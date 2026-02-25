Novi direktor Sarajevskog aerodroma upisan u sudski registar

Dok se čeka imenovanje stalne uprave i završetak tranzicije upravljačke strukture Sarajevskog aerodroma, Općinski sud u Sarajevu upisao je u sudski registar privremeni menadžment ovog bh. preduzeća; Amadea Mandića kao vršioca dužnosti direktora aerodroma, kao i Slobodana Kadijevića kao vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Prethodno je Vlada Federacije BiH razriješila, a potom imenovala novi Nadzorni odbor, nakon što su zbog istrage POSKOK-a Sanin Ramezić, tadašnji v.d Međunarodnog aerodroma Sarajevo, i više od polovine članova Nadzornog odbora dobili zabranu obavljanja dužnosti.

Nadzorni odbor

Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani su Faris Godinjak, Mirela Kapetanović i Ajla Popovac Behmen, a ova odluka je objašnjena nastojanjem da se očuva kontinuitet rukovođenja i poslovanja ovog javnog preduzeća.

Iako su glavne privremene funkcije popunjene, imenovanje pune Uprave još nije završeno.

Foto/JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

Podsjećamo, zaključkom suda iz januara 2026. godine naloženo je da aerodrom bez odlaganja izvrši dopunu prijave za upis ovlaštenih osoba u sudski registar, uključujući dostavljanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Uprave, uz rok od 30 dana.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da prati realizaciju ovih mjera.

U Informaciji o potrebi donošenja odluka u vezi sa JP Međunarodni aerodrom Sarajevo Vlade FBiH, od 28. januara, navodi se da će Vlada Federacije BiH bez odgode razmotriti i postupiti po Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora i Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, radi uspostavljanja funkcionalne upravljačke strukture Društva.

Hronologija problema

Hronologija nastalih problema u imenovanju rukovodećeg kadra Aerodroma, kreće od toga da Nadzorni odbor nije mogao imenovati Upravu, jer nije imao kvorum, a imenovanje direktora i članova Uprave po statutu preduzeća vrši upravo Nadzorni odbor. Međutim, bio je blokiran jer je sud izrekao zabranu obavljanja dužnosti tadašnjem vršiocu dužnosti direktora Rameziću i više članova Nadzornog odbora, zbog čega nije postojao kvorum za donošenje odluka. Faktički, u takvim okolnostima nije postojao organ koji bi po zakonu mogao imenovati Upravu preduzeća. U jednom trenutku, Skupština preduzeća pokušala je potvrditi imenovanje direktora, što nije mogla učiniti budući da prema statutu, ona nema nadležnost za to, već nadležnost ima isključivo Nadzorni odbor.