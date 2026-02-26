Jaja skuplja za dvije marke, a među zaključanim cijenama nema više zamjenskog mlijeka

Vladina mjera “zaključanih cijena” osnovnih prehrambenih i higijenskih proizvoda u FBiH, koja je prvobitno trebala važiti do 1. marta, bit će produžena za dodatnih 60 dana, nakon čega bi je trebala zamijeniti aplikacija uporedimo cijene. Kako je saopćeno iz resornog ministarstva, predstavnici trgovaca podržali su produženje kako bi svi učesnici na tržištu dobili dovoljno vremena za dostavu i verifikaciju podataka neophodnih za punu funkcionalnost aplikacije za upoređivanje cijena.

Osnovna namjena aplikacije je da potrošačima omogući da provjeravaju cijene proizvoda u različitim trgovinama i na osnovu toga se odlučuju gdje će obaviti najpovoljniju kupovinu.

“Cilj je osigurati transparentno i konkurentno tržište, u kojem su informacije dostupne svima pod jednakim uslovima”, kaže federalni ministar trgovine, Amir Hasičević.

Jaja od početka godine poskupjela za 2 KM, Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Kako će funkcionirati aplikacija

Aplikacija će funkcionirati kroz korisničku platformu za građane, sistem za maloprodajne objekte i administrativni panel za upravljanje podacima. Navedeno je kako će se Pravilnikom definisati administrativne i tehničke procedure, kao i obaveze trgovaca za dostavu i redovno ažuriranje cijena.

Foto: Pexels/Towfiqu barbhuiya

“Testna faza aplikacije je završena, a u toku je unos podataka za oko 70 robnih grupa koje obuhvataju više od 3.000 proizvoda. Građanima će omogućiti poređenje cijena po trgovačkim lancima, filtriranje prema mjestu stanovanja i pregled cijena u najbližim prodajnim objektima, kao i kreiranje vlastite potrošačke korpe radi provjere gdje je ukupna kupovina najpovoljnija”, kazali su iz resornog ministarstva za Fenu.

Dva artikla uklonjena sa spiska

Vladinom Odlukom neposredne kontrole cijena od januara do marta ove godine, obuhvaćena su 63 proizvoda, izuzev zamjenskog mlijeka za bebe i jaja. Zamjensko mlijeko je, navode iz ministarstva trgovine FBiH, uklonjeno sa spiska zaključanih cijena zbog povećanja njegove nabavne cijene, dok je cijena jaja korigovana, jer je u odnosu na cijenu utvrđenu početkom godine povećana za dvije KM.

Foto: REUTERS/Phil Noble

Akcija zaključavanja cijena, koju je Federalno ministarstvo trgovine usaglasilo sa poslodavcima, potrošačima i sindikatom u decembru 2023.godine, produžena je tokom 2024., i 2025. godine.

U nastavku pogledajte listu proizvoda zaključanih cijena.

Amela Hasanbašić, Forbes BiH