ChatGPT će korisnicima uskoro početi prikazivati oglase na osnovu njihovih razgovora

ChatGPT bi uskoro mogao početi prikazivati oglase za proizvode za koje smatra da biste ih željeli kupiti.

OpenAI je u petak objavio da će testirati oglase u besplatnoj verziji ChatGPT-a za prijavljene, punoljetne korisnike iz Sjedinjenih Američkih Država. Također uvodi novu pretplatničku opciju pod nazivom „Go“, po cijeni od 8 dolara mjesečno, koja uključuje neke unaprijeđene mogućnosti, poput dužeg pamćenja i više opcija za kreiranje slika. Ova pretplata je jeftinija od paketa „Plus“ koji košta 20 dolara mjesečno i „Pro“ koji košta 200 dolara mjesečno. Pretplatnici paketa „Go“ također će vidjeti oglase, dok korisnici paketa Plus, Pro i poslovni korisnici OpenAI-ja neće.

Izvršni direktor OpenAI-ja, Sam Altman, ranije je izražavao rezerve prema uvođenju oglasa u ChatGPT. Međutim, ovaj potez dolazi u trenutku kada OpenAI hitno pokušava pronaći načine za povećanje prihoda od svojih 800 miliona mjesečnih korisnika, kako bi mogao finansirati 1,4 biliona dolara ulaganja u AI infrastrukturu tokom narednih osam godina. Altman je u novembru rekao da kompanija očekuje da će do kraja 2025. godine ostvarivati oko 20 milijardi dolara godišnjeg prihoda.

Prošle godine kompanija je lansirala alat pod nazivom „Instant Checkout“, koji korisnicima omogućava da direktno putem ChatGPT-a kupuju proizvode od trgovaca kao što su Walmart i Etsy. OpenAI je također predstavio alate za zdravlje i učenje, među ostalim, nastojeći učiniti ChatGPT neizostavnim dijelom svakodnevnog života korisnika i potencijalno ih motivirati da pređu na plaćenu pretplatu.

Oglašavanje bi se moglo pokazati kao vrlo unosna strategija za OpenAI, jer bi korištenje informacija iz razgovora korisnika s ChatGPT-om omogućilo izuzetno precizno ciljanje oglasa. Na primjer, ako korisnik zatraži pomoć u planiranju putovanja, ChatGPT bi mogao prikazati oglase za hotele ili zabavne sadržaje u toj oblasti.

U okviru testiranja, oglasi će se pojavljivati na dnu odgovora koje ChatGPT daje na korisnička pitanja i bit će označeni kao „sponzorisano“. OpenAI je naveo da oglasi neće utjecati na odgovore koje ChatGPT pruža, dodajući da korisnici „moraju imati povjerenje da su odgovori ChatGPT-a vođeni onim što je objektivno korisno“.

Kompanija je također saopćila da neće prodavati korisničke podatke niti razgovore oglašivačima, te da korisnici mogu isključiti personalizaciju oglasa zasnovanu na njihovim razgovorima. OpenAI ne planira prikazivati oglase u razgovorima o „regulisanim temama“, uključujući zdravlje, mentalno zdravlje i politiku.

„S obzirom na ono što AI može učiniti, uzbuđeni smo što ćemo s vremenom razvijati nova iskustva koja će ljudima biti korisnija i relevantnija od bilo kojih drugih oglasa“, navela je kompanija u objavi na blogu. „Uskoro biste mogli vidjeti oglas i direktno postaviti pitanja koja su vam potrebna za donošenje odluke o kupovini.“

Altman je u intervjuu iz 2024. godine rekao da „mrzi“ oglase i opisao ideju kombinovanja oglasa i umjetne inteligencije kao „posebno uznemirujuću“, iako je dodao da „ne kaže da OpenAI nikada neće razmotriti oglase“. Prošle godine je izjavio da nije „potpuno protiv“ dodavanja oglasa u ChatGPT, ali da bi to „zahtijevalo mnogo pažnje kako bi se uradilo ispravno“.

Umetanje oglasa u razgovore s chatbotom moglo bi biti kontroverzno, s obzirom na to da korisnici često vode lične i intimne razgovore. Ovaj potez dodatno povećava pritisak na OpenAI da osigura da ne preporučuje proizvode koji bi mogli biti potencijalno opasni ili štetni, posebno nakon što se kompanija suočila s tužbama u kojima se navodi da je ChatGPT podsticao samoubistva korisnika.

OpenAI je saopćio da neće prikazivati oglase korisnicima koji su se identificirali kao mlađi od 18 godina, ili za koje kompanija vjeruje da su mlađi od 18 godina. Kompanija koristi umjetnu inteligenciju za procjenu starosti korisnika na osnovu njihovih razgovora i obrazaca korištenja.

Oglasi će vjerovatno postajati sve prisutniji dio AI iskustava korisnika na različitim platformama. U decembru je Meta počela koristiti informacije iz interakcija korisnika sa svojim AI chatbotom kako bi im prikazivala personaliziranije oglase.

