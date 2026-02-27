Mračna strana društvenih mreža, ispovijest djevojke koja tuži Metu i YouTube zbog ovisnosti

Prema riječima mlade žene koja je pokrenula tužbu protiv kompanija Meta i YouTube, ovisnost o društvenim mrežama može započeti veoma rano i ostaviti duboke posljedice po mentalno zdravlje, piše CNN.

Kaley je počela koristiti YouTube sa samo šest godina, nakon što je preuzela aplikaciju na svoj iPod Touch kako bi gledala video zapise o kolekcijama sjajeva za usne i online dječjoj igri Animal Jam. Svoj prvi video objavila je sa osam godina, u njemu je igrala Animal Jam kao lik vidre i pjevala imitirajući britanski naglasak.

Godinu kasnije preuzela je Instagram i počela objavljivati sadržaj, zaobilazeći zaštitu koju je njena majka pokušala postaviti kako bi joj ograničila pristup aplikaciji.

Kaže da je postala ovisna. Počela je ostajati budna do kasno i krišom koristiti YouTube i Instagram čak i tokom nastave.

Nakon nekoliko godina, Kaley tvrdi da je počela samopovređivanje kako bi se nosila s depresijom, što je bio jedan od brojnih problema s mentalnim zdravljem za koje vjeruje da su uzrokovani ili pogoršani ovisnošću o društvenim mrežama.

Danas, sa 20 godina, Kaley je pred porotom u Los Angelesu opisala svoju dugotrajnu borbu s društvenim mrežama, u okviru tužbe koju su ona i njena majka podnijele protiv kompanija Meta i YouTube. Ovo je prvi put da je javnost imala priliku direktno čuti svjedočenje mlade žene koja se nalazi u središtu slučaja koji bi mogao postaviti presedan za stotine sličnih tužbi protiv tehnoloških platformi optuženih da namjerno stvaraju ovisnost kod mladih korisnika i nanose im štetu.

„Kad god bih pokušala postaviti granice sebi, nisam mogla“, rekla je Kaley, koja se na sudu spominje samo imenom jer se dio događaja odnosi na period kada je bila maloljetna.

Meta i YouTube negiraju njene tvrdnje i osporavaju ideju da društvene mreže mogu izazvati ovisnost. YouTube je doveo u pitanje količinu vremena koju Kaley tvrdi da je provodila na platformi, dok Meta smatra da su njeni problemi s mentalnim zdravljem povezani s porodičnim okolnostima.

Obje kompanije navode da su značajno ulagale u sigurnosne funkcije za mlade korisnike, uključujući roditeljske kontrole i sigurnosne postavke za tinejdžere, iako mnoge od tih mjera nisu postojale u vrijeme kada je Kaley počela koristiti platforme.

YouTube i potraga za pažnjom

Do svoje desete godine Kaley je objavila čak 200 video zapisa na YouTubeu. Kreirala je i više naloga kako bi izgledalo da njeni video zapisi imaju više oznaka sviđanja, a tražila je i od majke i sestre da ih lajkuju.

Kada njeni video zapisi nisu dobijali očekivane reakcije, osjećala se loše.

„Imala sam osjećaj da nisam trebala objaviti video, da je bio glup ili da sam izgledala loše“, rekla je. Gubitak pretplatnika učinio je da se osjeća bezvrijedno.

Uprkos uvredama i maltretiranju koje je doživjela na YouTubeu, nije napustila platformu jer ju je sama pomisao na to uznemiravala više nego negativni komentari. Jednom je isključila obavještenja, ali se ubrzo vratila.

„Željela sam vidjeti šta ljudi govore i ko lajkuje moje video zapise“, rekla je.

Funkcija automatskog pokretanja video zapisa često ju je zadržavala na platformi duže nego što je planirala.

„Rekla bih sebi da ću prestati nakon tog videa, ali bi se automatski pokrenuo sljedeći i ostala bih satima“, izjavila je. Dodala je da je provodila gotovo svo svoje vrijeme na YouTubeu i da ga je često koristila krišom tokom nastave.

YouTube tvrdi da podaci s njenog prijavljenog naloga pokazuju da ga je koristila kratko vrijeme svaki dan. Advokat kompanije izjavio je da Kaley nije ovisna o YouTubeu i da podaci pokazuju minimalnu upotrebu spornih funkcija.

Međutim, njen advokat tvrdi da je, kao i mnoga druga djeca, platformu često koristila bez prijavljivanja na nalog, posebno tokom prve dvije godine korištenja.

Sud je pogledao i video u kojem Kaley, tada tinejdžerka, prikazuje svoju večernju rutinu, leži u krevetu i koristi telefon, zatim odlazi da se istušira i ukloni šminku, a potom se vraća u krevet i nastavlja koristiti Instagram. Izjavila je da je njena večernja rutina i danas veoma slična.

Instagram, filteri i slika o sebi

Kaley tvrdi da je koristila Instagram od svoje devete do trinaeste godine bez znanja svoje majke, koristeći telefon na kojem je aplikacija već bila instalirana, čime je zaobišla zaštitu lozinkom.

Rekla je da bi aplikaciju otvarala odmah nakon buđenja i ponovo prije spavanja, a ponekad i tokom noći.

Kao i na YouTubeu, otvorila je više naloga kako bi povećala broj lajkova, a koristila je i aplikaciju koja je obećavala dodatne lajkove putem automatizovanih naloga.

Posebno je govorila o korištenju filtera za uljepšavanje koji mogu izmijeniti izgled lica, povećati oči ili smanjiti nos. Tvrdi da su ti filteri doprinijeli razvoju poremećene slike o vlastitom tijelu, zbog čega i danas provodi tri do četiri sata svakog jutra uređujući svoj izgled.

„U jednom periodu gotovo sve moje fotografije imale su filter“, rekla je.

U jednom objavljenom postu sa prijateljima stajao je opis, izgledamo užasno, samo stavite filter.

Njena bivša terapeutkinja svjedočila je da je Kaley, kada je upitana kako bi izgledao njen savršen dan, odgovorila da bi bila ljepša, bez punih obraza i nesavršenosti.

„Imala sam osjećaj da moram stalno biti na Instagramu, a ako nisam, mislila sam da propuštam nešto“, rekla je.

Meta tvrdi da su njeni problemi povezani s teškim djetinjstvom, uključujući nasilnog oca i složen odnos s majkom, a ne s društvenim mrežama.

Kaley je priznala da je njihov odnos nekada bio težak, ali vjeruje da je njena majka činila najbolje što je mogla u teškim okolnostima. Dodala je da su društvene mreže pogoršale njeno stanje, preuzele njenu pažnju i udaljile je od prijatelja, porodice i hobija.

Izjavila je da je razmišljala o samoubistvu dok se borila s nesigurnošću, povlačenjem iz društva, depresijom i anksioznošću.

Na kraju je rekla da vjeruje da bi joj život bio bolji bez društvenih mreža. Ipak, priznaje da njihov utjecaj i dalje traje, ponekad se i danas krišom povuče na posao kako bi koristila aplikacije, a razmišlja i o karijeri u marketingu na društvenim mrežama.

