U kojim zemljama je najlakše dobiti državljanstvo – dvije države iz regiona će vas iznenaditi

Tražite li zemlje u kojima je najlakše dobiti državljanstvo kako biste se mogli preseliti u inostranstvo ili jednostavno imati Plan B? Niste sami.

Prema nedavnoj anketi Harris, skoro polovina Amerikanaca želi dobiti drugi pasoš ili ga već ima, a otprilike četiri od deset njih kažu da su razmatrali preseljenje u inostranstvo ili planiraju to učiniti. Istovremeno, Ministarstvo odbrane SAD procjenjuje da je 4,4 miliona Amerikanaca živjelo u inostranstvu 2022. godine, što je povećanje od 42% u odnosu na 2010. godinu.

Novi izvještaj od International Living detaljno opisuje zemlje koje nude najbrže i najjednostavnije načine za sticanje državljanstva u 2026.

„Drugi pasoš ljudima može pružiti stepen fleksibilnosti koji je teško dobiti na neki drugi način“, rekla je Jennifer Stevens, izvršna urednica International Living, u intervjuu. „Otvara vrata za investicije, putovanja i duže boravke u inostranstvu, jednostavno vam daje opcije.“

Šta trebate znati o drugom pasošu

Interes za druge pasoše nije nešto novo. Prošle godine je International Living izvijestio o najlakšim zemljama za sticanje državljanstva. To je uključivalo državljanstvo po porijeklu i zlatne vize, koje nisu jeftine (posebno u mnogim evropskim zemljama, poput Grčke).

U 2026. godini pažnja se sve više usmjerava na zemlje koje nude drugačiji put: državljanstvo putem investicije. „Postoji jeftinija i (često) brža alternativa: kupovina drugog državljanstva i pasoša koji ide uz njega“, piše Ted Baumann, globalni ekspert za diverzifikaciju u International Living, u izvještaju. „Broj ljudi koji me pitaju o tome je utrostručen ili učetvorostručen od početka ove godine.“

Ali kupovina pasoša nije tako jednostavna kao što zvuči. Ne možete legalno kupiti putni dokument: prvo morate postati državljanin. I dok većina zemalja ne dopušta državljanstvo putem investicije, mala ali rastuća grupa zemalja to čini.

Državljanstvo putem investicije kao mijenjajuća industrija

Državljanstvo putem investicije je pretrpjelo značajne promjene tokom posljednje decenije.

Nakon skandala i diplomatskog pritiska, Kipar je zatvorio svoj program 2020. godine, a Malta je prestala sa ponudom nakon što je izgubila pravnu bitku s Evropskom unijom. EU je također nagovijestila da bi mogla kazniti zemlje koje prodaju državljanstvo uz bezvizni pristup Schengenu.

Kao rezultat toga, današnji programi imaju mnogo strožije provjere. „Tržište CBI (državljanstvo putem investicije) prolazi kroz globalnu transformaciju. Cijene rastu. Provjere se shvataju ozbiljno. Prevara i obmane se uklanjaju. Sumnjive ‘agencije za državljanstvo’ bivaju prisiljene da zatvore posao“, kaže Baumann.

Foto/Pexels

Prednost? Veća legitimnost. Kao što International Living navodi u svom izvještaju, rastući standardi mogu smanjiti reputacijski rizik koji je historijski bio povezan s CBI programima. „Kako CBI postaje legitimniji, stigma povezana s njim se smanjuje. Ako je želja za drugim državljanstvom iskrena, i podnosilac zahtjeva se obavezuje na ‘stvarne veze’ s tom zemljom, druge zemlje će vjerovatno tolerisati CBI“, kaže Baumann.

Ipak, investitori bi trebali biti oprezni i razumjeti posljedice. Državljanstvo putem investicije može pružiti bezvizno putovanje, finansijsku diverzifikaciju i opcionalna prava boravka. Ali ne oslobađa Amerikance od poreskih obaveza u SAD, a većina CBI zemalja se ne smatra glavnim destinacijama za preseljenje.

Za mnoge, vrijednost leži prvenstveno u posjedovanju opcija, a ne u preseljenju. U svijetu koji postaje sve neizvjesniji, posjedovanje opcija je postalo vrijedna prednost.

Evo 11 zemalja koje nude formalne programe državljanstva putem investicije u 2026. koje je International Living izdvojio u svom izvještaju. Uključeni su i osnovni detalji za svaku zemlju, iako bi svako ko istražuje ovakvu opciju trebao konsultovati stručnjaka, jer se pravila mogu (i mijenjaju).

Karibi

Karibi su epicentar programa državljanstva putem investicije, čineći većinu aktivnih ponuda širom svijeta.

St. Kitts & Nevis

1984. godine, St. Kitts & Nevis je pokrenuo program državljanstva putem investicije koji je postavio moderne standarde CBI modela. I danas ostaje mjerilo u industriji. Danas, kandidati se mogu kvalificirati putem donacije vladi od 250.000$ ili investicije od 325.000$ u odobrenu nekretninu, koja se mora držati sedam godina. Nema zahtjeva za boravkom.

Antigua & Barbuda

Antigua & Barbuda nudi jednu od fleksibilnijih opcija u regionu, zahtijevajući ili donaciju od 230.000$ ili 300.000$ u odobrenu nekretninu. Za razliku od većine konkurenata, program uključuje minimalni zahtjev fizičkog prisustva: pet dana u zemlji tokom prvih pet godina.

Dominika

Dominika je jedan od najpovoljnijih programa, sa minimalnim doprinosom od 200.000$ ili investicijom u odobrenu nekretninu. Nema zahtjeva za boravkom. Međutim, poput nekoliko karipskih zemalja, njeni bezvizni sporazumi su posljednjih godina bili podložni preispitivanju.

Grenada

Grenada se izdvaja po jedinstvenoj karakteristici: njeni državljani mogu aplicirati za američku E-2 vizu za investitore, što većina drugih karipskih programa ne nudi. Kvalifikacija počinje sa donacijom od 235.000$ ili investicijom u odobrenu nekretninu.

Saint Lucia

Saint Lucia nudi državljanstvo počevši od 240.000$ kroz donaciju ili 300.000$ u odobrenu nekretninu, bez zahtjeva za boravkom.

Evropa

Uloga Evrope na CBI tržištu se dramatično promijenila u posljednjih nekoliko godina. Evropska unija je pokazala sve manju toleranciju za članice koje prodaju državljanstvo povezano sa Schengen pristupom. Ta promjena je navela investitore da traže brže i fleksibilnije opcije izvan EU.

Sjeverna Makedonija

Sjeverna Makedonija nudi državljanstvo kroz odobrene investicije počevši od oko 200.000€, sa periodom zadržavanja od tri godine. Iako se nalazi u Evropi, nije članica EU.

Turska

Turska, koja se proteže između Evrope i Azije, dopušta kandidatima da se kvalificiraju kroz kupovinu nekretnine od 400.000$ ili depozit/investiciju od 500.000$. Imovina se obično mora držati tri godine. Turska nije članica EU, pa državljanstvo ne daje prava boravka u EU.

Bliski Istok i Afrika

Egipat

Egipat nudi jednu od najpovoljnijih ulaznih tačaka izvan Kariba, počevši od donacije od 100.000$ ili depozita od 500.000$ u banci držanog tri godine. To je relativno novi učesnik na CBI tržištu.

Jordan

Program Jordana cilja ultra-bogate pojedince, zahtijevajući otprilike 1,4 miliona$ u kvalificiranim investicijama.

Azija i Pacifik

Kambodža

Kambodža nudi državljanstvo počevši od oko 245.000$ kroz donaciju ili odobrenu investiciju.

Vanuatu

Vanuatu se često navodi kao jedna od najbržih i najlakših zemalja za dobijanje državljanstva, sa kvalifikacijom počevši od oko 130.000$. Međutim, zemlja je pod diplomatskim pritiskom koji je utjecao na bezvizne sporazume.

Laura Begley Bloom, Forbes