Novi direktor Sarajevskog aerodroma upisan u sudski registar
Dok se čeka imenovanje stalne uprave i završetak tranzicije upravljačke strukture Sarajevskog aerodroma, Općinski sud u Sarajevu upisao je u sudski registar privremeni menadžment ovog bh. preduzeća; Amadea Mandića kao vršioca dužnosti direktora aerodroma, kao i Slobodana Kadijevića kao vršioca dužnosti izvršnog direktora za razvoj aerodroma.
Prethodno je Vlada Federacije BiH razriješila, a potom imenovala novi Nadzorni odbor, nakon što su zbog istrage POSKOK-a Sanin Ramezić, tadašnji v.d Međunarodnog aerodroma Sarajevo, i više od polovine članova Nadzornog odbora dobili zabranu obavljanja dužnosti.
Nadzorni odbor
Za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora imenovani su Faris Godinjak, Mirela Kapetanović i Ajla Popovac Behmen, a ova odluka je objašnjena nastojanjem da se očuva kontinuitet rukovođenja i poslovanja ovog javnog preduzeća.
Iako su glavne privremene funkcije popunjene, imenovanje pune Uprave još nije završeno.
Podsjećamo, zaključkom suda iz januara 2026. godine naloženo je da aerodrom bez odlaganja izvrši dopunu prijave za upis ovlaštenih osoba u sudski registar, uključujući dostavljanje odluka o razrješenju i imenovanju članova Uprave, uz rok od 30 dana.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da prati realizaciju ovih mjera.
U Informaciji o potrebi donošenja odluka u vezi sa JP Međunarodni aerodrom Sarajevo Vlade FBiH, od 28. januara, navodi se da će Vlada Federacije BiH bez odgode razmotriti i postupiti po Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora i Prijedlogu odluke o davanju prethodne saglasnost za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, radi uspostavljanja funkcionalne upravljačke strukture Društva.
Hronologija problema
Hronologija nastalih problema u imenovanju rukovodećeg kadra Aerodroma, kreće od toga da Nadzorni odbor nije mogao imenovati Upravu, jer nije imao kvorum, a imenovanje direktora i članova Uprave po statutu preduzeća vrši upravo Nadzorni odbor. Međutim, bio je blokiran jer je sud izrekao zabranu obavljanja dužnosti tadašnjem vršiocu dužnosti direktora Rameziću i više članova Nadzornog odbora, zbog čega nije postojao kvorum za donošenje odluka. Faktički, u takvim okolnostima nije postojao organ koji bi po zakonu mogao imenovati Upravu preduzeća. U jednom trenutku, Skupština preduzeća pokušala je potvrditi imenovanje direktora, što nije mogla učiniti budući da prema statutu, ona nema nadležnost za to, već nadležnost ima isključivo Nadzorni odbor.