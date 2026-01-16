Evo koliko bi najbogatiji stanovnici Kalifornije morali platiti prema novom porezu na milijardere

Kontroverzni porez na bogatstvo od pet posto mogao bi koštati rekordnih 246 milijardera Zlatne države od 50 miliona do 13 milijardi dolara po osobi. Bez obzira na iznos, prijedlog je naveo neke od njenih najbogatijih i najslavnijih stanovnika da razmotre preseljenje.

Brojni milijarderi u Zlatnoj državi uznemireni su zbog mogućeg jednokratnog poreza od pet posto na njihovo bogatstvo. Prijedlog, koji je sponzorirao Međunarodni sindikat zaposlenih u uslužnim djelatnostima – Ujedinjeni zdravstveni radnici Zapada, a prvi put je predstavljen u oktobru, još uvijek mora prikupiti 875.000 važećih potpisa birača do juna kako bi uopće bio na glasačkom listiću sljedeće godine. Nakon toga, suočio bi se s pravnim izazovima, a ne treba zaboraviti ni težak put do pobjede na izborima.

Međutim, to nije spriječilo najbogatije stanovnike Kalifornije da oglase uzbunu. U ponedjeljak je milijarder i izvršni direktor Ripplinga Parker Conrad objavio poruku: “Izlazite iz Kalifornije prije drugog kruga.” Osnivač Ubera Travis Kalanick ponovo je podijelio blog post iz 2009., o visokim porezima u Kaliforniji, dodajući da je “Kalifornija dugo bila najraskošnija i najkorumpiranija od svih 50 država.” Investitor rizičnog kapitala Chamath Palihapitiya gotovo svakodnevno se oglašava na X platformi, nazivajući predloženi porez otimanjem imovine i objavljujući ekonomske podatke koji pokazuju rast javne potrošnje. “Nemojte reći da vas nismo upozorili”, napisao je u utorak, nazivajući prijedlog “apsolutno užasnom idejom” koja će uništiti kalifornijsku tehnološku ekonomiju.

Larry Ellison, Foto: Reuters

Neki su već spakovali kofere

Neki dugogodišnji stanovnici već pakuju kofere. Larry Ellison iz Oraclea – koji je preselio svoju registraciju birača na Floridu 2023. godine – posjeduje nekretnine vrijedne više od milijardu dolara, uključujući havajsko ostrvo i kompleks na plaži u Manalapanu na Floridi; u decembru je prodao kuću u Pacific Heightsu za 45 miliona dolara, što bi se moglo povezati s rokom za utvrđivanje prebivališta 1. januara 2026. godine u slučaju poreza na milijardere. Suosnivač Googlea, Larry Page, u međuvremenu je u decembru potrošio 173,5 miliona dolara na dvije nekretnine u Miamiju, neposredno prije roka za preseljenje, prema nekim izvorima. Više od 45 kompanija povezanih s Pageom podnijelo je zahtjeve za zatvaranje svojih preduzeća ili preseljenje iz države posljednjih sedmica, prema analizi New York Timesa. Peter Thielova investicijska firm, Thiel Capital, objavila je posljednjeg dana 2025. godine da je otvorila ured u Miamiju, dok je sam Thiel, koji se nastanio u Kaliforniji prije skoro 50 godina, u decembru donirao tri miliona dolara Kalifornijskom poslovnom okruglom stolu (California Business Roundtable), državnom poslovnom udruženju koje će se protiviti porezu. Čak su i neki demokrati kritikovali prijedlog. Osnivač LinkedIna, Reid Hoffman, nazvao je predloženi porez “toliko loše osmišljenim na toliko mnogo nivoa da se svi njegovi ogromni nedostaci ne mogu nabrojati u jednoj objavi na društvenim mrežama”.

U međuvremenu, demokratski guverner Gavin Newsom je u ponedjeljak izjavio za New York Times da će se boriti protiv prijedloga o zaštiti savezne vlade. Samo je jedan milijarder javno pokazao ravnodušnost. “Odabrali smo živjeti u Silicijskoj dolini i kakve god poreze odluče primijeniti, neka bude tako”, rekao je Jensen Huang iz Nvidije za Bloomberg TV. “Nemam problema s tim.”

Mark Zuckerberg, Foto: Zuffa LLC

Najbolje mjesto za sticanje bogatstva

Ova poreska bitka nije nova. Kalifornija već ima najvišu stopu poreza na dohodak u SAD-u, od 13,3 posto, uključujući dodatni porez od jedan posto na prihode preko milion dolara, koji je uveden referendumom 2004. godine. Neki milijarderi su odavno napustili saveznu državu. “Svi će otići u države oslobođene poreza. Zašto bi iko uopšte pokrenuo posao u državi poput Kalifornije?”, kaže Russell Savage, koji je 2001. godine pokrenuo energetsko piće Rockstar uz pomoć hipoteke od 50.000 dolara na stan u Sausalitu. Savage, ranije poznat kao Russ Weiner, preselio se na Floridu prije skoro dvije decenije. “Larry Ellison je otišao. Ja sam otišao. Elon Musk je otišao. Možete nastaviti unedogled. Dokazi su jasni.”

I zaista, više od 30 milijardera je napustilo Kaliforniju od 2010. godine, iz različitih razloga, uključujući rizičnog kapitalistu Jima Breyera, suosnivača Palantira Joea Lonsdalea i vlasnicu lanca In-N-Out Lynsi Snyder.

Ali uprkos pritužbama i odlascima, Kalifornija i dalje ima snažnu privlačnost i vjerovatno je i dalje najbolje mjesto za sticanje bogatstva u tehnološkom sektoru. Zahvaljujući zlatnoj groznici za umjetnu inteligenciju, Zlatna država dom je rekordnih 246 milijardera, u odnosu na 219 u martu, kada je Forbes objavio svoju listu milijardera za 2025. godinu. To je više nego bilo koja druga država. New York, također država s visokim porezima, slijedi sa 157 milijardera, dok Florida ima 130, a Teksas samo 85. Kombinirano bogatstvo kalifornijskih milijardera iznosi 2,1 bilion dolara, što je također rekord, s porastom od 19 posto od marta – više nego trostruko više od poreznog zakona o kojem se raspravlja. (Ako Page i Brin, čije kombinovano bogatstvo prelazi 500 milijardi dolara, zaista napuste državu, taj broj bi mogao značajno pasti.)

Novi porez bi donio 100 milijardi dolara

Akademici koji su pomogli u izradi prijedloga nisu previše zabrinuti. „Kada se prašina slegne, akademska literatura dosljedno i jasno pokazuje da se vrlo malo, ako ih uopće ima, ljudi zapravo seli“, kaže David Gamage, jedan od autora prijedloga i profesor prava na Univerzitetu Missouri. Gamage i njegove kolege procjenjuju (na osnovu Forbesovih procjena bogatstva milijardera, kažu) da bi porez prikupio oko 100 milijardi dolara od više od 200 milijardera Kalifornije i da bi se taj novac slio u državni budžet između 2027. i 2031. Forbesova analiza, zasnovana na bogatstvu kalifornijskih milijardera od 11. januara, daje tu cifru nešto veću – oko 104 milijarde dolara. Prosječni kalifornijski milijarder morao bi platiti oko 147 miliona dolara, ali potencijalni poreski račun bi se kretao od manje od 50 miliona do 13,4 milijarde dolara za Pagea, ako prijedlog prođe i ako se utvrdi da je stanovnik Kalifornije. Naravno, ove brojke će se mijenjati svakodnevno u zavisnosti od kretanja na berzi: dok se planira da prebivalište bude određeno mjestom stanovanja 1. januara, neto vrijednost će se mjeriti otprilike godinu kasnije. Niko ne zna šta će se do tada dogoditi sa cijenama akcija, niti koje će trikove koristiti oni koji ostanu kako bi izbjegli nadolazeći poreski račun.

Procjena koliko bi neki od najbogatijih milijardera Kalifornije morali platiti prema predloženom planu, izračunata na osnovu njihovog trenutnog bogatstva

Larry Page

Procijenjeni porezni račun: 13,4 milijarde dolara

Rođen u Michiganu, prije skoro tri decenije otišao je na zapad kako bi pohađao postdiplomski studij na Stanfordu i tamo osnovao tehnološkog giganta Alphabet (matična kompanija Googlea). Sada se čini spremnim da ode. U proteklom mjesecu, više od 45 kompanija povezanih s Pageom podnijelo je zahtjev za zatvaranje ili preseljenje iz države.

Page, član odbora Alphabeta i najveći pojedinačni dioničar kompanije sa sjedištem u Mountain Viewu, navodno je u decembru potrošio 101,5 miliona dolara na luksuzno imanje na plaži u Miamiju i još 72 miliona dolara na obližnju vilu – neposredno prije roka za napuštanje države ako porez stupi na snagu. Za sada, barem formalno, još uvijek je naveden kao vlasnik dvije kuće u Palo Altu u Kaliforniji, čija se vrijednost procjenjuje na oko 33 miliona dolara.

Sergey Brin

Procijenjeni poreski račun: 12,4 milijarde dolara

Pageov kolega sa Stanforda, Brin, suosnivač je Googlea u garaži prijateljice Susan Wojcicki (preminula 2024.) u Menlo Parku u Kaliforniji. Dva puta razveden i s najmanje troje djece u Kaliforniji, posjeduje tri nekretnine u Los Altosu i Malibuu, ukupne vrijednosti oko 57 miliona dolara. U proteklom mjesecu, Brin se pridružio Pageu u smanjenju veza s državom, navodno zatvarajući ili preseljavajući najmanje 15 kompanija povezanih s njegovim imenom iz Kalifornije – od kojih je sedam, prema The New York Timesu, preseljeno u Nevadu.

Mark Zuckerberg

Procijenjeni poreski račun: 11 milijardi dolara

Zuckerberg je osnovao Facebook u svojoj studentskoj sobi na Harvardu prije nego što je kompaniju preselio u Silicijsku dolinu ubrzo nakon njenog pokretanja 2004. godine. Sada poznat kao Meta, internet gigant također posjeduje Instagram i WhatsApp, a posljednjih godina je uložio mnogo u umjetnu inteligenciju. Zuckerberg i njegova supruga imaju duboke veze s Kalifornijom: par je donirao više od 600 miliona dolara sistemu Univerziteta Kalifornije i 75 miliona dolara Općoj bolnici San Francisca. Posjeduju pet privatnih nekretnina u Palo Altu ukupne vrijednosti od skoro 50 miliona dolara, a imaju i kuću na jezeru Tahoe vrijednu 71 milion dolara.

Jensen Huang

Neto vrijednost: 160 milijardi dolara

Procijenjeni poreski račun: 8 milijardi dolara

Huang, rođen na Tajvanu, magistrirao je na Stanfordu i skicirao ideju za Nvidiju na štandu u Denny'su u San Joseu 1993. godine. Sa sjedištem u Santa Clari, ovaj proizvođač čipova postao je jedna od najtraženijih dionica u periodu procvata vještačke inteligencije. Huang je također najistaknutiji kalifornijski milijarder koji kaže da se neće protiviti porezu, rekavši prošle sedmice za Bloomberg TV da ga nije ni razmatrao. “Odabrali smo živjeti u Silikonskoj dolini i kakve god poreze odluče uvesti, neka bude tako. To je potpuno u redu sa mnom.”

Peter Thiel

Neto vrijednost: 26 milijardi dolara

Procijenjeni poreski račun: 1,5 milijardi dolara

Thiel, koji se s porodicom preselio u Kaliforniju oko 1977. godine, a kasnije diplomirao na Univerzitetu Stanford i Pravnom fakultetu Stanford, pomogao je u osnivanju ili finansiranju nekih od najistaknutijih kompanija u Silicijskoj dolini, uključujući Facebook, PayPal i Palantir. Dugogodišnji je pristalica Donalda Trumpa, a njegova firma za rizični kapital nekada je zapošljavala sadašnjeg potpredsjednika JD Vancea. Thiel razmatra napuštanje Kalifornije i nedavno je donirao tri miliona dolara Kalifornijskom poslovnom okruglom stolu, lobističkoj organizaciji koja se protivi predloženom porezu. U međuvremenu, njegova investicijska firma sa sjedištem u Los Angelesu, Thiel Capital, nedavno je potpisala ugovor o zakupu poslovnog prostora u Miamiju, navodi se u saopštenju za javnost.

Steven Spielberg

Procijenjeni poreski račun: 350 miliona dolara

Spielberg se preselio u Kaliforniju radi studija i diplomirao na Državnom univerzitetu Long Beach. Slavni režiser je suosnivač dva velika filmska studija – Amblin Entertainment, osnovan 1980. godine, i DreamWorks, pokrenut 1994. godine – oba sa sjedištem u kalifornijskom Universal Cityju. Sada živi u vili u Pacific Palisades, vrijednoj procijenjenih 30 miliona dolara.

George Lukas

Neto vrijednost: 5,3 milijarde dolara

Procijenjeni poreski račun: 250 miliona dolara

Lucas je odrastao u Modestu i pohađao Univerzitet Južne Kalifornije prije nego što je osnovao Lucasfilm u San Franciscu. Kultni “Skywalker Ranch” reditelja Ratova zvijezda i njegova Fondacija za obrazovanje Georgea Lucasa nalaze se u okrugu Marin. Lucas također posjeduje vilu u Carpinteriji vrijednu 40 miliona dolara, imanje u San Anselmu procijenjeno na 50 miliona dolara i vilu u Los Angelesu vrijednu procijenjenih 35 miliona dolara.

Kim Kardashian

Procijenjeni poreski račun: 90 miliona dolara

Kardashian je odrasla u Los Angelesu i postala poznata kao medijska zvijezda zahvaljujući emisiji “Keeping Up With the Kardashians”, koja se tamo snima. Godine 2019. milijarderka je osnovala Skims, kompaniju za donje rublje sa sjedištem u Los Angelesu, i okušala se u dobijanju advokatske licence u Kaliforniji. Kardashian posjeduje četiri nekretnine u državi, uključujući vilu u Malibuu vrijednu 63 miliona dolara i imanje Hidden Hills koje je dijelila sa bivšim suprugom Kanyeom Westom .

Magic Johnson

Procijenjeni poreski račun: 75 miliona dolara

Johnson je cijelu košarkašku karijeru proveo u dresu Los Angeles Lakersa, s kojima je pet puta osvojio NBA titulu, a jedno vrijeme je bio i suvlasnik kluba. Njegova investicijska firma, Magic Johnson Enterprises, ima sjedište u Beverly Hillsu i investirala je u druge sportske franšize, uključujući LA Dodgerse, Washington Commanderse i Washington Spirit. Johnson je važna društvena ličnost u Kaliforniji, a u njegovu čast jedan park nosi ime Magic Johnson Park, zbog njegovog doprinosa zajednici. U Kaliforniji posjeduje dvije nekretnine čija je ukupna vrijednost blizu 30 miliona dolara.

LeBron James

Procijenjeni poreski račun: 60 miliona dolara

James, najbolji strijelac NBA lige svih vremena, igrao je za Los Angeles Lakerse posljednjih sedam godina. Njegova glavna rezidencija je vila u Brentwoodu koju je kupio 2017. godine, ali trenutno gradi još raskošnije imanje u Beverly Hillsu, na zemljištu koje je kupio 2020. godine za 37 miliona dolara. Također je investitor u lanac Blaze Pizza sa sjedištem u Pasadeni, koji 2024. godine seli svoje sjedište u Atlantu.

Arnold Schwarzenegger

Procijenjeni poreski račun: 60 miliona dolara

Schwarzenegger je bio guverner Kalifornije od 2003. do 2011. godine. Tokom svog mandata, predložio je ustavne amandmane kojima bi se Kaliforniji zabranilo da troši više nego što prikupi od poreza, kako bi se obuzdao budžetski deficit, privremeno je stavio stotine hiljada državnih službenika na neplaćeno odsustvo, povećao minimalnu platu i zalagao se za uvođenje univerzalnog zdravstvenog osiguranja. Austrijski bodibilder i glumac posjeduje vilu u Los Angelesu vrijednu 23 miliona dolara i komercijalne nekretnine vrijedne više od 20 miliona dolara.

Forbesov tim: Kirk Ogunrinde, ALicia Park, Luisa Kroll, Janet Novack i Chase Peterson-Withorn