Iranski potez koji može uzdrmati tržište, zatvaranje Hormuškog moreuza prijeti eksplozijom cijena nafte

Hormuški moreuz predstavlja jedno od najvažnijih i najosjetljivijih energetskih uskih grla na svijetu, čija stabilnost direktno utiče na globalnu ekonomiju, cijene energenata i geopolitičku ravnotežu. Nakon američkih i izraelskih napada na iranske ciljeve i odluke Irana da zatvori ovaj strateški prolaz, svijet se suočava s mogućnošću jedne od najtežih energetskih kriza u modernoj historiji.

Ovaj relativno uzak morski prolaz, koji na najužem dijelu iznosi svega oko 33 kilometra, povezuje Perzijski zaljev s Omanskim zaljevom i Arapskim morem, omogućavajući izvoz energenata iz najvažnijih svjetskih proizvođača nafte i plina, uključujući Saudijsku Arabiju, Irak, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Iran. Uprkos svojoj ograničenoj širini, značaj moreuza je ogroman, jer kroz njega svakodnevno prolazi između 16 i 20 miliona barela nafte, što predstavlja približno petinu ukupne svjetske potrošnje. Osim toga, kroz ovaj prolaz transportuje se i više od 30 posto globalne trgovine ukapljenim prirodnim plinom, posebno iz Katara, jednog od vodećih svjetskih izvoznika.

Reuters

Posebno su zavisne azijske ekonomije, jer čak 82 posto nafte koja prolazi kroz Hormuški moreuz završava na tržištima Azije. Kina, Indija, Japan i Južna Koreja u velikoj mjeri oslanjaju se na stabilan protok energenata kroz ovaj prolaz, što znači da bi svaka blokada imala neposredne posljedice po njihove ekonomije, industriju i energetsku sigurnost. Posljedično, poremećaji u Hormuškom moreuzu ne bi ostali regionalni problem, već bi izazvali globalne ekonomske potrese.

U slučaju potpune blokade, prva i najvidljivija posljedica bio bi nagli rast cijena nafte. Procjene ukazuju da bi cijene mogle porasti daleko iznad sadašnjih nivoa, u ekstremnim scenarijima čak do 250 dolara po barelu. Takav rast automatski bi povećao troškove transporta, proizvodnje i električne energije, što bi dovelo do rasta inflacije, poskupljenja hrane, industrijskih proizvoda i usluga širom svijeta. Budući da je nafta temelj savremene ekonomije, njen nagli rast cijene izazvao bi lančanu reakciju koja bi usporila globalni ekonomski rast i povećala rizik od recesije.

Finansijska tržišta bi također reagovala snažnim poremećajima. Investitori bi se okrenuli sigurnijim oblicima imovine, dok bi berze širom svijeta vjerovatno zabilježile pad vrijednosti. Istovremeno, države koje zavise od uvoza energije suočile bi se s naglim povećanjem troškova, što bi dodatno opteretilo njihove budžete i valute.

Iran posjeduje značajne vojne kapacitete koji mu omogućavaju da ozbiljno ugrozi plovidbu kroz moreuz. Njegove pomorske snage raspolažu brzim napadačkim brodovima, podmornicama, pomorskim minama i protubrodskim raketama. Čak i ograničeni napadi ili postavljanje mina mogli bi učiniti prolaz previše opasnim za komercijalni saobraćaj, što bi praktično dovelo do privremene blokade. Međutim, potpuna i dugotrajna blokada bila bi teško održiva, jer Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici imaju snažno vojno prisustvo u regiji i strateški interes da osiguraju slobodu plovidbe.

Važno je naglasiti da bi zatvaranje moreuza nanijelo ekonomsku štetu i samom Iranu, jer bi izgubio ključni izvozni kanal za vlastitu naftu. To pokazuje da je Hormuški moreuz ne samo sredstvo pritiska, već i tačka međusobne zavisnosti, gdje svaka eskalacija nosi ozbiljne posljedice za sve strane.

REUTERS/Rami Shlush/File

Iako postoje alternativni pravci transporta, poput naftovoda prema Crvenom moru ili Omanskom zaljevu, njihov ukupni kapacitet može nadomjestiti samo manji dio transporta koji se odvija kroz Hormuški moreuz. To znači da ne postoji realna zamjena za ovaj prolaz u kratkom roku, što dodatno povećava njegov strateški značaj.

Hormuški moreuz stoga ostaje jedna od ključnih tačaka globalne energetske sigurnosti i simbol krhke ravnoteže između geopolitike i ekonomije. Svaka prijetnja njegovom zatvaranju ima potencijal da pokrene lančanu reakciju koja prevazilazi regionalne okvire i utiče na cijeli svijet, od cijena goriva i inflacije do stabilnosti finansijskih tržišta i globalnog ekonomskog rasta.