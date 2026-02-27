Instagram će upozoravati roditelje ako tinejdžeri traže sadržaj o samopovređivanju

Kompanija Meta (Instagram) je najavila da će uskoro početi proaktivno upozoravati roditelje ako njihov tinejdžer pretražuje sadržaj vezan za samoubistvo ili samopovređivanje na Instagramu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovaj potez kompanije, iako ima cilj da poboljša sigurnost djece na društvenim mrežama, može više naškoditi nego koristiti porodicama.

Instagram je danas objavio da će najnovija zaštita slati poruke roditeljima ako njihovo dijete u kratkom vremenskom periodu više puta pretražuje određene termine povezane sa samopovređivanjem ili samoubistvom. Kompanija nije precizirala koje pretrage ili u kojem vremenskom okviru će pokretati upozorenja, ali je navela da je “odabrala prag” koji je oprezan po prirodi.

Prvo SAD, Britanija, Australija i Kanada

Upozorenja će prvo uvesti u SAD, Velikoj Britaniji, Australiji i Kanadi sljedeće sedmice, a tokom godine i u drugim regionima.

U Velikoj Britaniji, koja razmatra zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina, direktor fondacije za prevenciju samoubistava nazvao je novi plan “nezgrapnim” i “rizičnim”. Upozorava da će takva obavještenja vjerovatno “ostaviti roditelje u panici i nespremne za osjetljive i teške razgovore koji će uslijediti”. Andy Burrows, izvršni direktor Molly Rose Foundation, rekao je da bi Meta prvo trebalo da riješi svoj interni algoritam koji i dalje “aktivno” preporučuje štetan sadržaj mladima, prije nego što “objavi još jednu cinično tempiranu vijest koja svaljuje odgovornost na roditelje”.

Meta je osporila tvrdnje fondacije da trenutni standardi sigurnosti Instagrama nisu dovoljno efikasni da ograniče ono što tinejdžeri vide na aplikaciji.

Foto: REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Sigurnosne funkcije

Instagram je oduvijek bio dostupan korisnicima starijim od 13 godina, ali je 2024., kompanija počela da zahtijeva da mladi korisnici koriste “tinejdžerske naloge” kako bi se riješile zabrinutosti roditelja, uključujući izlaganje neprimjerenom sadržaju, online zlostavljanje i previše vremena pred ekranom.

Meta je inicijalno implementirala sigurnosne funkcije koje su teorijski korisne, ali su u praksi kritikovane od strane stručnjaka jer zapravo ne štite djecu. Dvoje zaposlenih u Meti prošle godine svjedočilo je pred Kongresom da su djeca bila izložena nasilju, seksualnim slikama i sadržaju za odrasle uprkos zaštiti. Također, pedofili su tražili od djece da šalju gole fotografije i učestvuju u seksualnim radnjama.

Prošlog ljeta, Reuters je izvijestio da je Meta AI botovima bilo dozvoljeno da “angažuju djecu u romantičnim ili senzualnim razgovorima”. Studija grupa za zaštitu djece i cyber istraživača u septembru otkrila je da je 30 od 47 alata za bezbjednost tinejdžera na Instagramu “znatno neefikasno ili više ne postoji”.

Meta je osporila mnoge tvrdnje protiv svojih bezbjednosnih funkcija. Navela je da aktivno radi na tome da Instagram učini sigurnijim mjestom za tinejdžere.

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Instagram Will Alert Parents If Teens Search For Suicide, Self-Harm Content