od koncepta do primjene“, prema podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih Hrvatske.

Program se trenutno provodi u 147 osnovnih i 93 srednje škole. U osnovnim školama organiziran je kao izvannastavna aktivnost za učenike od 5. do 8. razreda, dok se u srednjim školama izvodi kao fakultativni predmet za učenike 2. i 3. razreda, čime se širi program koji već obuhvata njih 5455, javlja Hina.

Pri izradi kurikuluma učestvovali su nastavnici različitih područja, pedagoga, stručnjaka iz računarstva, predstavnika gospodarstva i CARNET-a, uz saradnju projektnih partnera.

Kako su naveli, trenutno se provodi njegova revizija na temelju rezultata akcijskog istraživanja eksperimentalne provedbe tokom školske 2024./2025., u kojem su nastavnici sudjelovali u praćenju i izradi preporuka. Ove prilagodbe obuhvataju ciljeve, ishode učenja, sadržaje i metode proučavanja.

Kako učenici koriste AI

Prema informacijama dostupnim na zvaničnoj web stranici Ministarstva znanosti, u prošloj godini se više od 800 nastavnika, direktora i znanstvenika i edukacijskih stručnjaka Hrvatske okupilo u Rovinju na CARNET-ovoj konferenciji za korisnike pod nazivom „CUC2025”, na kojoj su raspravljali o ključnim izazovima i mogućnostima koje donosi umjetna inteligencija.

Na konferenciji su prikazani konkretni primjeri iz učionica koji ilustriraju kako umjetna inteligencija može na kreativan i smislen način obogatiti obrazovni proces. Tako su neki učenici izrađivali vlastite virtualne asistente i trenirali modele strojnog učenja, dok su drugi pomoću AI alata osmišljavali kazališne predstave i razmišljali o granici između stvarnog i digitalnog identiteta.

“AI nije samo programiranje, već se tu podrazumijeva razumijevanje etike, društvenih učinaka, logičkog razmišljanja i kreativnih primjena – naglasak je na interdisciplinarnosti”, kazala je Lorena Barić za Hinu, izvršna direktorica CroAI-a, Hrvatskog društva za umjetnu inteligenciju, koje je pozdravilo uvođenje ovog predmeta.

Foto/Pixabay

U jednoj školi AI je korišten za analizu podataka u projektu o obnovljivim izvorima energije, dok su nastavnici u drugim školama demonstrirali kako društvene igre mogu potaknuti razvoj algoritamskog razmišljanja.

“Osnovni nivo AI pismenosti, u smislu šta AI jeste, a šta nije, razumijevanja kako se podaci koriste, kako algoritmi donose odluke i koje su etičke granice tehnologije, trebala bi postati dio opće kulture savremenog obrazovanja”, kazala je Barić.

Umjetna inteligencija je služila i kao alat inkluzije, pružajući personaliziranu podršku učenicima s teškoćama kroz prilagođene sadržaje i asistivne tehnologije. Poseban interes izazvali su projekti koji su povezivali AI s ekološkim temama, poput školskih inicijativa za očuvanje okoliša.

“Potrebno je osigurati da kurikulum ostane fleksibilan i relevantan, jer se tehnologija mijenja brže nego što se planovi mogu prilagoditi”, istakla je Barić.

Iz Ministarstva su za Hinu potvrdili da je od školske godine 2026./2027. planirano proširenje kurikuluma na sve razrede srednje škole, a da program najčešće provode profesori informatike, matematike i stručnih predmeta, za koje su dostupne dodatne edukacije i webinari “Nastavnici za nastavnike”.

S druge strane, iz CroAI-a upozoravaju na stvaranje “AI jaza”, te da bi svi učenici trebali imati jednake prilike bez obzira na opremljenost škole ili mjesto stanovanja, što može biti potencijalni nedostatak, te da je ključni izazov kvalitet provedbe i priprema nastavnika.

“AI obrazovanje ne bi smjelo biti shvaćeno kao dodatak postojećem sistemu, nego kao ulaganje u ljude – u nastavnike i učenike koji će sutra odgovorno koristiti i razvijati tehnologije koje već oblikuju svijet oko nas”, zaključila je Barić za HINU.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH