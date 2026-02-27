Dekodiranje Trumpove strategije prema Iranu: Između prijetnje ratom i ponude za historijski dogovor

Analiza autora Johna Millera, objavljena na CNN-u, otkriva složenu i višeslojnu strategiju administracije predsjednika Donald Trump prema Iranu, strategiju koja kombinuje maksimalni vojni pritisak sa potencijalno najširim diplomatskim ustupcima u modernoj historiji odnosa dvije države.

Prema analizi koju potpisuje autor ove studije za CNN, Sjedinjene Američke Države trenutno raspoređuju vojnu silu u Perzijskom zaljevu u obimu kakav nije viđen od rata u Iraku. Ovaj potez izazvao je intenzivne rasprave među diplomatama, generalima i obavještajnim službama širom svijeta, dok pokušavaju razumjeti stvarne namjere Trumpove administracije.

Trumpova javna poruka, spriječiti nuklearni Iran, ali bez otkrivanja cijele strategije

Kako navodi autor, Trump je u obraćanju o stanju nacije jasno rekao da mu je cilj spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje. Međutim, prema CNN-u, predsjednik nije precizirao konkretne uslove, crvene linije niti tačku nakon koje bi uslijedila vojna akcija.

Trump je naglasio da želi diplomatsko rješenje, ali je istovremeno poslao jasnu poruku da Iran mora nedvosmisleno odustati od nuklearnog oružja. S druge strane, iranske vlasti tvrde da takav program ni ne razvijaju, što dodatno komplikuje situaciju.

Autor analize na CNN-u objašnjava da ključni paradoks Trumpove strategije leži u sljedećem, Washington od Irana traži da odustane od stvari koje trenutno nema, dok mu zauzvrat nudi gotovo sve što trenutno nema, uključujući ekonomski oporavak i reintegraciju u globalni sistem.

Tri ključna zahtjeva Washingtona prema Teheranu

Prema analizi, američka strategija fokusira se na tri ključna elementa.

Prvo, Iran mora trajno odustati od obnove nuklearnog programa. Nakon izraelskih i američkih napada na ključne nuklearne objekte 2025. godine, sposobnost Irana da razvije nuklearno oružje značajno je oslabljena.

Drugo, Iran mora zaustaviti razvoj interkontinentalnih balističkih raketa koje bi mogle predstavljati prijetnju daleko izvan Bliskog istoka. Prema procjenama američkih obavještajnih službi, takve rakete bi omogućile Iranu globalni nuklearni domet.

Treće, Iran mora odustati od obnove mreže savezničkih i proxy grupa koje uključuju organizacije poput Hezbollaha u Libanonu i Huta u Jemenu. Ova mreža, koju Iran naziva osovinom otpora, pretrpjela je ozbiljne gubitke, ali i dalje predstavlja ključni instrument iranskog regionalnog uticaja.

Kako naglašava CNN i autor John Miller, upravo ova tri elementa čine srž američkih zahtjeva.

Šta Iran dobija zauzvrat, kraj izolacije i ekonomski preporod

Prema analizi, američka ponuda je jednako značajna kao i prijetnja. Ukoliko Iran pristane na ove uslove, Washington je spreman ukinuti razorne ekonomske sankcije koje su godinama gušile iransku ekonomiju.

To bi omogućilo Iranu povratak u globalnu ekonomiju, povećanje trgovine, pristup investicijama i značajno poboljšanje životnog standarda stanovništva.

CNN i autor John Miller ističu da se Trumpova strategija zasniva na klasičnom modelu pritiska i nagrade, vojna sila predstavlja prijetnju, dok ekonomski oporavak predstavlja motivaciju za kompromis.

Vojna prijetnja kao instrument pregovora, ali ne nužno i promjena režima

Jedno od ključnih pitanja koje postavlja CNN u ovoj analizi jeste da li je krajnji cilj promjena režima u Iranu. Prema Johnu Milleru, to nije nužno primarni cilj.

Iskustva iz prošlosti pokazala su da pokušaji nasilne promjene režima često donose visoke troškove i nepredvidive posljedice. Umjesto toga, Trumpova administracija djeluje fokusirano na promjenu ponašanja režima, a ne nužno na njegovu smjenu.

CNN naglašava da je cilj dugoročna stabilnost i sprečavanje Irana da ponovo razvije vojni kapacitet koji bi zahtijevao nove vojne intervencije u budućnosti.

Ključna dilema, ideologija ili opstanak režima

Kako zaključuje John Miller, najveća nepoznanica nije šta SAD želi, nego šta Iran želi.

Iranski režim je izgrađen na ideji otpora Zapadu i političke nezavisnosti. Prihvatanje američkih uslova značilo bi dramatičan zaokret u toj politici.

Međutim, Iran se suočava sa ozbiljnom ekonomskom krizom, unutrašnjim nezadovoljstvom i oslabljenim regionalnim uticajem. To povećava vjerovatnoću da bi režim mogao napraviti kompromis radi vlastitog opstanka

John Miller jasno naglašavaju da trenutna situacija nije održiva dugoročno. Sjedinjene Američke Države ne mogu držati ogromnu vojnu silu u regiji bez konkretnog ishoda, dok Iran ne može ignorisati rastući pritisak bez posljedica.

Kako zaključuje, i Washington i Teheran približavaju se trenutku odluke. Ishod tog procesa mogao bi redefinisati ravnotežu moći na Bliskom istoku i odrediti sigurnosnu arhitekturu regiona za naredne decenije.