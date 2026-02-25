Njemačka daje subvencije za kupovinu električnih vozila – ko ima pravo i koliki su iznosi

Prodaja električnih vozila (EV) u Evropi nastavit će stabilan rast u 2026. godini, potaknuta velikim subvencijama u Njemačkoj, najvećem evropskom tržištu, dok će prijetnja iz Kine donekle oslabiti, prema izvještajima i anketama.

Investicijska banka UBS prognozira da će udio prodaje električnih vozila u Evropi porasti na 25,5% tržišta u 2026. godini, odnosno na 3,2 miliona vozila, u odnosu na 21,8% u 2025. To je otprilike u skladu s planom European Union da se do 2035. godine postepeno uspostavi gotovo potpuna dominacija električnih vozila na tržištu novih automobila.

Foto/BMW iX3 EV (Sven Hoppe / picture alliance putem Getty Images)

dpa/picture alliance putem Getty Images

Investicijska istraživačka kuća Jefferies očekuje udio od 22% u 2026., dok Schmidt Automotive Research predviđa tržišni udio EV vozila od 24,7% u Zapadnoj Evropi. To uključuje pet najvećih tržišta: Njemačku, Francusku, Veliku Britaniju, Italiju i Španiju.

„Njemačka će biti glavni motor rasta tokom 2026. godine“, rekao je osnivač Matt Schmidt. „Očekujemo snažan zamah premium modela kompanija BMW, Mercedes-Benz i Volvo Cars u segmentu srednje velikih SUV vozila u narednih 12 mjeseci“, dodao je Schmidt.

BMW uvodi model iX3 s najnovijim EV dizajnom i tehnologijom „Neue Klasse“. Kompanija tvrdi da domet iznosi oko 804 kilometra uz 800-voltno brzo punjenje. Mercedes predstavlja novi GLC kao zamjenu za EQC, s dometom od oko 400 milja i brzim punjenjem. Volvo EX60 trebao bi imati domet od oko 643,7 i 800-voltno punjenje.

Više subvencija za porodice s djecom

Njemačka je ponovo uvela državne subvencije za kupovinu novih električnih vozila, pri čemu je iznos vezan za prihode domaćinstva. Maksimalno 10.000 eura (11.800 dolara) dostupno je domaćinstvima s prihodima manjim od 80.000 eura, a prag raste na 90.000 eura za porodice s dvoje djece.

Schmidt očekuje da će tržišni udio kineskih proizvođača EV vozila porasti na 11,8% u 2026. sa 11,3% prošle godine, u poređenju s 3,3% u 2020. godini. Vrhunac bi mogao dosegnuti 13% u 2027., a zatim postepeno pasti na 11,4% do 2030.

Prema francuskoj automobilskoj konsultantskoj kući Inovev, kineski brendovi su prošle godine prodali 795.000 EV i vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem širom Evrope. Najprodavaniji brend bio je SAIC Motor sa markom MG (304.000 vozila), zatim BYD sa 184.000, dok su Jaecoo (56.000) i Omoda (52.000) slijedili. Posljednja dva brenda u vlasništvu su kompanije Chery.

European Automobile Manufacturers Association saopćila je u januaru da su električna vozila činila 19,3% tržišta, u odnosu na 14,9% u istom mjesecu prošle godine, dok je ukupno tržište palo za 3,9%.

Foto/Mercedes-Benz GLC EV SUV (Sjoerd van der Wal / Getty Images)

Getty Images

Schmidt je rekao da kineski brendovi ostvaruju najbolje rezultate na evropskim tržištima bez snažnog domaćeg proizvođača, pa su Grčka, Španija i Portugal zabilježili značajnu prodaju.

Snažna prva polovina godine, ali…

„U 2026. godini predviđamo rast udjela kineskih proizvođača na regionalnom EV tržištu od svega pola procentnog poena, što je manje od polovine rasta zabilježenog između 2024. i 2025. godine. Očekujemo suprotan obrazac od 2025., sa snažnom prvom polovinom godine za Kineze i sporijom drugom polovinom, kako evropski proizvođači budu uvodili nove, jeftinije modele s LFP baterijama po sličnoj cijeni.“

(LFP baterije su jeftinije i sigurnije, ali nude nešto manji domet.)

„Također očekujemo agresivniji nastup kompanije Tesla, s konkurentnijim cijenama od 2026., kako bi spriječila daljnji pad obima prodaje i postala konkurentnija kineskim modelima tokom godine“, rekao je Schmidt.

Postoje i otvorena regulatorna pitanja koja bi ove godine mogla poremetiti evropsko EV tržište. Evropski parlament trenutno razmatra prijedlog Evropske komisije da se uvede određena fleksibilnost u plan zabrane prodaje svih novih automobila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem do 2035. godine.

To uključuje izmjenu potpune (100%) zabrane za neke ICE modele do 2035. na oko 90%. Međutim, to bi i dalje bilo vrlo strogo i praktično bi obuhvatilo samo proizvođače poput Rolls-Royce Motor Cars, Ferrari, Lamborghini i Aston Martin. To je manje od zahtjeva automobilske industrije za tehnološki neutralnim pristupom.

Također, EU pregovara o pravilima lokalnog sadržaja za subvencije. Navodno EU insistira da korisnici državnih subvencija moraju imati lokalnu montažu s najmanje 70% lokalnog sadržaja, izuzimajući baterije. Njemački proizvođači upozoravaju da bi to moglo izazvati odmazdu Kine.

Ova pravila se očekuju u danas.

Neil Winton, Forbes