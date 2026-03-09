Cijena nafte u ponedjeljak iznad 110 dolara po barelu – niko više nije siguran do koje granice će ići

Prognoze analitičara da će doći do još većeg skoka cijena nafte ukoliko rat na Bliskom istoku potraje, postaju realnost. Ovog ponedjeljka cijena nafte porasla je iznad 110 dolara po barelu i ona je danas značajno skuplja nego što je bila prije američko-izraelskog napada na Iran 28. februara. U glavnom gradu BiH na benzinskim pumpama ovog ponedjeljka dizel se mogao sipati po cijeni 2,44 KM, 2,46 KM, 2,66 KM, benzin 2,35 KM, 2,39 KM, 2,61, plin 1,24 KM, 1,36 KM…

I dok američki predsjednik Donald Trump putem svoje društvene mreže Truth Social poručuje ovog vikenda kako je skok cijena nafte kratkoročan, i da je to mala cijena koju treba platiti za mir i sigurnost i u zamjenu za uništenje iranske “nuklearne prijetnje”, njujorški milijarder John Catsimatidis, Trumpov saveznik i vlasnik regionalnog naftnog rafinerijskog i benzinskog diva United Refining Company, rast cijena goriva naziva privremenom fluktuacijom te poziva potrošače da izbjegnu paniku i izdrže jedan mjesec. U međuvremenu, potrošači širom svijeta strahuju do koje granice bi nafta mogla ići, a trgovci kada će biti moguć pristup nafti i prirodnom plinu iz Perzijskog zaljeva.

Jedna petina svjetske nafte i značajna količina prirodnog plina, zbog eskalacije na Bliskom istoku, već sedam dana ne prolazi kroz Hormuški moreuz, i pitanje je kada će ovaj prolaz biti otvoren.

Kada je riječ o rezervama nafte i naftnih derivata u našoj zemlji, one su u ovom trenutku stabilne, potvrdio je u petak za Forbes BiH Damir Kreso, predsjednik Uprave Terminala Federacije Bosne i Hercegovine.

Cijena goriva globalno rastu, Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji

“U zavisnosti od mjere i načina djelovanja zavisi koliko dugo će rezerve trajati. Ako uzmemo naprimjer da će Vlada usmjeriti rezerve na bolnice, hitne službe, civilnu zaštitu, policiju i vatrogasce onda možemo sa sigurnošću reći da će rezerve kojima raspolažu Terminali Federacije moći „pokriti“ duži vremenski period. Ako pak Vlada odluči da na tržište FBiH pusti cjelokupnu rezervu kojom upravljaju Terminali Federacije onda možemo reći da će rezerva biti dostatna za nekoliko dana imajući u vidu da će se dio rezervi preliti i na entitet RS i Brčko Distrikt jer je tržište nafte u Bosni i Hercegovini cjelina, sistem spojenih posuda“, kaže Kreso.

Rafinerije na osnovu rasta cijena na svjetskoj berzi svakodnevno formiraju svoje cijene, što direktno dovodi do poskupljenja u nabavci.

„Trenutno pratimo kretanja na berzi i sve zavisi od situacije na Bliskom istoku. Ukoliko dođe do smirivanja situacije, očekujemo da će cijene postepeno početi da padaju. Međutim, dok god traje sukob, nezahvalno je davati preciznije prognoze“, kazao je u petak Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske.