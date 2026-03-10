Trump promijenio retoriku o kraju rata u Iranu: Nafta drastično pala, berza pozitivno reagovala

Predsjednik SAD Donald Trump i potpredsjednik JD Vance donekle su se razišli u stavovima o odluci Trumpove administracije da zajedno sa Izraelom izvede napad na Iran. To je predsjednik juče rekao novinarima u ponedjeljak, napominjući da Vance nije bio toliko entuzijastičan u vezi s tim vojnim potezom.

Na pitanje da li je bilo neslaganja sa Vanceom oko Irana, predsjednik je odgovorio „ne“. Ali je dodao da je Vance „filozofski bio pomalo drugačiji od mene“ po pitanju rata.

Trump nije dodatno objasnio o kakvim se razlikama radi dok je govorio na konferenciji za novinare u ponedjeljak popodne, gdje je odgovarao na brojna pitanja, uglavnom usmjerena na rat sa Iranom.

Predsjednik je naveo da je Vance „možda bio manje entuzijastičan oko toga da se ide u akciju, ali je ipak bio prilično entuzijastičan“.

Tramp je odbio da pruži detalje o tome da li bi SAD mogle da ciljaju novog iranskog vrhovnog vođu Mojtabu Khameneia. On preuzima tu funkciju nakon što je njegov otac Ajatollah Ali Khamenei ubijen u izraelskom napadu.

Razgovor s Putinom, kraj rata „uskoro“

Trump je rekao da je juče razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tvrdi da Putin želi da bude od pomoći, samo nekoliko dana nakon što su američki zvaničnici naveli da Rusija pruža obavještajne podatke Iranu, uključujući satelitske snimke lokacija američkih resursa na Bliskom istoku.

Trump je rekao da vjeruje da će rat sa Iranom biti završen „uskoro“. Tvrdi da je „sve što imaju nestalo“ i da su Sjedinjene Države ispred prvobitnog vremenskog okvira od četiri do pet nedjelja za trajanje sukoba.

REUTERS/Kevin Lamarque

Oprečne izjave, obje tačne?

Te izjave uslijedile su nakon što je ministar odbrane Pete Hegseth u intervjuu za emisiju 60 Minuta, emitovanom u nedjelju, rekao o Iranu: „Ovo je tek početak“. Na pitanje koja je izjava tačna, njegova ili Hegsetova, Trump je odgovorio: „Mislim da možete reći da su obje“. Protumačio je Hegsetovu izjavu kao početak izgradnje nove države.

Tržišta reagovala na Trumpove izjave

Trump je juče za CBS News rekao da je rat u Iranu „u suštini završen, skoro potpuno“. To je dovelo do snažnog rasta akcija i pada cijena nafte nakon njihovog naglog skoka.

Indeksi Dow Jones , Nasdaq i S&P 500 pali su i do 1,3% rano u ponedjeljak. Ipak, svi su završili dan u plusu do zatvaranja tržišta.

U međuvremenu, američka referentna nafta West Texas Intermediate trgovala se oko 85,25 dolara po barelu u 16 sati po istočnom vremenu. To je pad od 28% u odnosu na vrhunac tokom noći.

Indeks Brent nafte pratio je kretanje WTI nafte, spustivši se na 88,62 dolara nakon što je ujutru dostigao najviši nivo u posljednje četiri godine.

Cijena nafte ranije je dostigla čak 119,48 dolara ubrzo poslije ponoći. To je rast veći od 30% i najviši nivo od jula 2022. godine, kada su poremećaji u snabdijevanju izazvani ruskom invazijom na Ukrajinu i popuštanje restrikcija iz vremena pandemije povećali potražnju.

Skok cijena nafte i goriva djelimično je povezan sa poremećajima u Hormuškom moreuzu, ključnoj ruti za transport nafte na Bliskom istoku. Trump je juče rekao da njegova administracija razmatra mogućnost preuzimanja kontrole nad tim vitalnim prolazom.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Rast cijena goriva

Prosječna cijena galona benzina u Americi porasla je 17,5% otkako su SAD i Izrael počeli napade na Iran, prema podacima kompanije GasBuddy.

Trump je rast cijena benzina okarakterisao kao „veoma malu cijenu koju treba platiti“.

Predsjednik je takođe skok cijena predstavio kao privremenu pojavu koja će se brzo ispraviti nakon završetka američkih vojnih operacija u Iranu.

Trump je prvobitno rekao da bi sukob mogao da traje nedjeljama. Centralna komanda SAD nagovijestila je da bi mogao da potraje do septembra, prema navodima Politica.

Uticaj sukoba na tržište nafte uglavnom je posljedica ozbiljnih poremećaja u Hormuškom moreuzu. Sjedinjene Države dobijaju samo mali dio svoje nafte iz pošiljki koje prolaze kroz ovaj prolaz. Ali, oko 25% svjetske nafte koja se transportuje morem prolazi kroz ovu „usku tačku“, prema podacima Međunarodne agencije za energiju.

Antonio Pequeño IV, Forbes