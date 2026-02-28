Zašto često ne možete dobiti mobilni i internet signal na festivalima i sportskim utakmicama

Prije dva dana je BBC objavio izvještaj o tome zašto mobilni signal i internet često prestaju raditi na velikim događajima, poput festivala i sportskih utakmica, te zašto to predstavlja ozbiljan izazov i za organizatore i za posjetioce.

Ben Jones prihvata da je određena doza frustracije sastavni dio navijanja za fudbal. Međutim, smatra da ta frustracija treba dolaziti zbog dešavanja na terenu, a ne zato što ne može koristiti mobilni telefon da pozove prijatelja na stadionu ili provjeri rezultate drugih važnih utakmica.

„To može imati ogroman uticaj, ako ovaj tim pobijedi, ako onaj odigra neriješeno“, kaže kreativni direktor iz sjevernog Londona. „A onda uzmete telefon i shvatite da nemate ni jednu crticu signala, to je ludilo.“

Povezanost putem mobilnih i fiksnih mreža ključna je kada se ljudi okupljaju na sportskim turnirima, kulturnim festivalima ili poslovnim događajima. Kada veza zakaže, posljedice osjećaju i organizatori i posjetioci.

Jedan od najnovijih sportskih stadiona u Ujedinjenom Kraljevstvu je Evertonov Hill Dickinson stadion. Mrežna povezanost na stadionu razvijena je u saradnji sa kompanijom HPE Aruba.

Tokom utakmice, stadion obrađuje oko 11 gigabita dolaznog i odlaznog protoka podataka, uz ukupni prijenos od čak 205 terabajta podataka.

Sistem može podržati do 18.000 istovremenih Wi Fi veza, dok distribuirani antenski sistem dodatno poboljšava pokrivenost mobilnim signalom unutar stadiona. „To znači da znate da će vaš telefon raditi“, kaže Phil Davies, IT direktor Everton Football Cluba.

Ova infrastruktura omogućava klubu da ispuni potrebe televizijskih kuća i fotografa, ali i hitnih službi i sigurnosnih timova.

Mreža je također ključna za cjelokupno iskustvo navijača, od digitalnih karata i mapa stadiona, do bezgotovinskog plaćanja pića, hrane i suvenira.

U svijetu fudbala, organizacije poput Premier lige, UEFA i FIFA imaju stroge zahtjeve kada je riječ o mrežnoj povezanosti, prije svega zbog ogromnih potreba televizijskog prijenosa.

Veliki događaj poput finala Lige prvaka uključuje 40 ili više kamera.

Svaka od njih zahtijeva oko 1,5 gigabita u sekundi protoka, procjenjuje Peter Coppens iz telekomunikacijske kompanije Colt Technology.

Zbog toga su obično potrebne dvije optičke veze velikog kapaciteta koje ulaze i izlaze iz stadiona.

Za poređenje, britanski regulator Ofcom smatra da je 10 megabita u sekundi za preuzimanje i 1 megabit u sekundi za slanje podataka „pristojna“ brzina kućnog interneta, što je čak 150 puta manje od potrebnog kapaciteta za jednu utakmicu Lige prvaka.

Iako noviji objekti imaju ugrađenu naprednu mrežnu infrastrukturu, mnogi posjetioci drugih lokacija i dalje imaju problema sa signalom.

Osnovni fizički uslovi igraju veliku ulogu. Stadion od čelika i betona, ispunjen hiljadama ljudi, predstavlja izuzetno nepovoljno okruženje za mrežni signal, objašnjava Elliot Townsend iz HPE Networking.

Sportski događaji stvaraju nagle skokove potražnje, posebno tokom poluvremena, dok koncerti stvaraju kontinuirano i intenzivno opterećenje mreže od početka do kraja.

Ovaj pritisak često se širi i izvan samog mjesta događaja.

„Velike mase ljudi na stadionima i kulturnim lokacijama stvaraju ogroman pritisak na mobilne mreže, često prelazeći lokalne kapacitete jer hiljade ljudi istovremeno dijele ograničeni protok“, kaže Gareth Elliott iz organizacije Mobile UK.

Mobilni operateri uvode nove tehnologije poput 5G mreže, koje omogućavaju povezivanje znatno većeg broja korisnika istovremeno. Međutim, razvoj infrastrukture često usporavaju administrativne procedure i lokalni prigovori.

„Da biste imali signal, potrebna vam je infrastruktura, a tu važnu ulogu ima sistem planiranja i odobravanja“, kaže Elliott.

On predviđa da će se vremenom kvalitet usluge i brzina poboljšavati, a određeni napredak je već vidljiv.

Poseban izazov predstavljaju privremeni događaji poput golf turnira ili muzičkih festivala, gdje se mrežna infrastruktura često postavlja samo nekoliko sedmica prije početka.

U takvim slučajevima nema prostora za grešku, posebno kod sportskih događaja gdje je svaka sekunda važna.

Ali povezanost nije važna samo za televizijske kuće. Posjetioci koriste telefone da pronađu prijatelje, pokažu ulaznice, kreću se po prostoru događaja i obavljaju plaćanja.

Istovremeno, i svi pozadinski sistemi, poput prodaje hrane i pića, kontrole ulaza i sigurnosti, zavise od stabilne mreže.

Jess Scott, članica organizacijskog tima muzičkog festivala Guilfest, ističe koliko je stabilna veza ključna i za organizatore i za posjetioce.

„Imamo Wi Fi na prodajnim mjestima i u produkcijskom uredu“, kaže ona. Ove godine festival će imati vlastiti bar, što znači da su potrebni povezani terminali za plaćanje. Ako Wi Fi prestane raditi, „nije moguće naplatiti ništa“.

Ipak, postavlja se pitanje žele li posjetioci uvijek biti potpuno povezani.

Scott kaže da neki ljubitelji muzike smatraju da je nekorištenje telefona dio autentičnog festivalskog iskustva.

Davies iz Evertona dodaje da tehnologija omogućava navijačima da dijele svoje iskustvo, ali klub također želi zadržati pravu atmosferu na stadionu.

Ako previše ljudi gleda u telefone umjesto u teren, to može umanjiti doživljaj utakmice. Potrebno je pronaći ravnotežu.

Za navijača Bena Jonesa frustracija ostaje, posebno kada neke stvari rade, poput digitalne karte ili plaćanja, ali poziv ne može uspostaviti.

„Sjedite i pomislite kako je tehnologija nevjerovatna, sve dok ne morate uraditi onu staru, klasičnu stvar, jednostavno nekoga nazvati.“

