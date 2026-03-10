Automobilski gigant najavio otpuštanje 50.000 radnika zbog velikog pada profita

Prema izvještaju BBC-ja koji potpisuje novinar George Wright, njemački automobilski gigant Volkswagen planira značajno smanjenje broja zaposlenih nakon oštrog pada dobiti.

Volkswagen je saopćio da će do 2030. godine ukinuti oko 50.000 radnih mjesta u Njemačkoj, nakon što je profit kompanije pao na najniži nivo od 2016. godine.

Izvršni direktor Oliver Blume rekao je dioničarima da će se smanjenje broja radnika provesti u Njemačkoj i da će obuhvatiti cijelu grupaciju, uključujući brendove Audi i Porsche.

Najveći evropski proizvođač automobila naveo je da je dobit nakon oporezivanja tokom 2025. godine pala za oko 44 posto.

Kompanija je objasnila da su na rezultate utjecale američke carine na uvoz automobila, snažna konkurencija iz Kine, kao i visoki troškovi restrukturiranja zbog prelaska na električna vozila.

Uprkos tome, Volkswagen očekuje oporavak tokom naredne godine, ali je finansijski direktor upozorio da će kompanija morati strogo smanjivati troškove.

U pismu dioničarima objljenom u godišnjem izvještaju Oliver Blume je naveo da je planirano ukidanje oko 50.000 radnih mjesta širom Volkswagen grupe u Njemačkoj do 2030. godine.

Dodao je da kompanija danas posluje u suštinski drugačijem poslovnom okruženju.

Grupa je već postigla dogovor sa sindikatima o ukidanju više od 35.000 radnih mjesta širom zemlje do 2030. godine, uz naglasak da će proces biti proveden na društveno odgovoran način, s ciljem uštede oko 15 milijardi eura.

REUTERS/Carmen Jaspersen

Volkswagen, kao i drugi njemački proizvođači automobila, snažno je pogođen padom potražnje za automobilima u Kini, tržištu koje je ranije donosilo veliku dobit.

Istovremeno, kineski automobilski brendovi sve snažnije ulaze na evropsko tržište, čime dodatno pojačavaju konkurenciju u prodaji.

Situaciju je dodatno otežala odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina od 25 posto na uvoz automobila.

U godišnjem finansijskom izvještaju Volkswagen je naveo da je neto dobit nakon oporezivanja prošle godine pala sa 12,4 milijarde eura na 6,9 milijardi eura.

Za 2026. godinu kompanija predviđa operativnu profitnu maržu između 4 i 5,5 posto, što bi moglo biti čak i niže od ovogodišnjih 4,6 posto.

Finansijski direktor Arno Antlitz upozorio je da trenutna profitna marža grupe dugoročno nije dovoljna, te naglasio da su dodatna smanjenja troškova neophodna.

Kako je poručio, kompanija može ostvariti ciljeve samo ako nastavi odlučno smanjivati troškove, što će biti jedan od glavnih prioriteta u narednim mjesecima.

