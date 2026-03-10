Krediti u BiH porasli tri milijarde KM – evo ko se najviše zadužuje

U Bosni i Hercegovini, kraj januara 2026. donio je blagi pad novca u opticaju. Ukupna novčana masa iznosila je 42,72 milijarde KM, što je u odnosu na prethodni mjesec manje za oko 198,3 miliona KM, odnosno 0,5 posto, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).

Uzrok tome je, kako navodi CBBiH, smanjenje količine novca koji se može odmah koristiti, dok su se štednja i slični depoziti (kvazi novac) blago povećali. Tako se novac koji se može odmah koristiti smanjio za 260,2 miliona KM. U okviru toga, gotovina koju stanovništvo drži izvan banaka smanjena je za 198,5 miliona KM, dok je novac na tekućim računima u domaćoj valuti (KM) manji za 61,8 miliona maraka.

S druge strane, novac iz oročenih štednji u bankama, štednom depozitu ili depozitu u stranoj valuti povećan je za 62 miliona KM, čiji je rast rezultat većih depozita u stranoj valuti.

Foto/CBBiH/N1

Novac koji klijenti imaju na računima u bankama i koji mogu odmah koristiti za plaćanja (prenosivi depozit) u stranoj valuti povećani su za 63,3 miliona maraka, dok su ostali depoziti u stranoj valuti veći za 45 miliona KM.

Istovremeno su ostali depoziti u domaćoj valuti smanjeni za 46,3 miliona KM.

Posmatrano na godišnjem nivou, u odnosu na januar prošle godine, ukupna novčana masa porasla je za 3,78 milijardi KM, odnosno 9,7 posto.

Gotovina kod stanovništva povećana je za 579 miliona maraka (8,7%), prenosivi depoziti u domaćoj valuti za 2,22 milijarde KM (12,9%), prenosivi depoziti u stranoj valuti za 335,6 miliona KM (8,2%), dok su ostali depoziti u domaćoj valuti porasli za 667,2 miliona KM, što predstavlja rast od 20,6%.

Jedino su ostali depoziti u stranoj valuti blago smanjeni, i to za 19,2 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju podaci CBBiH.

Zabilježen kreditni rast

U odnosu na decembar prošle godine, zabilježeno je povećanje kredita od 69,9 miliona maraka, što je 0,2%. Kreditni rast je zabilježen kod sektora stanovništva za 54 miliona KM (0,4%), kod vladinih institucija za 41,7 miliona maraka (2,7%) i kod nefinansijskih javnih preduzeća za 21,4 miliona maraka (2,8%).

Kod privatnih preduzeća zabilježeno je smanjenje kreditnog rasta na mjesečnom nivou za 27,4 miliona maraka, što je 2,8 % i kod ostalih domaćih sektora za 19,9 miliona maraka (4,9%)

Prema podacima CBBiH, godišnja stopa rasta ukupnih kredita za januar ove godine iznosila je nominalno tri milijarde maraka, što je 11,6 %.

U odnosu na isti period prošle godine, zabilježen je rast kredita kod svih glavnih sektora u zemlji.

Najveće povećanje zaduženja ostvario je sektor stanovništva, gdje su krediti porasli za 1,59 milijardi KM, odnosno 12,3 posto. Rast kredita zabilježen je i kod privatnih preduzeća, koja su povećala zaduženje za 921,2 miliona KM ili 8,7 posto.

Krediti vladinih institucija porasli su za 310,7 miliona KM, što predstavlja rast od 24,3 posto, dok su nefinansijska javna preduzeća povećala zaduženje za 110,6 miliona KM, odnosno 16,2 posto. Povećanje kredita evidentirano je i kod ostalih domaćih sektora, gdje su krediti veći za 64,9 miliona KM, što predstavlja rast od 20,3 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju januara 2026. iznosili su 37,31 milijardu KM, što je za 8,2 miliona KM manje nego prošlog mjeseca.

Pad je zabilježen kod vladinih institucija i to za 101,5 miliona KM i nefinansijskih javnih preduzeća za 35,5 miliona KM, dok su depoziti stanovništva porasli za 70,5 miliona KM, privatnih preduzeća za 38,8 miliona KM, a ostalih domaćih sektora za 19,6 miliona KM.

Kod građana, najveći dio depozita čine transakcioni računi i to 50,5%, zatim oročeni depoziti 29,4% i depoziti po viđenju 20,1%.

Godišnji rast ukupnih depozita iznosi 3,44 milijarde maraka, što je 10,1% .

Najviše su porasli depoziti stanovništva u iznosu od 2,11 milijardi KM, zatim vladinih institucija 557,1 milion maraka, privatnih preduzeća 670 miliona KM i ostalih sektora za 137,5 miliona KM, dok su depoziti nefinansijskih javnih preduzeća pali za 38,4 miliona KM.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH