Može li Iran zaista potopiti američki nosač aviona USS Gerald R. Ford

Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana posljednjih godina više puta su dolazile na ivicu otvorenog rata, a svaki put kada američki nosač aviona uplovi u regiju Perzijskog zaljeva ili istočnog Mediterana, pitanje koje dominira javnim prostorom glasi, može li ga Iran zaista pogoditi. Posebna pažnja usmjerena je na najmoderniji i najveći američki nosač aviona, USS Gerald R. Ford.

Prema izvještajima relevantnih svjetskih medija poput CNN-a, BBC-ja i Forbesa, raspoređivanje nosača klase Ford predstavlja snažan signal američke vojne moći i odvraćanja. Ovi mediji naglašavaju da prisustvo takvog broda u blizini Irana nije samo simbolično, već ima jasnu stratešku funkciju, omogućava izvođenje zračnih operacija, projekciju sile i brzu reakciju na eventualne prijetnje.

USS Gerald R. Ford je tehnološki najnapredniji nosač aviona na svijetu, dug preko 330 metara, sposoban nositi više od 70 letjelica, uključujući borbene avione F 35 i F A 18, kao i sofisticirane radarske i elektronske sisteme. Forbes u svojim vojnim analizama ističe da je riječ o platformi dizajniranoj da izdrži savremene prijetnje, uključujući balističke i krstareće rakete.

Nosač aviona USS Gerald R. Ford: REUTERS/Stelios Misinas

S druge strane, BBC i CNN u analizama o iranskim vojnim kapacitetima navode da Iran raspolaže širokim spektrom balističkih i protubrodskih raketa, kao i dronovima dugog dometa. Iran je posljednjih godina značajno unaprijedio raketni program, uključujući razvoj projektila koji su namijenjeni gađanju pomorskih ciljeva. Teoretski gledano, takvi sistemi mogu predstavljati prijetnju velikim ratnim brodovima.

Međutim, ključno pitanje nije da li Iran može ispaliti raketu prema nosaču, već da li bi je mogao uspješno pogoditi. Prema analizama CNN-a i stručnjacima koje citira BBC, američki nosači aviona nikada ne djeluju sami. Oko njih se formira tzv. udarna grupa, sastavljena od razarača, krstarica, podmornica i logističkih brodova. Ti brodovi posjeduju višeslojne sisteme protuzračne i proturaketne odbrane, uključujući Aegis sistem i napredne presretače koji su dizajnirani upravo za obaranje balističkih i krstarećih raketa.

Forbes naglašava da bi za uspješan pogodak bilo potrebno istovremeno lansiranje većeg broja projektila, precizno izviđanje, probijanje elektronskih ometanja i savladavanje više obrambenih prstenova. U realnim uslovima, to je izuzetno složen i rizičan poduhvat. Vojni analitičari ističu da nijedan američki nosač aviona u modernoj historiji nije potopljen u borbenim uslovima, upravo zbog snažne zaštite i stalnog kretanja na otvorenom moru.

Bombardovanje Teherana: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

U scenariju u kojem bi Iran ipak uspio teško oštetiti ili pogoditi nosač poput Gerald R. Forda, posljedice bi bile ogromne. CNN navodi da bi takav događaj predstavljao dramatičnu eskalaciju i gotovo sigurno doveo do masovnog američkog odgovora, sa rizikom širenja sukoba na cijeli region Bliskog istoka. BBC upozorava da bi to imalo i globalne posljedice po energetsku sigurnost i međunarodnu stabilnost, posebno zbog strateškog značaja Hormuškog moreuza.

Zaključno, prema provjerenim analizama relevantnih svjetskih medija, Iran posjeduje kapacitete da pokuša napad na američki nosač aviona, ali uspješan pogodak, a naročito njegovo potapanje, ostaje izuzetno malo vjerovatan scenarij zbog složenih i višeslojnih sistema zaštite koje takvi brodovi imaju. Sama mogućnost takvog napada, međutim, ostaje snažan faktor napetosti u već ionako krhkom sigurnosnom okruženju Bliskog istoka.