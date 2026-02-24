Forbes Magazin večeras u 20 sati: Međunarodni aerodrom Bihać pred prvom fazom izgradnje

U novoj emisiji Forbes Magazin koja se emitira večeras u 20 sati u programu N1, donosimo detalje vezano za izgradnju Međunarodnog aerodroma Bihać. Ekipa Forbesa BiH posjetila je kompleks na kojem bi trebao biti izgrađen aerodrom za koji je kamen temeljac položen još 2015. godine. Prelomni trenutak dolazi 2017. godine kada od Vlade FBiH stižu prva značajnija sredstva, dva miliona KM. Počinju studije izvodljivosti, projektna dokumentacija i pripremni radovi. Od tada, projekat prerasta lokalne okvire, a lokalne vlasti ga nazivaju posljednjom šansom za izlazak iz saobraćajne izolacije Unsko-sanskog kantona koji trideset godina čeka izgradnju autoputa, brze ceste ili funkcionalne željezničke veze. Dok ostatak Bosne i Hercegovine gradi ključne transportne koridore, Bosanska Krajina ostaje jedno od najslabije povezanih područja u zemlji.

Aerodrom ima pravosnažnu urbanističku saglasnost i pravosnažno odobrenje za građenje koje omogućava faznu izgradnju. U toku je pribavljanje građevinske dozvole, a očekuje se i saglasnost regulatornih tijela i Agencije za sliv rijeke Save. Kako je naglasio direktor JP Aerodrom Bihać, Anel Hadžić u narednih mjesec ili dva očekuju da dobiju građevinsku dozvolu i krenu u prvu fazu realizacije projekta.

Gost Forbes Magazina je digitalni kreator Alen Anadolac koji je zajedno sa Anesom Mulalićem odlučio riješiti problem koji je godinama opterećivao hiljade posjetilaca Nacionalnog parka Una. Turisti su, kaže, gubili i po pola dana tražeći osnovne informacije; gdje ići, šta vidjeti i kako doći do željene lokacije. Njihovo rješenje zove se Japodium.

U Forbes Magazinu donosimo i priču o američkom poduzetniku Ricku Woldenbergu, prodavaču igračaka, koji je zajedno sa nekoliko drugih poduzetnika tužio Trumpovu administarciju zbog uvođenja carina. I izašao kao pobjednik. Vrhovni sud SAD-a odlučio je ukinuti nametnute carine.

